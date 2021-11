Rusové začali prodávat svá auta v USA, za první den získali 86 milionů jen na zálohách před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: UAZ

Vzhledem k historické animozitě obou těchto zemí jde o odvážný krok, podle prvních reakcí na premiéru UAZu Patriot na autosalonu v Los Angeles se ale vyplácí, a to i přes docela ambiciózní cenovky.

Přiznejme si na rovinu, že ruská auta mají pro část motoristů velmi osobité kouzlo. Za tím stojí hlavně absence mnohých moderních prvků, která z vás jako z řidiče dělá spíše pasažéra autobusu, který si musíte řídit. Starší technika, která není spojena ani s pekelnou rychlostí, ani s extrémně nízkou spotřebou, ani vysokou spolehlivostí, na papíře nezaboduje, v praxi ale dokáže zaujmout. A nepodstatné není ani to, že na většinu oprav vám postačí kladivo, šroubovák, kombinačky a trocha zručnosti.

Většinou jde navíc o SUV a off-roady, které oproti svým protějškům ze západu nejsou s to zvládnout jen trochu drsnější polní cestu. Obstát musí především ve vlastní domovině, kde je v odlehlejších končinách asfaltu méně než šafránu. U řady silnic tak zpevněný povrch končí jen pár kilometrů za městem, kde jej nahrazuje uježděná hlína.

Právě schopnost dostat se prakticky kdykoliv kamkoliv dělá z ruských vozů unikáty. Zájem o ně je tedy i mimo Rusko, což si uvědomila automobilka UAZ, která se už loni odhodlala vstoupit na dříve nepřátelské území. Ve Spojených státech chtěla začít prodávat své modely Patriot a Pickup a ten první tam nyní skutečně dostala a novým logem a jménem. Jako Bremach 4x4 si tak odbyl premiéru na autosalonu v Los Angeles.

Měli jsme za to, že tento pokus nemůže skončit dobře, zatím to tak ale nevypadá. Objednávková kniha na Bremach 4x4 se otevřela teprve 20. listopadu, přesto výrobce informuje, že za prvních 24 hodin prodejů přijal 3,8 milionu dolarů (tedy asi 86 milionů Kč) jen na zálohách spojených s objednávkami. Kolik přesně objednaných aut to znamená, automobilka nespecifikuje, minimální záloha ale činí jen 100 dolarů. Kdyby všichni složili minimum, je to 38 tisíc vozů. Dá se tedy předpokládat, že většina lidí dala více, i kdyby ale šlo o 3 800 zájemců, je to obrovský úspěch.

Dodejme, že byť má být Bremach 4x4 nejlevnějším autem svého druhu v USA, není zase tak levný. Jeho cena začíná na 26 405 dolarech, tedy asi 595 000 Kč, což je ale jen o pár tisíc dolarů méně než sumy, na kterých startují legendy jako Jeep Wrangler nebo Ford F-150. Pokud se Američané budou muset rozhodovat mezi svou vlastní legendou a vozem neznámé značky, která má kořeny v Rusku, za velmi podobné ceny, Bremach snad ani nemůže dlouhodobě bodovat. Však třeba Ford pod kapotou F-150 nabízí v základu 3,3litrový šestiválec a 290 koní, zatímco v případě ex-Patriotu lze očekávat pouze 2,7litrovou jednotku a 150 koní. A to ani nemluvíme o zbytku vozu.

Zatím ale Rusové bodují, čemuž jistě nahrává i fakt že Bremach má ve standardu automatickou převodovku, pohon všech čtyř kol a velkorysou záruku 5 let na celý vůz a 10 let na motor. Nic z toho Ford nebo Jeep v základu nenabízí.

Ruský UAZ Patriot už se začal prodávat ve Spojených státech jako Bremach 4x4. A zájem o něj je zatím velký, byť nevíme, jak přesně velký. Foto: UAZ

Zdroj: UAZ

Petr Prokopec

