Šéf Alpiny vysvětlil, proč jeho automobilka musí skončit, máte poslední tři roky na to si něco koupit

Situace je horší, než se zprvu zdálo a skutečně znamená faktický konec dalšího výrobce výjimečných vozů. Jakkoli depresivně to ale může znít, ze strany majitelů jde o docela chytrý způsob přizpůsobení se tomu, že EU dělá z Evropy druhou Kubu.

Na počátku března BMW překvapivě oznámilo, že kupuje automobilku Alpina. Obě firmy byly po dekády propojené, ta z Buchloe nicméně velmi lpěla na statutu nezávislého výrobce. S tím ovšem od roku 2026 bude konec, i když značka jako taková nezanikne. To ale bude vše, Andreas Bovensiepen, jeden ze současných šéfů a současně synů zakladatele společnosti Burkharda Bovensiepena, totiž upřesnil, že BMW opravdu nechtělo více než značku, kterou nalepí na specifická, nejspíše luxusní provedení svých aut. O poznání odlišnější vozy jako dnes v Buchloe už vznikat nebudou, BMW o jejich dosavadní továrnu ani nestojí.

Proč se to muselo stát, navíc takto náhle? „Automobilový svět, jak jej známe, se v posledních letech dramaticky změnil. Kauza Dieselgate pošramotila image automobilek, zatímco politici se rozhodli daného podvodu využít k tlaku na elektrifikaci branže,“ říká Bovensiepen. „Současné modely Alpiny nicméně spoléhají na řadové šestiválce a motory V8, stejně jako u nás hrají velkou roli diesely. Zákazníci pak s našimi vozy najíždí 30 až 50 tisíc kilometrů ročně ve vysokých rychlostech. To se neslučuje s požadavky danými shora,“ uvedl dále. Alpiny jsou tak podle něj nekompatibilní s tím, na co tlačí zejména EU. A očividně ztratil víru v to, že by momentálně stanovené cíle mohly změnit.

Jen o politický tlak tu ale nejde, problémy firmě dělají také trhliny v dodavatelských řetězcích a pokračující elektronizace aut. „Od počátku pandemie jsme tak nuceni nakupovat díly s dvanácti- až patnáctiměsíčním předstihem, což přináší značná finanční rizika. A to ani nemluvím o investicích, které jsou třeba v oblasti IT, jež by umožnily, aby některé naše specifické komponenty byly po softwarové stránce schopny komunikovat s palubním systémem BMW,“ konstatuje Andreas Bovensiepen.

„V Německu se navíc rozhořela averze k plug-in hybridům a zpátky na stole je dálniční rychlostní limit 130 km/h. Mimo to se možná i rýsuje daň z luxusu, která by byla uvalena na velké vozy. A nesmíme zapomínat ani na to, že jsme v Buchloe narazili na naše výrobní možnosti. Loni jsme vyrobili přes dva tisíce aut, nicméně s tak malým množství aut se již nedá pořádně vydělávat. A zcela stoprocentně s nimi nemůžete splnit emisní normu Euro 7,“ uzavírá.

Zní to jako faktický konec Alpiny, neboť dnes dělá mnohem více jen bavoráky s jiným logem. Bovensiepen ale má se svým podnikem v Buchloe zajímavý záměr. Jak jsme již zmínili, BMW koupilo pouze práva na značku Alpina, stejně jako zaměstná jen některé z tří stovek současných zaměstnanců. Firma jako taková i zmíněná továrna však zůstávají i nadále ve vlastnictví rodiny, které se zde bude i nadále věnovat automobilům. Vyrábět bude i specifické komponenty, ovšem pouze pro flotilu, která se datuje k období 1965 až 2025.

„Na základě dohody BMW ovšem budeme moci užívat naše jméno v kombinaci s produkty Alpina Classic. Naši továrnu tedy budeme využívat na výrobu kol, brzdových, podvozkových či aerodynamických dílů, stejně jako interiérové doplňky. Vše pak budeme prodávat skrze naše dealery či přes centrální eshop,“ upřesňuje šéf firmy. Nové Alpiny podle představ zákazníků značky tedy podle něj už vyrobit nepůjde, udržovat klientům při životě dosavadní modely ale ano. A přesně okolo toho chce postavit svůj další byznys.

Šéf dosud samostatné automobilky tedy vlastně jen potvrzuje, že z Evropy se stane druhá Kuba. A jím a jeho bratrem vedená firma se tomu vlastně jen plně přizpůsobí. Nová auta tedy Alpina nechá již na BMW, místo toho se pod taktovkou zmíněné „klasické divize“ bude věnovat renovacím a modernizacím existující flotily. Máte tedy tři necelé roky na to, abyste si koupili novou Alpinu podle vašeho gusta, firma se pak postará o to, abyste s ní mohli jezdit klidně navěky.

Vedle toho se Bovensiepen chce věnovat také vínům, což s auty moc nesouvisí, ale s historií firma ano. Jak totiž upřesnil, jeho otec „začal kupovat vína dobré kvality během své závodní kariéry v 70. letech. Jeho koníček se mu ale poněkud vymknul z rukou. Aktuálně tak ve speciálních halách uchováváme asi milion lahví z těch nejlepších vinic a těch nejlepších ročníků, která jsou určena pro vrcholnou gastronomii. A v těchto aktivitách budeme pokračovat“.

Pokud tedy vlastníte nebo si plánuje pořídit vůz z Buchloe, o budoucnost se nemusíte obávat. Co se ovšem týče aut, které vzniknou od roku 2026, pak v jejich případě již půjde jen o odvar rodinného dědictví, Alpina jako taková v tu chvíli skončí.

Alpina se po roce 2025 bude v Buchloe věnovat dosud vyrobené flotile, tedy třeba modelu D4 osazeného dieselovým ústrojím. Nová auta bude vyrábět už jen BMW bez specifického přínosu dosavadní fabriky, půjde o něco jako nové Mercedesy-Maybach. Foto: Alpina

