Šéf BMW Oliver Zipse skončí, jeho kontrakt už nebude obnoven

Jeden z nejhlasitějších odpůrců násilné elektrifikace mezi vrcholnými manažery automobilek to má ve vedení BMW údajně spočítané. A nezdá se, že by kolem toho vedla cesta. Jakým směrem se automobilka vydá po jeho odchodu, ukáže až čas.

O současném šéfovi BMW si můžete myslet kdeco, od konzervativních fanoušků značky mu bývá vyčítáno zejména to, že uvnitř firmy dovolil bujit kontroverzním vnějším designům, ke kterým se postupně přidalo i bezduché pojetí interiérů. Jedno mu ale upřít nelze.

Na rozdíl od většiny jeho kolegů si z dilematu „hráč nebo s*áč” vybral první možnost a nikdy nezanevřel na to, že ve své pozici dělá v prvé řadě byznys a až v druhé se stará o odškrtávání úkolů aktuální bruselské pětiletky. Opakovaně se tak ostře obul do zákazů a dalších forem potírání spalovacích aut ze strany EU, jasně se vymezil proti Carlosi Tavaresovi, nesčetněkrát slíbil věrnost technice, kterou zákazníci preferují, a nebál se vmést konkurentům do tváře, jakou chybu dělají. A uspěl. Pomineme-li výsledky BMW v Číně, kde se specifika tamního vývoje nepodařilo ošálit nikomu Číňanů samých, udržel firmě solidní pozici na trhu. A to i s elektrickými auty, která kupcům okatě nevnucuje.

Přes všechno zmíněné jej ale ve vedení firmy čeká konec, jak informuje německý Manager Magazine.

Pro Zipseho to bude velké finále jedné dlouhé životní etapy, neboť svůj pro BMW začal pracovat jako praktikant v oblasti vývoje, technického plánování a výroby už v roce 1991. Z nejnižších pozic se tak dostal až na vrchol, když byl z pozice šéfa produktové strategie a plánování výroby nejprve v roce 2019 jmenován do pozice člena představenstva o čtyři roky později přijal roli generálního ředitele a předsedy představenstva firmy. V této pozici setrvává tedy už šestým rokem, ten sedmý ale má být posledním.

Jeho odchod nebude předčasný, Zipseho kontrakt v této pozici po sedmi letech vyprší. A podle Manager Magazinu už mu smlouva nebude prodloužena. Oficiální důvody nejsou známé, příští léto, kdy se tak stane, ale bude Zipsemu už 62 let. A protože interní pravidla firmy standardně znemožňují jmenovat do pozic nejvyšších manažerů společnosti osoby starší 60 let, měl by pozici opustit. Dozorčí rada teoreticky může udělat výjimku, bylo by to v ale v případě BMW krajně neobvyklé.

Zipse může teoreticky ve firmě zůstat až do důchodu na nižší pozici, ale i to je nepravděpodobné - za své působení ve firmě si vydělal dost peněz na to, aby to neměl zapotřebí. S jeho odchodem tak končí éra, kdy se zdánlivý „cifršpión”, neboť Zipse měl před svým jmenováním do funkce spíš pověst technicistně jednajícího člověka než manažerské osobnosti, proměnil ve velmi osobitého manažera a jednoho z posledních skutečných byznysmenů ve vedení velkých automobilek

BMW se pod vedením Zipseho drželo vize široké nabídky pohonů, kterou nikdo z konkurentů v takové míře nenásledoval. A jeho přístup „Power of Choice” (Síla volby), kdy si - sice v omezené míře, ale přece jen - můžete prakticky do libovolného modelu koupit cokoli od elektrického pohonu po diesely, slavil úspěch. Co přijde po něm, uvidíme, rezervovaný přístup k elektromobilitě je dnes v tomto oboru skutečně nezvyklý, třebaže plně odpovídá situaci na trhu.

