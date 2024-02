Šéf Fordu už lituje někdejší sázky na elektromobily. „Už nechci žádné pitomé vize,” říká, pochopil, že Tesla je jen jedna před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Je to nevyhnutelná katarze, kterou si každý výrobce slepě sázející všechno na elektrická auta musí projít. Dosud jsme byli v této věci svědky spíše vyhýbavých vyjádření, šéf Fordu je tím prvním, který vzal kýbl s popelem a vysypal si ho na hlavu.

Už roky ostře kritizujeme každou automobilku, která si předsevzala, že k tomu či onomu termínu začne nabízet pouze elektrické vozy doslova na základě ničeho. Neexistuje žádný technický, ekonomický, uživatelský, ani jiný zásadní důvod, který by taková vyjádření ospravedlňoval ve spojení s jakýmkoli časovým bodem - ano, na všech zmíněných i dalších frontách se odehrál jistý pokrok, žádný ale není takový, aby dovoloval komukoli soudnému tvrdit, že čistě elektrická cesta je od 1. ledna jakéhokoli roku tou jedinou správnou. Je to nesmysl a nic víc.

Přesto se stalo skoro normou s takovými prohlášeními přicházet. Ta ale mají ryze politické důvody, což prostě není dost. Žádné politické zřízení nikdy nedokázalo poručit větru dešti a snahy tak činit se v delším časovém horizontu vždy projevily postupným socioekonomickým rozkladem společnosti. To chceme? Jsme přesvědčeni, že nikoli, míra neschopnosti povolaných osob domyslet právě takové následky je ale ubíjející.

V poslední době jsme - díky bohu ještě v relativním zárodku naplnění popsaných snah - svědky dílčí konfrontace s realitou, která testuje limity odhodlání některých výrobců nastoleným směrem jít. Někteří na to nepřekvapivě reagují tak, že „si ten fotbal prostě prosadí” a budou ještě chvíli věřit, další už couvají. Pozoruhodně mezi takové patří také kdysi extrémně odhodlaný Ford, který v poslední době po obrovském loňském fiasku citelně reviduje své plány. Rétorika tomu zatím úplně neodpovídala, nyní ale šéf značky Jim Farley v rozhovoru s kolegy s freepu vzal do rukou pomyslný kýbl s popelem a nad hlavou si jej důkladně obrátil dnem vzhůru.

V rozhovoru přichází řeč na slova o lítosti a tvrdých lekcích, neboť Ford má - stejně jako prakticky všechny velké automobilky - problém přesvědčit větší množství zákazníků, že elektromobily jsou pro ně to pravé ořechové. Pro modrý ovál jsou tak aktivity na tomto poli extrémně ztrátové, jen loni prodělala na výrobě aut tohoto druhu celých 4,7 miliardy USD (111 miliard Kč), což nelze ignorovat. V Evropě to bude možné ještě chvíli zahrávat přehlížet, v konkurenčnějším, více pro-zákaznickým a akciovými trhy mnohem více usměrňovaným prostředním ale už není prostor pro další mazání medu kolem úst.

Farley tak v prvé řadě říká, že končí s pohledy do křišťálové koule a nebude dále predikovat budoucnost elektrických aut. Firmu už to vyšlo moc draho a jednoduše není únosné dál říkat, že k tomu či onomu datu budou elektromobily dominantní nebo ziskové. Ford tak už nehodlá přicházet s novými produkty, které nemohou být s jistotou ziskové do 12 měsíců od uvedení na trh. Farley je otrávený zmíněnými ztrátami z Mustangu Mach-E a F-150 Lightning a říká: „Už nechci žádné pitomé vize. Chci skutečný plán.”

Zajímavé také je, že Farley také přiznal, jak tupé bylo očekávat, že Ford napodobí Teslu. Šéf Fordu připouští, že to byla „chyba v úsudku”, podle nás nepochopení toho, na čem vůbec úspěch Tesly stojí. Jsme si na 99 % jisti, že kdyby americká automobilka začala zítra prodávat dieselová auta, bude s nimi úspěšná též, neboť atraktivita jejích produktů nemá s elektrickým pohonem zase tolik společného. Když tedy Farley viděl, že se „cena Modelu Y během krátké doby vyšplhala z 50 000 na 70 000 dolarů a všechny se prodaly”, měl pocit, že i Ford může prodávat elektromobil za 70 tisíc USD (1,65 milionu Kč) a prodávat ho bude také. Ale to se nestalo. A protože dnes takový nedokáže vyrobit se ziskem levně(ji) a Tesla mezitím šla s cenami znovu dolů, má problém s odbytem i se ztrátami.

Ford elektromobily neodpískal, věří ale najednou docela jiným receptům - menším a levnějším elektrickým autům, která by dokázala konkurovat Číňanům. Podle něj mají zákazníci od drahých elektromobilů vysoká očekávání, která nemohou splnit, levnější Číňané skórují i proto, že jejich dostupným vozům jsou zákazníci ochotni leccos odpustit. Čekejme tak do budoucna spíše menší elektrický kompakt než stroje jako F-150 Lightning, tam se Ford jen spálil.

Jsou to pochopitelně zajímavá slova a v prvé řadě impuls pro další šéfy velkých automobilek, aby „odvolali”. Jsme přesvědčeni, že se ani jim samotným nežije dobře s tiketem plným sázek na elektrické modely a budou jen rádi, když celou tuhle habaďůru budou moci odpískat. Řekli jsme to tisíckrát a řekneme to znovu: Jakýkoli jiný plán než „budeme vždy nabízet komplexně nejlepší řešení, které za dané situace bude k dispozici”, nevyhnutelně vyletí komínem. Tak proč čekat, než se to stane? Ford ztratil roky času a stovky miliard nesmyslem, který byl absurdní od samého počátku. Ale pořád mohl ztrácet déle a více, v tomto kontextu lze aspoň pozdní pochopení reality kvitovat.

Ford své elektrické modely prodává s obrovskými kusovými ztrátami, Mustang Mach-E patří mezi ně. Automobilka si myslela, že to prostě půjde, teď už ví, že to byla jen „pitomá vize”. Foto: Ford

Zdroj: Detroit Free Press

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.