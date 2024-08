Šéf Lamborghini říká, že auta mu od covidu prodává YOLO-efekt, asi proto je jeho novinka tak nudná před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Když vám jdou věci tak nějak samy, nutně zlenivíte. Zdá se, že do této pozice se dostalo Lamborghini, jehož nové Temerario je zevnitř totálně nenápadité, zvenčí vypadá jako falešné sporťáky z GTA a technicky jde víc za normami než za přáními zákazníků. Automobilka má přesto vystaráno, ale jak dlouho bude moci spoléhat na to, že bohatí lidé koupí skoro cokoli?

Jednou z nejvíce rezonujících automobilových novinek posledních dnů se stalo nové Lamborghini Temerario. Jen v dobrém to ale nebylo. Kriticky jsme jej označili spíš za špatně faceliftovaný Huracán a dočkali jsme se od vás nespočtu souhlasných reakcí. Zejména designově je vůz na poměry Lamba neobyčejně mdlý už zvenčí a vevnitř nepřichází snad s jediným novým nápadem. Navíc je tu kontroverzní technika.

Italské kupé totiž na rozdíl od předchozího Huracánu nepohání atmosféricky plněný desetiválec, místo toho značka vsadila na přeplňovaný osmiválec. To by až tak nevadilo, pozoruhodně konstruovanou čtyřlitrovou jednotku ale značka spojila s hybridní technikou, která vozu sice přidává i výkon navíc (celkově produkuje až 920 koní), pohotovostní ale hmotnost šponuje až na 1 765 kg. To je na takové auto jednoduše příliš, šéf automobilky Stephan Winkelmann ale tento posun hájí.

„Vždy musíte překonat předchozí generaci, což platí také v případě jízdních vlastností, a tak je pro náš úspěch poměr výkonu a hmotnosti klíčový,“ uvedl v Monterey na adresu vozu pro Yahoo Finance. Winkelmann zastává názor, že hybridizace „je pro Lamborghini ten správný směr“, a to přesto, že Temerario je o takřka 300 kilogramů těžší než Huracán. Utvrzuje ho v tom fakt, že větší Revuelto disponující stejnou koncepcí je minimálně na dva roky dopředu vyprodané.

To je ale trochu ošidné, neboť - jakkoli obchodní úspěch je pořád obchodní úspěch - sám Winkelmann přiznává, že by automobilka rozprodala prakticky cokoli. Hybridní pohon přinášející relativně malý výkon navíc výměnou za ohromný nárůst hmotnosti a nejméně nepříjemnou konstrukční složitost není důvodem, proč lidé tato auta kupují. Zámožné klientele zjevně víceméně stačí, že jde o nové Lambo, což také vysvětluje, proč se automobilka víc nesnažila v případě designu - prostě nemusela, tak proč by to dělala?

Šéf značky totiž otevřeně přiznává to, o čem se v oboru mluví už pěkných pár pátků - že auta od dob koronaviru víc než co jiného prodává tzv. YOLO-efekt (You Only Live Once - žijete pouze jednou), kdy se i dříve rozvážní bohatí lide přestali rozpakovat utrácet. Však na co šetřit, když vás zítra může „sejmout” další pandemie? Právě tento přístup dnes automobilce zajišťuje odbyt. „Navzdory globální krizi, kterou tu máme, nebo krizím tam či onde, na trzích nebo v geopolitice, jsme stále silní. Lidé stále chtějí ta auta kupovat a my se musíme potýkat s dlouhými dodacími lhůtám,” vysvětlil situaci Winkelmman.

Je to na jednu stranu pochopitelný obchodní postup (proč se snažit víc, než musíte), na tu druhou je ale poněkud krátkozraký. Auta bez nadčasového designu a nadčasové techniky postihuje větší propad hodnoty, což je to poslední, co si kupci těchto vozů přejí, na co jsou zvyklí. Winkelmannovi se tak jeho... v jistém slova smyslu lehkovážnost může vrátit jako bumerang a Lamborghini zkomplikovat pozici za 5 nebo 10 let.

Na to ale šéf Lamba nemyslí a říká, že „letošní rok bude perfektní, neboť za sebou máme další rekordní pololetí“. Jenže co přijde třeba za pět deset let, až majitelům Temeraria začnou odcházet baterie a jejich auta budou vzhledově ohromovat ještě méně než dnes? Čas ukáže víc, my bychom se ale v pozici Lamborghini vždy snažili udělat to, nejlepší co můžeme, ne jen to nejlepší, co musíme.

Nové Temerario vsadilo na mdlý vzhled a hybridní techniku, podle nás je to přešlap. Lamborghini ale problém nemá, YOLO-efekt mu prodává už roky prakticky cokoli, co nabídne. Foto: Lamborghini

Zdroj: Yahoo Finance

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.