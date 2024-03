Šéf Rimacu si převzal svou vlastní Neveru. Je to odměna? Anebo projev toho, že auto nikdo jiný nechce? před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rimac Automobili

Tohle auto se dočkalo velmi slušné publicity, je to v podstatě světový unikát a jeho produkce omezená na 150 kusů není zrovna enormní. Jenže také je to auto firmy s nulovou historií za desítky milionů korun, takže potíže s odbytem nejsou nemyslitelné.

Není tomu tak dávno, co Mate Rimac prohlašoval, že není tak bohatý, aby si mohl dovolit vůz vlastní automobilky. V té době přitom do chorvatské společnosti investovaly Hyundai i Porsche, mezi její zákazníky pak patřil kupříkladu Aston Martin či Koenigsegg. Navíc již byla spojena s Bugatti. Když si pak uvědomíme, že řada manažerů si může dovolit exkluzivní supersport, aniž by měla na kontě takový úspěch, pak se zdálo, že Rimac je buď nemístné skromný, nebo je mizerně placený.

Nyní se ovšem chorvatský podnikatel pochlubil tím, že má konečně nový vůz na denní ježdění. A není jím nic jiného než Nevera, tedy aktuálně jediný model, který automobilka vyrábí. V základu za něj požaduje přes 50 milionů korun, což není málo. Za to nicméně můžete počítat s 1 914 koňmi, jenž vás dostanou na stovku za 1,82 sekundy. Čtvrtmíli pak elektrický supersport zvládá za 8,25 sekundy, zatímco Nordschleife obkrouží za 7 minut a 5,298 sekundy.

Zda si Mate nechal výkon navýšit, je otázkou, která asi minimálně nějakou chvíli zůstane nezodpovězena. Více si nicméně můžeme říci o designu a výbavě. Šéf chorvatské automobilky totiž u vozu sáhl po kombinaci tmavě červené a černé. V obou případech jsou přitom plně vidět vlákna uhlíkové karoserie, která byla dále dozdobena svítícími nápisy Nevera a chorvatskou vlaječkou na krytech zpětných zrcátek. Černě lakovaná kola jsou však ryze standardní.

Uvnitř se Rimac znovu rozhodl pro kombinaci červené a černé, přičemž kabinu v podstatě rozdělil na dvě části. Ta aktivní je spojena s místem pro řidiče, tedy přímo pro něj, jak ostatně potvrzuje i nápis M8 na sedačce. Odkazuje totiž na Matovo křestní jméno (zkuste si přečíst Mate anglicky...), zatímco spolujezdcem bude jeho žena Katarina alias K8 (s Kate už stejné vodítko asi dávat nemusíme). Před ní se pak na palubní desce objevuje portrét Solinjanky, někdejší Římanky odkazující na chorvatskou minulost, jejíž busta se nachází v muzeu v Záhřebu.

Daná specifika jistě posunula finální cenu o dalších pár milionů korun směrem nahoru. Pročež můžeme Matemu pogratulovat, že se konečně zmohl na to, aby si koupil vůz vlastní automobilky, popř. jej dostal jako odměnu. A že ani s Neverou nechce být manželce nevěrný. Stejně tak se ale můžeme ptát, zda už náhodou Rimacu nedošla jiná klientela. Jakkoli je totiž produkce limitována jen na 150 kusů, zájem o ně nemusí být tak enormní jako třeba o Bugatti Chiron - Rimac není Bugatti, ani omylem, ani náhodou.

Odpovědi na tuto otázku se ale nedočkáme, automobilka motivaci za touto akvizicí odmítla komentovat. V případě nedostatečné poptávky se ale dříve nebo později dočkáme nějakých indicií i bez ní. A spekulovat můžeme hned.

Vůbec první Neveru si v srpnu 2022 převzal Nico Rosberg a automobilka zvládá vyrábět zhruba jeden vůz týdně. Znamená to tedy, že jsme aktuálně lehce za půlkou celkové produkce, kdy je podle nás příliš brzy na to, aby automobilka prodávala auto de facto sama sobě, manažeři či majitelé - už ze slušnosti, ale i kvůli přísunu peněz zvenčí - obvykle „nevyžírají” prodejní sloty zákazníkům. A pokud ano, nechlubí se tím, protože to nebývá čekající klientelou vnímáno pozitivně. Pokud to Rimac dělá a chlubí se tím, působí to spíše jako marketing. A ten plná objednávková kniha potřebuje ze všeho nejmíň...

Nevera uzpůsobená vkusu šéfa automobilky vypadá sympatický, navíc lze poukázat na zajímavé detaily, jako jsou hrátky se slovíčky (M8 a K8 alias Mate a Kate). Otázkou nicméně je, co přesně stojí za jejím pořízením - zda obyčejná touha, firemní politika nebo v prvé řadě nezájem lidí o další kousky. Foto: Rimac Automobili

