Šéf Škody pláče, že auta čeká v roce 2025 „bezprecedentní cenová válka". Je mimo realitu, až to bolí

/ Foto: Škoda Auto

Možná to měl generální ředitel škodovky zkusit jako herec, nakonec vypadá trochu jako nedávno zesnulý Karel Heřmánek. Coby šéf automobilky dokola selhává - toto je toho jen tím nejnovějším projevem.

Nedávno jsem byl „na práci” v jedné mě už dobře známé firmě, jejíž šéf zrovna slavil kulaté narozeniny. Podřízení si pro něj připravili pár několik vesměs žertovných dárků, mezi nimiž bylo i tričko s potiskem: „Firmu řiď přímo v řiť!” Pobavilo mě to, v daném případě to ostatně skutečně byl humor, tento šéf je šikovný a kolegy respektovaný člověk. Byl jsem ale v pokušení nechat pár takových triček udělat také pro šéfy pár automobilových firem, bohužel už bez nadsázky.

Hned několik generálních ředitelů Škody Auto z posledních let by bylo mezi nimi. Zejména Maier, Schäfer a nejnověji Zellmer se ukázali být neschopnými ve snaze hájit elementární zájmy jimi řízené společnosti. Už v roce 2019 bylo ostatně na úrovni EU schváleno konkrétní naplnění až ďábelského přerozdělovacího mechanismu postaveného kolem flotilových emisí CO2 prodávaných aut, které znamenalo v podstatě pro všechny nutnost prodávat od roku 2025 vysoké (a později jen vyšší) množství elektrických aut, popř. placení likvidačních pokut anebo zrušení výroby podstatné části spalovacích vozů.

Každý soudný šéf automobilky, jakou je Škoda, měl od té doby soustavně bít na poplach a říkat, že to je nesmysl, že byznys takové automobilky nemůže být postaven okolo elektrických primadon za milion korun. Že jde o výrobce racionálně orientovaných aut pro „normální lidi”, kteří na něco takového nebudou mít. A i kdyby měli, tak to z valné většiny nebudou chtít, neboť to neřeší jejich životní problém.

Slyšeli jste někoho ze zmíněných něco takového soustavně říkat? Ani omylem, říkali pravý opak. „Wir schaffen das,” že, nakonec to jsou do jednoho Němci. Byli jsme to my a nejen my, kdo dávno varoval, jaký nesmysl to je - den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem. A lidé ze škodovky místo toho, aby využili snadno dosažitelné, takto naservírované široké mediální podpory, protože naprostá většina lidí s takovými kritickými pohledy souzní a dealerů též, naopak začali bojovat za to, aby z elektromobilů udělali svou vlastní budoucnost. Nás a další kritiky raději dokola umlčovali, zákazníky ignorovali a to samé dělali dokonce se svými vlastními předchůdci z řad předsedů představenstva a dozorčí rady.

Bylo to od nich „proti všem”, že to půjde, že to musí jít, že to naplánovali, že... Však si dokonce si sami plánovali víc, než museli. Teď jsme na sklonku roku 2024 a ti samí lidé brečí v médiích, že to nepůjde, bude to mít devastující následky a limity by chtěli zrušit. Kdyby to nemělo stejně negativní následky na nás všechny, skoro bychom po všech těch letech „obchodního týrání” chtěli říci: „Máte, co jste tak chtěli, tak si to užijte.”

Podobný revanšismus je nám cizí, jsme konstruktivní, ne destruktivní lidé, a tak budeme jen rádi, když celý ten nesmysl bude přece jen přehodnocen. Přesto nemůžeme žasnout nad tím, že přesně výše popsaným způsobem postavil věc v rozhovoru pro Handelsblatt současný šéf Škody Klaus Zellmer.

Ten v reakci na odhalení modelu Elroq, který už teď Škoda prodává pod cenou, tedy velmi pravděpodobně s vysokou ztrátou ve snaze zamezit placení pokut za nadlimitní emise CO2 v souladu s včera připomínaným mechanismem (a to samé dělají VW a další s ID.3 a obdobnými modely) naznačil, že rok 2025 přinese ještě horší stav věcí, neboť se každý „bude snažit - bude se muset snažit - splnit cíle stanovené EU”. Automobilky tak budou dál zlevňovat taková auta skoro bez ohledu na to, co na nich prodělají.

„Zažijeme bezprecedentní cenovou válku v segmentu elektrických aut,” říká Zellmer zjevně nepotěšen tím, že to zničí marže (dnešní optikou nutně do hlubokého minusu) a „zatíží zůstatkové hodnoty těchto vozidel”. To má samozřejmě pravdu, pokud už dnes stojí pořízení elektrického auta jeho kupce opravdu velké peníze optikou toho, jak moc a jak rychle prodělá na jeho ztrátě hodnoty v čase (a Škody v žádném případě nejsou výjimka), bude to po dalším zlevňování jen horší. A to udělá elektrickým autům tu nejhorší reklamu, neboť jde vedle jejich špatné použitelnosti o zřejmě největší problém spojený s jejich vlastnictvím.

Další slova jsou spíš na nominaci na Českého lva: „Znepokojuje mě to. Systém na nás momentálně vyvíjí neuvěřitelný tlak,” říká s tím, že podle něj přece „není příliš produktivní pevně se držet termínů navzdory klesající poptávce po elektrických vozidlech”. Proč to on nebo jeho předchůdci neříkali už roky? Jak lakonicky uvádí Handelsblatt, o těchto limitech CO2 pro osobní automobily v EU bylo rozhodnuto již v roce 2019, a nepřichází tedy jako překvapení. Pokoušet se tedy něco změnit v říjnu 2024, necelé tři měsíce před jejich zavedením, zní jako hloupý vtip. Ale Zellmer to myslí vážně - cíle jsou tu prý sice dlouho, ale prostředí se „masivně změnilo”.

To už ani není legrační, to je - s prominutím - ryzí lež. Nezměnilo se vůbec nic, elektrická auta téměř nikdo nechtěl, nechce a nebude je chtít ani příští rok, dokonce i s oněmi slevami je bude problém prodat mj. kvůli oněm očekávaným ztrátám hodnoty, které budou ještě masivnější. Zdraží to vlastnictví jakoukoli formou, leasingy nevyjímaje, bude to prostě pořád ten samý špatný a drahý produkt, o kterém píšeme pořád dokola. Nezměnilo se vůbec nic, ani ň, to jen Titanic mířící k ledovci je těsně před nárazem - to je jediná změna.

Zellmer ale jede dál a zůstává sám sebou, když jednak volá po dalších pětiletkách („Potřebujeme zabezpečení plánování. Protože jsme nyní vše nasměrovali tak, aby bylo dosaženo koncového bodu v roce 2035.”) a současně uvádí: „Myslím, že pevné termíny jsou obtížné v náročné transformaci, kterou právě procházíme.” Tak co tedy chce? My chceme trh, otevřenou soutěž a vítězství pro to nejlepší řešení, on to chce asi „udělat tak, aby to pro něj bylo dobře”. Což zjevně může znamenat každých pár let něco jiného, klidně i pravý opak.

Finis coronat opus: Škoda podle něj vyrábí to, co zákazníci chtějí, „a ne to, čím si myslíme, že by měli jezdit”. To je už opravdu vrcholné herecké číslo. Škoda v posledních letech dělá úplně přesný opak - nebo snad někdo vidí, že by její zákazníci chtěli Enyaq, Elroq a další elektrické modely? V Česku i letos podle SDA kupuje elektrické vozy značky 1,26 procenta lidí. A je otázkou, zda by to bylo aspoň procento, kdybychom odečetli všechny dealerské registrace, nákupy automobilky pro marketingové účely apod. Stěží, a to prosím v momentě, kdy firma elektřinu roky propaguje jako zběsilá.

Tak na základě toho „vyrábí to, co zákazníci chtějí”? To snad není pravda, číst si takové věci připomíná chvíle poslechu projevu Milouše Jakeše na Červeném Hrádku... A nenechte se mýlit, český trh je pro automobilku tím druhým největším na celém světě. Mimochodem po Německu, kde tedy letos prodala podle KBA 14 % elektrických aut, ale i tak 86 procent lidí chce něco jiného.

Klaus Zellmer zřetelně zůstává dalece mimo realitu, odkud firmu postavenou ve výsledku vždy kolem reálných, ne domnělých přání zákazníků a uživatelů jejích produktů nejde řídit. A mimochodem, to tričko mu klidně nechám vyrobit. Tihle lidé ale bohužel nemají smysl pro humor - musíte mít určitou úroveň, abyste si byli schopni udělat legraci sami ze sebe. Klaus Zellmer ji zjevně nemá.

Se současným šéfem Škody je vlastně legrace. Říká humorné věci, jen bohužel poněkud hořce. A sám ani netuší, jak moc k smíchu jeho vyjádření jsou. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Handelsblatt, SDA, Škoda Auto

Petr Miler

