Šéf Stellantisu ani pod tíhou hroutících se prodejů Maserati nechápe, kde udělal chybu, auta nabízí zaměstnancům včera | Petr Prokopec

/ Foto: Maserati

Prodeje italského trojzubce jsou letos o polovinu níž, a to navzdory záplavě novinek a téměř automatickým úspěchům prestižních značek podobného ražení. Maserati sice není tak dogmatické, přesto investuje spoustu energie do nikým nevyžádaného zboží, za které chce hodně peněz. To je ten hlavní problém, nic jiného.

Letos v prosinci oslaví Maserati již 110. výročí svého založení. Při pohledu na registrace italské značky se ovšem člověk musí ptát, kolik takových dalších jubileí ještě zažije. Za první letošní půlrok totiž prodeje oproti stejnému období loňského roku poklesly z 15 300 na pouhých 6 500 aut. Máme tu tedy více než 50procentní propad, jenž navíc přichází ve chvíli, kdy je značná část nabídky zcela nová - GranTurismo a GranCabrio druhé generace totiž byly představeny na podzim 2022 a SUV Grecale pak na jaře téhož roku. Maserati by tedy mělo mířit ke hvězdám, YOLO efekt podobná auta prodává skoro sám. Ale neděje se to, míří ke dnu.

Důvody není třeba dlouze hledat. Je tedy fakt, že Maserati na rozdíl od některých jiných značek stejného koncernu neplánuje ihned přejít hned na elektřinu, přesto jen v ní vidí svou budoucnost a investuje do ní většinu prostředků, aniž by dala dohromady jakkoli ohromující produkt. Vydané peníze pak zkouší získat zpět právě těmito modely, které ale nejsou žádané, popř. spalovacími alternativami, které jsou ale pro změnu ze stejného důvodu nemístně drahé. Je to v principu to samé jako u Volkswagenu, akorát v trochu jiné podobě.

Podle Carlose Tavarese, šéfa koncernu Stellantis, který už zjevně ztratil poslední zbytky soudnosti, ovšem za neúspěch nemohou samotné vozy či ceny, za které se prodávají, jak řekl kolegům z Motor1. Prstem si v případě Stellantisem rovněž ovládaného Maserati máme prstem ukázat na špatný marketing. „Máme ta správná auta a máme ty správné technologie. Můžeme nabídnout spalovací i čistě elektrické luxusní sportovní vozy. Pokud tedy prodeje momentálně váznou, je to záležitost marketingu,“ je si jist Tavares a dodává, že zákazníkovi je teď třeba vyslat „tu správnou zprávu“.

Nad jeho vyjádřením zase jen kroutíme hlavou, neboť vlastně ani nedává smysl. Pokud by totiž Maserati opravdu mělo ta správná auta, správné technologie a cena by nebyla problém, prodávala by se dnes sama. A kdyby ne, stačilo by zapůjčit pár exemplářů zástupcům tisku a jejich recenze by již zařídily zbytek. Jenže vnímání zákazníků je zjevně odlišné a tisk to výjimečně reflektuje. Když se podíváme třeba na verdikty spojené s Grecale, žádný z nich není pětihvězdičkový. Přičemž třeba britský What Car? uvádí, že konkurence je levnější, a přesto výrazně lepší.

Italský trojzubec tak má opravdu problém, neboť zjevně nedokáže oslovit ani se spalovacími modely. Jak chce tedy zabodovat v rámci elektromobility, do které ho Tavares tlačí? S něčím takovým dnes nepomůže už ani billboard na každém rohu, klientela totiž dochází. Navíc třeba Grecale Folgore má baterie o kapacitě jen 105 kWh, což je na sporťák mizérie. Ani papírové 4,1sekundové zrychlení na stovku neohromí, reálný dojezd při rychlém přesunu, ke kterému má Folgore svádět, nebude ani stokilometrový, ani omylem.

Navíc je to tak, že na Tesly technika Maserati nestačila ani před mnoha lety, nyní se navíc o malou elektrickou část koláče celého automobilového trhu pere ještě mnohem více soupeřů. Rozhodně tak nelze souhlasit s Tavaresem, že by automobilka měla ta správná auta a ty správné technologie. Pročež vlastně nepřekvapí její velmi zoufalý krok. Vedení totiž zaměstnancům zaslalo email, ve kterém jim, jejich rodinám i přátelům nabízí Grecale, GranTurismo a GranCabrio za výhodné ceny, jak informuje Auto Bild.

Nicméně jelikož je italský automobilový průmysl v krizi a lidé dnes spíše šetří, berou zaměstnanci takovou nabídku spíš jako provokaci. Což poněkud odporuje tvrzení Maserati, že pracovníci se prý po zaměstnaneckých slevách soustavně ptali. I proto prý mají tu možnost si auta značky nejen koupit, ale také zapůjčit na zvláštní příležitosti, jako jsou svatby. A protože se prý dané pobídky těší velké oblibě, bude v budoucnu docházet na jejich opakování.

Tímto způsobem pak možná Maserati část skladů vyprázdní, ovšem účetní oddělení z toho asi radost mít nebude. Možná by tak nebylo od věci, kdyby si Tavares vzpomněl na svá nedávná slova: „Pokud nevydělávají peníze, zavřeme je. Nemůžeme si dovolit značky, které nejsou ziskové,“ hřímal ještě v červenci. Nyní mluví jinak, pokud ale nezačne znovu naslouchat tomu, co si přeje klientela, na svá červencová slova si dříve nebo později bude muset vzpomenout.

SUV Grecale, hlavně pak v protežované elektrické formě, prohrává boj s konkurencí. Dle Carlose Tavarese však za nezájmem stojí špatný marketing. Že je ale prostě tohle auto nekonkurenceschopné, neboť toho nabízí příliš málo za příliš mnoho, si šéf Stellantisu nepřipouští. Foto: Maserati

Zdroje: Motor1, Auto Bild, What Car?

