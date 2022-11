Šéfka Audi říká, že značka s 50procentní pravděpodobností zkrachuje, proč tedy trvá na špatných rozhodnutích? před 5 hodinami | Petr Prokopec

Šéfové automobilek v posledních letech nešetří optimistickými vizemi, ať už jimi řízené firmy míří jakýmkoli směrem. Tato dáma je zjevně výjimkou. O to více se ale člověk musí ptát, proč některá rozhodnutí označuje za nezvratná, když už se teď jeví tak problematickými.

Pro řadu výrobců se elektromobilita stala jediným směrem, jakým do budoucna hodlají pokračovat. Patří mezi ně i Audi, které podle svých už od roku 2026 nepřijde s jediným novým modelem na jiný než elektrický pohon. Starší spalovací vozy ještě chvíli vydrží v prodeji, s příchodem nové dekády mají ale čtyři kruhy zcela upustit i od jejich prodeje. Firemní příjmy by v tu chvíli měla zajišťovat pouze elektromobilita.

Bateriový pohon je přitom nyní pro výrobce ztrátový a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se situace v nejbližší budoucnosti mohla změnit. Ceny vzácných kovů rostou či alespoň neklesají očekávaným způsobem. A technologie, která by umožnila výrobu zásadně lepších akumulátorů, neexistuje a existovat hned tak ani nebude. Jakkoli tedy jde dosáhnout úspor na jiných úrovních, zbylé faktory tyto posuny nedokáží překonat. Elektromobily to současně dělá drahé i málo použitelné, a tak s vyšším přirozeným zájmem publika nejde počítat.

Tyto skutečnosti naprostá většina šéfů automobilek ignoruje, tedy alespoň navenek. Jenže realita jejich uvažování může být jinak, jak připomíná i prodejní a marketingová šéfka Audi Hildegard Wormann. Ta totiž uvedla, že Audi může v horizontu deseti let zkrachovat, přičemž šanci na přežití vidí tak 50:50. Zkrachovat může každý, ale podílet se na řízení firmy s takovými vyhlídkami? To je skutečně bizarní.

Paní Wormann tuto vizi údajně předestřela už dříve na setkání s dealery, nyní v podcastu magazínu WirtschaftsWoche veřejně uvedla, že situaci vidí pořád stejně. „Na poli prodejů už vidíme první mráčky,“ zmínila členka představenstva s tím, že klientela ze západní Evropy má sice objednaných 1,9 milionu aut, ovšem míra objednávek v poslední době poklesla o 15 procent. To je již značný výkyv, se kterým prý Audi musí něco neprodleně udělat, jinak bude dál pokračovat.

Otázkou však je, co s ním vůbec dělat jde. V představení prodejních výsledků za loňský rok Audi v prvé řadě s hrdostí uvedlo, že prodej jeho elektrických aut se meziročně zvýšil o 57,5 procenta. Ovšem teprve až hlouběji v tiskové zprávě bylo zmíněno, že šlo pouze o 81 894 vozů. Celkově pak značka měla na kontě 1 680 512 registrací, podíl elektromobilů tak byl navzdory velkému haló kolem hned několika modelů docela zanedbatelný. Většinové publikum dalo jasně najevo, po čem jeho srdce a zejména rozum touží.

Nedá se opravdu předpokládat, že Audi během několika málo let publikum přesvědčí k pravému opaku. Zvláště když během dané doby žádný výraznější náskok díky technice nedorazí. Pokud tedy automobilka hodlá skoncovat se spalovacími vozy, které lidé chtějí, a na jejich místě nabízet elektromobily, po nichž loni zatoužilo jen 4,87 procenta kupujících, pak jsou obavy o přežití na místě. To se pak člověk musí ptát, proč vůbec Audi po tak sebevražedné cestě kráčí. Sama Wormann letos označila rozhodnutí skončit se spalovacími motory za nezvratné. Co je to za nesmysl? Nezvratná je leda smrt, všechno ostatní se změnit dá.

Je tedy otázkou, co bude dále, nedivili bychom se ale, kdyby se „nezvratné” plány ukázaly být snadno změnitelnými. Nebo značky jako Audi budou na své strategii skutečně trvat až do sebezničení? Povíme si to za pár let, možná i dříve než deset, informace o šancích Audi máte nyní z těch nejpovolanějších rukou - je to 50:50.

Audi e-tron GT má čím zaujmout, model A6 3,0 TDI s ním ale nahradíte stěží. Proč Audi nechce pochopit, že elektrickými auty nelze nahradit všechny spalovací vozy? Když samo ví, že jej to vystavuje 50procentnímu riziku bankrotu? Foto: Audi

Zdroj: WirtschaftsWoche přes Focus

