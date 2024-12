Shaquille O'Neal si nechal předělat elektrický Lucid na auto, jaké nemá nikdo jiný, zdobí ho nápis Diesel před 8 hodinami | Petr Prokopec

Jeden z nejslavnějších basketbalistů historie nemá hluboko do kapsy, a tak se postupně zásobí auty upravenými na míru jeho majestátu. Lucid Diesel zní až troufale, podstata modifikace je ale jinde.

Kdo je nejlepším basketbalistou všech dob? To je totéž, jako ptát se na nejlepšího závodního pilota, fotbalistu či hokejistu. Každý má svého favorita, jehož umístění navíc může podpořit mnoha argumenty. Zatímco tak někdo zmiňovat Michaela Jordana, další se bude snažit prosadit LeBrona Jamese. Dříve narození pak budou váhat mezi Kareemem Abdulem-Jabbarem či Wiltem Chamberlainem, zaznít ovšem může i jméno příležitostného rappera a hudebního producenta, tedy Shaquilla O'Neala.

Shaq má za sebou devatenáctiletou profesionální kariéru, která odstartovala v roce 1992. Během ní se dočkal mnoha ocenění, ať už jako nováček roku nebo třeba jako nejužitečnější hráč NBA. Driblovat nicméně začal již na střední škole, mimo jiné proto, že již ve svých třinácti letech měřil bez dvou centimetrů dva metry. V téže době se ovšem začal věnovat i hudbě, přičemž první album vydal v roce 1993, tedy krátce po svém příchodu do vrcholné ligy.

Během dalších pěti let Shaq pustil do světa další tři alba, poté ale kariéru DJ na chvíli pověsil na hřebík a začal se věnovat pouze basketbalu. K mixážním pultům se ovšem vrátil v roce 2011 poté, co kvůli zdravotním potížím skončil v klubu Boston Celtics. Jak později uvedl, hudba jej zachránila, neboť do „sportovního důchodu“ zamířil o dva roky dříve, než původně plánoval. Rázem tak neměl co dělat, což jej neskutečně stresovalo.

S návratem do světa dýdžejů přišla i změna stylu, neboť po vystoupení na festivalu TomorrowWorld si Shaq oblíbil elektro. Loni pak vydal své páté album Gorilla Warfare, přičemž pod tím již není podepsán svým vlastním jménem, ale jako DJ Diesel. Už tedy tušíte, odkud vítr vane - je to jeho umělecké jméno, nikoli nutně typu pohonu, který se objevuje i na jeho svérázných automobilech. Shaq si už kvůli své výšce nechává pravidelně upravovat na míru různé vozy a naposledy oslovil firmu West Coast Customs, aby modifikovala elektrický Lucid Air.

O diesel pod kapotou tu ale skutečně nejde, vůz dále používá pouze elektřinu a nikoli motorovou naftu. Modifikace WCC spočívají pouze v eliminaci zadních dveří a prodloužení těch předních. Zrovna tato úprava se ovšem dá pochopit, neboť od svých třinácti Shaq ještě povyrostl a momentálně měří 2,16 metru. Docela rádi bychom viděli interiér, ale tušíme, že úpravce prostě vyrval přední sedadla a nechá Shaqa sedět na jednom z těch zadních. To je samozřejmě žert...

Kromě zmíněného došlo také na příchod speciální purpurové barvy, která se shoduje s lakem jeho Rolls-Royce Cullinan. A stejně jako u většiny svých aut i v tomto případě Shaq sáhnul po středových krytkách kol s logem Supermana. Jakou verzi samotného vozu pak zvolil, nevíme. Nedivili bychom se ale, kdyby šlo o vrcholný Sapphire, který s 1 251 koňmi zvládá zrychlit na stovku za necelé dvě sekundy.

Lucid Air pro Shaquilla O'Neala prošel řadou úprav, instalace dieselového pohonu mezi ně ale nepatří, třebaže vůz má nápis Diesel přímo na přídi. Jde odkaz na O'Nealovo umělecké jméno, víc nic. Foto: West Coast Customs, tiskové materiály

