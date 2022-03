Škoda dnes vyrábí jasně nejprodávanější kombík Evropy, na světovou jedničku ale zdaleka nemá před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Pokud máte pocit, že škodovka nemůže být evropským přeborníkem v žádné třídě aut, mýlíte se, vyrábí dnes jasně nejžádanější kombík celého kontinentu. Pozoruhodné ale je, že - navzdory oblibě těchto aut hlavně v Evropě - to nestačí na světové prvenství.

Pro Čechy to může být obtížně pochopitelné, neboť patří k jejich velkým obdivovatelům, z kombíků se ale stávají stále větší prodejní propadáky, a tak některé značky dokonce otevřeně uvažují o jejich konci. Žijeme zkrátka v době, kdy odpovědí na všechny otázky je SUV a byť zrovna nám se to nelíbí, nezbývá než to akceptovat. Chcete praktické auto pro každý den? SUV. Chcete stylové auto? SUV. Chcete bezpečné auto? SUV. A tak by šlo pokračovat ještě dlouho.

Na rozdíl třeba od MPV, které skutečně zachází na úbytě, to ale s kombíky ještě není tak zlé, alespoň v Evropě. Ukazují to data analytické firmy JATO Dynamics, podle nichž si za uplynulý rok našel na starém kontinentu kupce 1 milion kombíků. To je sice o smutných 19 % méně než o rok dříve, pořád je to ale 8,6 % celého trhu. A ty hned tak někdo neškrtne.

Je navíc třeba dodat, že jejich obliba je velmi lokální záležitostí, a tak existují místa, kde jsou opravdu populární. Patří mezi ně nejen středovýchod Evropy, ale také Německo nebo Skandinávie, dost významné trhy na to, aby obhájily jejich přežití alespoň v některých třídách. Zejména v těch vyšších se ale smiřme s tím, že už s námi nemusí být dlouho - ve většině světa jsou považovány za auta pro staré lidi či rovnou něco jako pohřebáky, a to zejména s vyššími cenami nejde dohromady.

I tak existuje několik velmi populárních modelů, které JATO Dynamics shrnuje a do značné míry reflektují výše zmíněné. Desátým nejprodávanějším kombíkem v Evropě je tak Kia Ceed s 40 tisíci prodanými auty za rok, deváté pak Volvo V60 s 43 tisíci prodeji. Osmý je VW Golf Variant se stejným výsledkem a druhou pětku uzavírají Ford Focus s 44 tisíci oslovenými zákazníky za rok a Audi A4 znovu se stejnou bilancí.

Tím se dostáváme k první pětce a jakési evropské smetánce kombíků. Pátý je Seat Leon s 50 tisíci prodeji, čtvrté možná překvapivě BMW 3 Touring s 65 tisíci registracemi a třetí - podobně překvapivě - Toyota Corolla Touring Sports se 73 tisíci prodeji za rok. Druhé místo naopak nezaskočí, VW Passat Variant se 74 tisíci registracemi zkrátka pořád táhne, ovšem naprosto jasnou jedničkou je dnes Škoda Octavia Combi. Na jejích 110 tisíc prodejů za rok se zjevně nikdo nechytá.

Kdo by ale čekal, že z toho bude automaticky i globální vítězství, mýlil by se. Evropa je poslední bašta kombíků, i nejlepší škodovku ale celosvětově jasně poráží Subaru Outback se 186 tisíci auty prodanými za rok 2021 po celém světě. To je ještě jiná liga a vděčí za to paradoxně hlavně USA, kde si loni našel přes 154 tisíc kupců. Pozoruhodné, v USA se totiž skoro žádný jiný kombík dobře neprodává a Outback tam frčí tak, že vyrovná evropské prodeje Octavie i Passatu dohromady. V Evropě se loni Outback musel smířit s 6 tisíci prodeji, ovšem k dispozici byl ve své aktuální podobě jen pár měsíců.

Škoda Octavia Combi je jasnou evropskou jedničkou mezi kombíky. Foto: Škoda Auto



Ovšem ani ta ale v celkové světové bilanci nestačí Subaru Outback, to je dnes podobně jasnou globální jedničkou. Foto: Subaru

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.