Škoda je v Rusku jedním neprodávanějších aut, jde ale o model, který u nás nekoupíte

/ Foto: Škoda Auto

Ani Škoda nezažívá zrovna zlaté časy, pověstné ostrůvky pozitivní energie se ale najdou. Jeden se nachází v Rusku, ovšem také ten má svým způsobem hořkou příchuť.

Situace na trhu s auty není jednoduchá, to asi nemusíme opakovat. Nejprve loni razantní opatření proti šíření koronaviru způsobily dramatický pokles prodejů kvůli poptávce, teď odbyt komplikují spíše potíže s nedostupností čipů, které omezují nabídku. Najde se tedy málo významných trhů, na nichž by výrobcům aut rostly prodeje a teď už mezi ně nepatří ani ten Ruský.

Ten za letošní březen meziročně poklesl o 5,7 %, což nezní dramaticky a dramatické to není, příznivé ale též ne. Zákazníky si našlo 148 676 nových aut, o 9 062 vozů méně než loni a výsledky většiny významných značek jsou spojeny s poklesem. Platí to i o Škodě, jejíž 9 737 prodaných aut ale znamená jen jednoprocentní posun dolů, vyšší podíl na trhu a šesté místo mezi všemi značkami - páté mezi těmi zahraničními. To už nezní tak špatně, jen Kia, Hyundai, Renault a Toyota prodají v Rusku víc.

Co je pro nás pozoruhodnější, za úspěch vděčí hlavně autu, které se u nás prodávalo a už neprodává, méně náročným trhům ale zůstalo - Rapidu. Zatímco my jsme dostali místo něj vyspělejší, ale také o hodně dražší Scalu, Rusům a Číňanům zůstal relativně jednoduchý a pouze vizuálně faceliftovaný Rapid, který je Scale ve výsledku dost podobný.

Rusové si tak od loňska mohou koupit moderně vyhlížející škodovku s osvědčenou technikou, která aktuálně stojí od 892 tisíc rublů, tedy asi 255 tisíc Kč. Pokud si vzpomenete, co u nás Rapid nabízel, je to za takové peníze pořádný kus auta, který má navíc pod kapotou motor 1,6 bez turba, nikoli kontroverzní litrový tříválec s přeplňováním. Tohle je auto pro těžké časy, a není tak nakonec divu, že jej Rusové kupují jako diví - 4 471 aut prodaných jen za březen znamená téměř poloviční podíl na celkovém odbytu a neskutečné šesté místo mezi nejprodávanějšími modely vyjma Lad. Naprosto tak poráží Octavii, která byla dříve nejprodávanější škodovkou v Rusku, v nové, dražší generaci už ale nefiguruje ani mezi 25 nejžádanějšími modely. A jasně vzadu obě SUV (Karoq a Kodiaq, lehce přes 2 000 prodaných vozů každý), jinak nejpopulárnější typ vozů v Rusku.

Něco nám říká, že i Škoda by dnes mohla být ráda, kdyby tu Rapid prodávala, takové auto by si v těžkých časech zákazníky našlo a snadno by jím konkurovala značkám, od nichž cenově odskočila. Bohužel, u nás si musíte vystačit se zmíněnou Scalou, která s prvním a jediným přijatelným motorem (1,5 TSI, 1,6 TDI z nabídky vypadl) startuje na 467 900 Kč - o více jak 210 tisíc dráž.

Škoda v Rusku boduje - prodejně sice lehce klesá, její podíl ale roste a je jasně mezi nejprodávanějšími značkami i modely. Za svůj úspěch ovšem vděčí hlavně novému Rapidu, který prodává jako housky na krámě. Při jeho parametrech a ceně ani není divu. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Avtostat

