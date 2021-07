Škoda na svém klíčovém trhu začala nabízet testovací jízdy jako žádná jiná značka před 11 minutami | Petr Prokopec

Nejsme si jisti, zda to fakticky může být k něčemu dobré, minimálně jako marketingové lákadlo to ale očividně funguje. Pokud zákazníci zatouží po projížďce v Karoqu či Kodiaqu, v Rusku již nemusí za dealerem.

O virtuálních testovacích jízdách se sice mluví již několik let, ovšem zatím jen málokdo je skutečně nabízí. Není to až tak překvapivé, neboť většina z nás se chce přesvědčit, že nebude kupovat zajíce v pytli. Proto si potřebujeme vše řádně nejen prohlédnout, ale takříkajíc i omakat. Něco takového však aktuálně již není tak snadné jako dříve. Stojí za tím pochopitelně pandemie koronaviru, která sebou přinesla řadu opatření. Dealeři tedy musí každé předváděcí auto po každé jízdě pečlivě vyčistit (nebo by alespoň měli), aby nedošlo k přenosu infekce.

Právě toto je jeden z důvodů, proč se nakonec virtuální testovací jízdy rozhodla nabízet i Škoda. S tímto programem však automobilka nevyrukovala u nás, nýbrž na ruském trhu, který je pro ni jedním ze třech největších. Už to samo o sobě je jistým ospravedlněním, mimo to je ovšem třeba připomenout také rozlehlost země. Jakkoliv tedy internet ani zdaleka nemají všude, signál rozhodně pokrývá více území než dealerská síť. A díky tomu může Škoda nalákat více zákazníků, aby cestu za prodejci nakonec zvážili.

Mladoboleslavská automobilka je přitom vůbec první značkou na ruském trhu, která něco takového nabízí. Prozatím však má dobré zprávy jen pro zájemce o Karoq či Kodiaq. Zda pak dojde i na další modely, již nezmiňuje, stejně jako není jisté, kdy se virtuální jízdy objeví i na dalších trzích. Víme nicméně, že zájemci budou moci u obou SUV volit ze tří jízdních pohledů (onboard, zvenčí z boku a ze vzduchu). Během jízdy je přitom možná kdykoliv pauza, stejně jako lze otáčet hlavou do různých stran.

Samotná jízda má vyzdvihnout hlavně terénní schopnosti, a tedy pohon všech kol i další moderní technologie, jimiž jsou vozy osazené. Hned po startu tedy vyrazíte do kopce s 25stupňovým sklonem, přičemž stejné je i klesání. Mimo to si střihnete jízdu po 4 metry vysoké pasáži, budete se pohybovat po kopci svažujícím se z obou stran a nakonec si ještě střihnete zatáčku se 35stupňovým sklonem. Kodiaq i Karoq by tak ruské zákazníky zvyklé na drsné cesty skutečně mohly ohromit i na dálku.

Můžeme už jen dodat, že po absolvování virtuální testovací jízdy se samozřejmě můžete upsat i té reálné, nicméně jak jsme zmínili již v úvodu, jejich sjednání je nyní kvůli pandemickým opatřením o dost složitější než dříve. Navíc povětšinou probíhají jen na hladkém asfaltu, neboť dealeři se logicky o svá auta bojí. Karoq v Rusku startuje na 1 565 000 rublech (cca 456 tisíc Kč) a Kodiaq na 1 902 000 RUB (cca 553 tisíc Kč), tedy o dost levněji než u nás.

Zdroj: Škoda Auto

