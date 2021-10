Škoda Octavia je druhým nejprodávanějším kombíkem světa, na absolutní jedničku ale nestačí před 2 hodinami | Petr Miler

Na jednu stranu je nepochybně obdivuhodné, že se ve světovém žebříčku nejžádanějších kombi dostal český vůz, který ještě před čtvrtstoletím ani vůbec neexistoval. Podobně pozoruhodné ale je, že jej celkově poráží u nás okrajový model Subaru.

Pro Čechy to může být obtížně pochopitelné, neboť patří k jejich velkým obdivovatelům, v celosvětovém měřítku se ale z kombíků stává ohrožený druh a některé značky už otevřeně uvažují o jejich konci. Žijeme zkrátka v době, kdy odpovědí na všechny otázky je SUV a byť zrovna nám se to nelíbí, nezbývá než to akceptovat. Chcete praktické auto pro každý den? SUV. Chcete stylové auto? SUV. Chcete bezpečné auto? SUV. A tak by šlo pokračovat ještě dlouho.

Na rozdíl třeba od MPV, které skutečně zachází na úbytě, to ale s kombíky ještě není tak zlé. Ukazují to data analytické firmy JATO Dynamics, podle nichž si za uplynulý rok našlo na celém světě kupce 1,85 milionu kombíků. To je sice o smutných 23 % méně než o rok dříve, pořád jsou to ale aspoň jednotky procent světové produkce. Ty hned tak někdo neškrtne.

Je navíc třeba dodat, že jejich obliba je velmi lokální záležitostí, a tady existují místa, kde jsou opravdu populární. Patří mezi ně nejen středovýchod Evropy, ale také Německo nebo Skandinávie, dost významné trhy na to, aby obhájily jejich přežití alespoň v některých třídách. Zejména v těch vyšších se ale smiřme s tím, že už s námi nemusí být dlouho - ve většině světa jsou považovány za auta pro staré lidi či rovnou něco jako pohřebáky, a to zejména s vyššími cenami nejde dohromady.

I tak existuje několik velmi populárních modelů, které JATO Dynamics shrnuje a do značné míry reflektují výše zmíněné. Devátým nejprodávanějším modelem je tak BMW 3 Touring s 65 tisíci auty prodanými za rok. Osmé je Volvo V60 s 66 tisíci, sedmé Audi A4 Avant se 70 tisíci a šestý VW Golf s 73 tisíci. Nejlepší pětku pak uzavírá Ford Focus Turnier (88 tisíc) před čtvrtým VW Passat (103 tisíc).

To už jsme u úplné smetánky, opravdu dobře prodávaných vozů. Třetí je možná překvapivě Toyota Corolla Touring Sports se 124 tisíci prodeji za rok a druhá Škoda Octavia se 156 tisíci. To je ohromný úspěch, uvážíme-li, že jde na rozdíl od všech aut okolo o vůz s relativně krátkou historií, který přišel na trh ve své první novodobé generaci v roce 1996 a trvalo ještě řadu let, než začal něco většího znamenat. Největší překvapení ale může být číslo jedna - i Octavii jasně poráží Subaru Outback se 186 tisíci auty prodanými každý rok.

Znalci budou o Outbacku vědět, jako jeden z mála se dokázal „globálně vymanit” výše zmíněné image a hrajíc si na SUV boduje i v USA. V Evropě naopak znamená hodně málo, loňských 3 844 prodaných aut není skoro nic. Nyní ovšem dorazil i k nám v nové generaci a třeba se mu bude dařit lépe. V lokálních podmínkách ale Škodu Octavia Combi stěží jakkoli ohrozí.

Škoda Octavia Combi (zde ve verzi Scout) je jedním z nejprodávanějších kombíků světa. Foto: Škoda Auto



Ani ta ale v celkové světové bilanci nestačí Subaru Outback, to je dnes absolutní jedničkou. Foto: Subaru

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Miler

