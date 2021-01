Škoda říká, že bude vyrábět až 128 tisíc Enyaqů za rok, komu je ale chce prodat? před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Škoda se pochlubila svými výrobními plány a mezi nimi i záměrem vyrábět denně až 350 elektrických Enyaqů. Pokud se ptáte, komu by chtěla takové množství aut za více jak 1 milion korun prodat, pak by nás to též zajímalo.

Škoda loni odhalila nový model Enyaq a publiku se hned dvakrát protočily panenky. Nejprve z jejího odvážného vzhledu, který byl přijat vesměs pozitivně, později ale také z jejích cen, které pozitivně přijmout opravdu nešlo. Tak velký elektromobil s 62kWh akumulátory, což je i velkým optimismem ekvivalent nádrže na 17,9 litru nafty v autě s dieselovým pohonem, které z normální zásuvky (240 V, 16 A) budete s trochou štěstí nabíjet 18 hodin, je za ceny od 1,06 milionu Kč opravdu tučné sousto.

Vůz se nicméně začal vyrábět a Škoda dokonce i nějaké exempláře prodala, byť není dosud zcela jasné, jak se ji povedlo prodat přes 700 aut v ČR při celkových prodejích 600 aut v ČR - patrně to bude mít základ v tom, že jde o vozy samotné automobilky a jejích dealerů. Tušíme, že prodejní potenciál takového vozu je u nás pár tisíc aut, která osloví pár nadšenců do elektromobility a některé firmy jako marketingový nástroj či prostředek ke snížení flotilových emisí CO2, jinak jde o zkrátka příliš drahý a příliš nepraktický vůz, aby byl schopen konkurovat i tomu, co sama Škoda prodává za podstatně menší peníze. Přímo automobilka to ale zjevně vidí jinak.

Ve své tiskové zprávě zaměřené na budoucí výrobní plány se pověnovala právě i Enyaqu a doslova uvádí: „Firma investovala 32 milionů euro (dnes 836 milionů Kč - pozn. red.) do výroby nového Enyaqu iV, která začala v listopadu. Výrobní linka každý den vyprodukuje mezi 250 a 350 kusy plně elektrického SUV zcela flexibilním způsobem.” Kdyby automobilka řekla, že může vyrobit, je připravena vyrobit nebo třeba bude čas od času vyrábět, nepozastavíme se nad tím. Řeč je ale o tom, že 250 až 350 aut vyrobí každý den, a to je vskutku fascinující.

Pár set aut nemusí působit jako velké číslo, ale podívejme se na to pohledem celého roku. I kdyby šlo o 250 vozů vyráběných po 5 dnů v týdnu, což není „každý den”, bavíme se o 62 500 aut za rok. A pokud by šlo o 350 vozů skutečně každý den, řeč je o téměř 128 tisících vyrobených exemplářích ročně. Něco takového je buď velký optimismus, nebo Škoda počítá s tím, že většinu aut bude dál prodávat sama sobě, protože - při vší úctě - 128 tisíc Enyaqů opravdu za rok prodat nemůže.

Je to elektrické auto, což jeho uplatnitelnost na trhu přirozeně omezuje. A je to auto za více jak 1, v rozumné specifikaci spíše 1,5 milionu Kč. Uvážíme-li, že Škoda nyní prodává v Evropě ročně 105 tisíc Karoqů, což je konvenční auto žádaného typu (také SUV) s poloviční cenovkou, je prodej byť 62 500 Enyaqů nebetyčným optimismem nebo úplným nesmyslem.

Smysl by pak nejspíše nedávalo ani prodávat tolik aut na oko. Firma sice tímto způsobem může uniknout pokutám od EU a lepší je vyrobit auta pro sebe než poslat peníze do Bruselu, nepřímá dotace na jeden prodaný elektromobil, jak jsme je popisovali včera, bude ale od příštího roku rovna už „jen” 1,67násobku teoretické pokuty za překročení flotilové hranice 95 g/CO2 km. Tedy ve stručnosti: 1,67 (tzv. superkredit za prodaný elektromobil) x 95 (limit CO2) x 95 (pokuta za 1 nadlimitní gram a 1 prodané auto) = 18 050 euro na jeden elektromobil. To je asi 472 tisíc Kč, tedy docela dost, Škodě by se ale vyplatilo taková auta fiktivně prodávat, kdyby je dokázala vyrobit alespoň za podobné peníze, což asi nedokáže.

Jsme tedy skutečně zvědavi, jaký bude o Enyaq zájem. Samozřejmě, v době dotací tak velkých, že se některá auta prodávají zadarmo, je možné kde co, prodej byť jen vysokých desítek tisíc Enyaqů skutečným zákazníkům ale stále považujeme za science-fiction.

Škoda říká, že bude vyrábět 250 až 350 Enyaqů den co den. Není ale moc jasné, komu by takové množství aut chtěla při jeho milionových cenách prodat. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Škoda Auto přes Inside EVs

