Škoda už testuje svůj nový vrcholný model, má dostat další jméno bez nápadu, techniku bez invence

Je to ztělesnění vize auta pro sedm od české automobilky, které má dorazit na trh v roce 2026. Nově pořízené fotky dokladují, že přípravy vozu jsou v plném proudu, má ale šanci uspět s problematickou technikou? A jménem, kterému chybí špetka invence?

Škoda v loňském roce dodala zákazníkům po celém světě 926 600 nových aut. To by v Mladé Boleslavi mělo vést k bujarým oslavám, koneckonců jde o 6,9procentní posun do plusu oproti předchozímu období. Něco nám ovšem říká, že optimismus v automobilce zavládl jen na oko, neboť ani její elektrické plány nedochází naplnění. Škoda totiž doufala, že v roce 2030 bude mít bateriový pohon na jejích celkových prodejích padesáti- až sedmdesátiprocentní podíl. Jenže Enyaq se loni postaral pouze o 8,6 % odbytu.

Již to samo o sobě není dobrá zpráva, detaily jsou nicméně ještě problematičtější. Prodeje elektrických aut totiž za celý loňský klesly o 2,7 procenta. Chce se říci „jenom“, neboť po prvním pololetí byl propad 5,9procentní a po třech kvartálech dokonce 6,7procentní. Přičemž je více než jasné, že v posledních třech měsících roku 2024 by bylo ještě hůř, netlačit Enyaq horem dolem, jen aby vykryl rostoucí zájem o spalovací vozy značky a zbavil tak automobilku platit pokuty vyplývající z přerozdělovacích mechanismů EU.

V tomto kontextu se zdá být očekávání velkých elektrických úspěchů ze strany Škody dost naivní. Přesto automobilka pokračuje ve své ofenzivě tímto směrem, která nám má v roce 2026 nadělit nový vrchol v podobě velkého elektrického SUV. To bylo momentálně ve Švédsku nachytáno při testech, přičemž kolegové z Carscoops naznačují, že automobilka jej pojmenuje Space. Pokud to tak bude, půjde o velkou kreativní zácpu, něco nám ale říká, že jde spíš o interní název novinky, ostatně Elroq byl dříve označován jako Compact.

U produkčních vozů tedy počítáme se zachování dosavadní strategie, začínat se tedy bude písmenem „E“ a končit písmenem „Q“. V tomto kontextu přijdou k ruce poslední patentové registrace automobilky u ÚPV, které zahrnují slova Epoq, Eriq a Eviatiq. Tak nevíme, přijde nám to podobné jako Space - další jméno bez nápadu.

Ať už se ale bude novinka jmenovat jakkoli, navázat má na koncept Vision 7S, přičemž s délkou 4,9 metru bude kralovat nabídce značky. Po stránce prodejní ovšem bude moci zabodovat jen ve chvíli, kdy firma bude na každém kousku tratit statisíce, nebo pokud omezí výrobu aut ze své spalovací nabídky na minimu. Škoda totiž znovu použije platformu MEB, se kterou byla omezení spojena již v roce 2019, kdy byla představena. Po sedmi letech ale budou elektromobily na ní postavené zaostávat za zbytkem branže jen víc.

V Mladé Boleslavi by tedy jistě neuškodila mnohem větší dávka sebereflexe. Tu ale u vedení firmy hledáme marně už nějaký ten čas, navíc ryba zde smrdí od německé hlavy, které by též neuškodilo větší zapojení zdravého rozumu. Snad jednou, snad...

