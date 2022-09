Snad ještě nikdo nezašel při kopírování cizích aut a jejich prodeji pod vlastní značkou tak daleko jako Mitsubishi před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mitsubishi

Připadá vám interiér tohoto auta povědomý? A máte pocit, že logo na jeho volantu vypadá jako přelepené přes jiné? No, realita není o mnoho jiná. Mitsubishi v podstatě jen osadilo model Renaultu svým logem a novinka je na světě.

Není žádným tajemstvím, že výrobci aut přešli na modulární platformy a sdílené komponenty. Díky této strategii se už po dekády snaží co nejvíce rozmělnit vývojové a výrobní náklady mezi maximum vyrobených aut, což jim nelze mít za zlé. Zvláště pokud se drží snahy, že vozy různých značek musí i přes stejný základ nadále rozeznatelné na první pohled. Co ovšem aktuálně předvedlo Mitsubishi, nad tím zůstává rozum stát. Novou generaci modelu ASX totiž ze všeho nejvíce vystihuje známý počítačový postup „copy and paste“, tedy zkopírovat a vložit.

ASX totiž není ničím jiným než Renaultem Captur s odlišným logem. Dost by nás proto zajímalo, na kolik přišel vývoj japonské verze. Pokud se nicméně jednalo o více než čtyřcifernou částku, a to navíc v korunách, pak se dá mluvit o přeplácení techniků a designérů. Od originálu se totiž kopie skutečně liší pouze čelní maskou, jiným logem, nápisem na zádi, odstraněním loga Renaultu a instalací trojice diamantů na volant. To je ale skutečně vše, shodná jsou totiž i litá kola.

Bude tedy dost zajímavé, s jakou cenou Mitsubishi přijde. Právě ta víceméně rozhodne, do jakého showroomu klientela nakonec zamíří. Příliš ovšem nepočítáme s tím, že by japonsko-francouzská aliance kradla zákazníky konkurenci. Spíše to vypadá na vnitropodnikovou řež, neboť ASX je prakticky identickou kopií Capturu ve všech možných ohledech. Na xeroxování tedy nedošlo jen u karoserie, ale také v případě interiéru a motorového prostoru.

Rovněž japonský zástupce tedy bude v základu k dispozici s litrovým tříválcem naladěným na 91 koní. Nad něj se pak postaví jedna-trojka, která v kombinaci s šestistupňovým manuálem nabídne 140 koní, zatímco přes sedmistupňový automat bude na přední kola mířit 158 koní. Kromě toho pak dorazí jedna-šestka, která bude k mání v hybridním nebo plug-in hybridním provedení. První zmíněné počítá s celkovým výkonem 143 koní, druhé pak se 159 koňmi.

Jak jsme již zmínili, na překvapení nedochází ani uvnitř. Za volant se tedy může nastěhovat buď základní 4,2palcový displej v kombinaci s analogovými budíky, nebo ryze digitální 7- či 10,25palcový přístrojový štít. V případě obrazovky multimédií pak bude možné volit mezi 7- a 9,3palcovou velikostí, očekávat kromě toho můžete i posuvnou zadní lavici, která ovlivňuje velikost zavazadlového prostoru (332 až 401 litrů).

Lze pak už jen dodat, že 4 228 milimetrů dlouhé, 1 797 mm široké a 1 573 mm vysoké ASX, jenž počítá s rozvorem 2 639 mm, se bude stejně jako identicky velký Captur vyrábět v továrně Renaultu ve španělském městě Valladolidu. K dealerům pak má dorazit v březnu, s pravostrannou verzí pro britský trh se nicméně nepočítá. To je oproti francouzskému originálu asi ten největší rozdíl, Captur totiž v ostrovním království k mání je.

Nové ASX je skutečně pouze Renaultem Captur s odlišnými emblémy a jinou čelní maskou. Japonci sáhli i po identických pohonných jednotkách či interiéru, stejná jsou dokonce i litá kola. Foto: Mitsubishi



Snímky francouzského originálu vám jen dokážou, že nepřeháníme. Foto: Renault

Zdroj: Mitsubishi

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.