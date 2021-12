Snaha ruské automobilky postavit levný elektromobil končí nezdarem, od projektu dala ruce pryč před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kamaz

Mluvilo se o něm pomalu jako o hotové věci, původně zamýšlená podoba vozu ale zamířila do koše. Minulostí je i zapojení automobilky Kamaz, soukromí investoři nyní z projektu zkouší vykřesat trochu jiné auto.

Vyvinout auto s elektrickým pohonem nemusí být až tak těžké. Učinit jej však použitelným a dostupným za rozumnou cenu, je oříšek, který se dosud nepovedlo rozlousknout v podstatě nikomu. Snažil se o to i ruský výrobce náklaďáků Kamaz, který loni touto dobou představil koncept Kama-1. Rusové přitom chtěli nejpozději do roku 2025 vyrukovat s produkční verzí, která by se prodávala za zhruba 1,2 milionu rublů (cca 350 tisíc korun). Za to by 3,4metrový vůz nabídl teoretický dojezd 250 km, sprint z klidu na stovku za 6,7 sekundy a nejvyšší rychlost 150 km/h. Zároveň by se pak stejně jako koncept pyšnil multifukčním displejem uprostřed volantu.

Ruská automobilka ještě letos v září zmiňovala, že do konce roku dokončí vývoj i testování, aby mohla získat homologaci pro běžný provoz. V mezičase ale nejspíše vedoucí manažery navštívili lidé z účetního oddělení, kteří přinesli data o dosavadních výdajích i kalkulaci budoucích nákladů. O nízké sumy pak rozhodně nemohlo jít, neboť automobilka z celého projektu vycouvala.

Neznamená to ale jeho úplný konec, tedy alespoň prozatím. Před pár málo dny se potenciálním investorům představil v inovačním centru Skolkovského školy managementu projekt s prakticky stejným názvem i náplní. Stojí za ním nové konsorcium investorů JSC Kama, z nichž někteří už dříve do projektu spolu s Kamazem investovali a nyní na ně celý projekt převedl.

Nová firma dříve odhalené provedení řádně zvětřila, neboť délka je nyní o metr větší. Zároveň se zvedl i výkon ze 110 na 150 koní, stejně jako je delší i dojezd, který má činit 450 km. Je tak evidentní, že došlo na zvětšení baterií, jejichž původní kapacita byla 33 kWh. Dokládá to i hmotnost 1 690 kg, která je vůči minulosti o zhruba čtyři sta kil těžší. Zachována pak zůstala jen maximálka, i novinka tedy má zvládat jen 150 km/h.

Pokud si přitom uvědomíme, že baterie tvoří zhruba 40 procent ceny elektromobilu, pak je jasné, že zmíněné povede i ke zvýšení ceny. To by nicméně mohlo představovat zásadní problém, neboť pro většinu Rusů je oněch 350 tisíc korun v přepočtu částkou na hranici dosažitelnosti. Pokud by pak měli dát o poznání více za auto, jehož využitelnost je v tamních podmínkách ne zrovna enormní, je velmi pravděpodobné, že se raději otočí na podpatku a zamíří do showroomu Lady, kde za tytéž peníze dostanou vozů hned několik.

Je tedy otázkou, zda ruský elektromobil vůbec má nějakou budoucnost, a to přesto, že za ním stojí byznysmen Ruben Vardanyan, kteří patří mezi nejbohatší lidi světa a který se stal spolumajitelem nové značky. V tomto ohledu ostatně jen stačí připomenout, že o cosi podobného se před několika málo lety pokoušel další ruský oligarcha Michail Prokhorov. Nicméně značka Yo-Mobile je dnes již minulostí, a to přesto, že do ní zamířily stamiliony korun.

JSC Kama má přitom k dispozici počáteční kapitál ve výši 720 milionů rublů (asi 220 mil. Kč), což se v daném kontextu nezdá být horentní sumou. I proto došlo na ono lákání nových investorů. Ti ovšem zatím skutečně nemohou počítat s enormní návratností, jakkoliv se elektromobilita již dočkala i podpory ruské vlády. Ovšem v jen velmi malém měřítku, neboť dle plánů má v zemi do konce roku 2024 vzniknout 24 tisíc aut a 9 400 nabíječek.

Foto: Kamaz

Zdroj: Vedomosti

