Solární střechy Tesly jsou totální propadák, ze snu o jejich instalaci na tisíc domů týdně zbyly jen trosky před 3 hodinami | Petr Prokopec

Při současných cenách elektřiny by poptávka po fotovoltaice měla jen růst, zájem publika ale Teslu dalece míjí. V tuto chvíli měla instalovat solární střechy na tisíc domů za týden, realita se ale takovému stavu ani zdaleka neblíží.

O prvním výrazném růstu zájmu o fotovoltaiku začala média informovat již v loňském roce. Nebylo to až tak překvapivé, neboť cena energií začala dramaticky růst již na podzim 2021. Řada lidí si tak spočítala, že náklady spojené s pořízením solárních panelů splatí dříve než v předchozích letech. Nedá se totiž předpokládat, že by ceny elektřiny ještě kdy poklesly na někdejší úroveň, spíše naopak lze počítat spíše s jejich dalším růstem.

Právě s tímto vývojem lidé evidentně i počítají, jen v Česku tak ve srovnání s loňskem narostla poptávka dokonce desetinásobně. Jejich výrobci nicméně přiznávají, že stejně jako producenti jakéhokoli aktuálně žádaného zboží jsou za hranicí kapacit. Panely, články a další komponenty totiž ve většině případů pochází z Asie. Jejich výrobu a následně dopravu tak ovlivnil nejprve koronavirus a posléze válka na Ukrajině. Jakkoli se však zvedly ceny a prodloužily čekací lhůty, zájem je stále větší.

S vyšší poptávkou nicméně není spojeno pouze Česko či Evropa, ale celý svět. Za této situace je překvapením, jak moc se nedaří solárnímu byznysu Tesly. Americká firma v roce 2016 vzbudila pozornost médií, když odkoupila společnost SolarCity. Vedle tradičních panelů, které patří mezi jedny z nejlevnějších ve Státech, pak začala nabízet i zcela nové řešení zvané Solar Roof. Její podstatou se přitom staly šindele, které vypadají jako obyčejné, generují však elektřinu.

Těmto solárním střechám lze rozhodně dát palec nahoru, neboť na pohled působí daleko lépe než takové, jenž jsou pokryté klasickými fotovoltaickými panely. Nevýhodou však je, že pouze ve výjimečných případech mohou být instalovány na stávající střechu. Spíše dochází na její demontáž a následné osazení krovů elektrošindelemi. Solar Roof se tak vlastně vyplatí především ve chvíli, kdy původní střecha již potřebuje opravit i proto, že je velmi drahá.

Dle odhadů Tesly totiž instalace elektrošindelů na průměrný dům v texaském Dallasu, jenž má následně generovat 12,46 kilowatt solární energie, vychází na neskutečných 168 400 USD (cca 4,07 milionu Kč). Pokud si nicméně od automobilky objednáte klasické solární panely, které budou produkovat 12 kW, vyjde vás to na 26 966 USD (652 tisíc Kč). Ve výsledku tak není překvapením, že původní plány automobilky nevycházejí ani v nejmenším.

Když totiž Tesla elektrošindele představila, počítala, že instalovat jich bude tisíc týdně. Jak nicméně zjistil magazín Electrek, ve druhém letošním kvartálu značka u střech Solar Roof dosáhla celkové kapacity 2,5 megawattu. Pokud bychom tedy vzali v potaz onen vzorový dům v Texasu, pak dané množství lze rozpočítat mezi 200 střech za tři měsíce a tedy něco málo přes 15 za týden. Za svými původními plány tak automobilka zaostává o 98,5 procenta.

Lze pochopitelně říci, že instalované střechy mohou být menší, nicméně i při 9,6 kilowattech tu máme jen 20 domů týdně, a při 5 kilowattech 38 týdně. Stále se tak nedostáváme ani přes 5 procent původních plánů. Nelze přitom ukazovat prstem na trhliny v dodavatelských řetězcích, tady je opravdu problémem jen a pouze vysoká cena. To ostatně přiznal loni i Elon Musk, který uvedl, že značka neodhadla reálné možnosti zákazníků.

Je tedy vskutku otázkou, jak tomu bude do budoucna. Při pohledu na obrovský rozdíl v ceně klasických panelů a elektrošindelů se ovšem nedá předpokládat, že by se zájem zvedl i přes zdražování elektřiny. Stejně jako nečekáme, že by Tesla svůj produkt náhle zlevnila o zhruba 75 procent. Solar Roof tak nejspíše dále bude ojedinělým projektem, pokud tedy vůbec ještě bude dále v budoucnu nabízen.

Elektrošindelům nelze upřít lepší vzhled než klasickým panelům, ostatně stylizovány jsou tak, aby vypadaly jako běžná střecha. Ovšem jejich vysoká cena redukuje zájem na minimum. Foto: Tesla

