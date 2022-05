Soud zakázal Fordu prodávat auta napříč celým Německem, tvrdé rozhodnutí ohrožuje i dealery před 4 hodinami | Petr Prokopec

Tak trochu zničehonic se svět dozvídá o rozhodnutí, které ohrožuje aktivity jedné z nejznámějších světových automobilek na klíčovém evropském trhu. Modrý ovál podle rozhodnutí soudu bez licence používá patentovaná řešení obsluhující systém E-call.

Fordu se v Evropě již delší dobu nedaří. V 90. letech na starém kontinentu stabilně prodával okolo 1,5 milionu aut ročně, ještě v roce 2011 jich bylo přes 1,1 milionu. Tyhle sněhy jsou ale pryč, loni si značka připsala ve všech evropských zemích jen 569 534 prodaných aut a letos je na tom zatím ještě hůř. Je tak docela dobře možné, že výsledkem bude nové dvanáctiměsíční minimum.

V tomto kontextu zase tak nepřekvapí, že modrý ovál podporuje rozhodnutí Evropské unie kráčet už jen elektrifikovanou cestou. V sice značně regulovaném, ale přece jen konkurenčnějším prostředí se zjevně už nezvládá prosadit, načež doufá, že mu politická berlička pomůže k trochu lepší pozici na trhu.

Zda se tyto záměry podaří či nikoliv, bude do jisté míry záviset i na samotné technologii. Stále více se však ukazuje, že elektrická auta nejsou takovou spásou, jakou v nich jejich zastánci vidí. Je tak dost možné, že sázka na jedinou kartu Fordu nevyjde. Čerta ale nebudeme zbytečně malovat na zeď, na rozdíl od politiků skutečně nevíme, s čím bude možné počítat za osm, deset nebo třináct let.

Budoucnost i minulost ale nyní ponechme stranou, soustředit se místo toho budeme na stávající situaci. Ta pro Ford opravdu není jednoduchá, neboť německý soud v Mnichově automobilce zakázal výrobu a prodej jejích aut na území Německa. Důvodem je spor týkající se porušení patentů společnosti IP Bridge. Ford totiž stejně jako ostatní výrobci musí do svých vozů povinně instalovat systém nouzového volání v případě nehody. Pro ten jsou nicméně třeba mobilní radiové čipy, jejichž fungování je založeno na patentovaných principech. Ford by tedy měl platit licenční poplatky za jejich využití, to ale dle soudu nedělá a IP Bridge to nechce dále tolerovat.

Dle dostupných informací to prý není nic až tak neobvyklého. V poslední době mezi výrobci technologií používaných v multimediálních systémech a automobilkami obecně narůstá napětí, neboť druhé zmíněné společnosti sice kladou stále větší důraz na elektronické systémy, ovšem málokdy jsou jejich původními tvůrci. A platit licenční poplatky za používání patentovaných systémů už se jim moc nechce. I z toho důvodu je tento proces intenzivně sledován, neboť jeho rozhodnutí bude vnímáno jako precedentní.

Je přitom třeba dodat, že IP Bridge musí nyní složit u soudu jistinu ve výši 227 milionů Eur (asi 5,6 miliardy Kč), aby se verdikt stal vymahatelným. Podle německých médií se tak přibližně během týdne může stát, že žádný nový Ford nebude moci být v zemi prodán. A je jedno, kdo bude jeho prodávajícím. Rozhodnutí tak ohrožuje i dealery, kteří by v tu chvíli nemohli prodat ani své skladové vozy.

Jedinou bezprostřední cestou, která by se vyhnu takovému scénáři, je dosažení dohody mezi Fordem a IP Bridge, v tu chvíli by logicky Japonci svou žalobu stáhli. Pokud se to ovšem nepovede, pak zákaz prodeje vstoupí v platnost s výše popsanými dopady

Jsme tedy opravdu zvědavi, jak se celá záležitost vyvrbí. Ford zatím celou záležitost nehodlá komentovat s tím, že písemný verdikt soudu dosud neobdržel. Dá se nicméně předpokládat, že nakonec dospěje s Japonci k nějakému smíru, cokoli jiného by pro něj bylo příliš drahé.

Ford v Evropě podporuje elektrifikaci i proto, že se v konkurenčním prostředí už nezvládá prosadit. Aktuálně navíc musí řešit situaci v Německu, kde na základě rozhodnutí soudu nesmí vyrábět ani prodávat jakákoli vozidla. Foto: Ford

Zdroje: Wirtschafts Woche, Reuters

Petr Prokopec

