Srbsko převzalo záplavu nových off-roadů, mají daleko k čemukoli obvyklému před 2 hodinami | Petr Prokopec

SUV a off-roady dnes nejsou ani ve vozových parcích států ničím výjimečným, tím spíše, jde-li o armádu. V Srbsku ale nesáhli po ničem jako jsou Land Rovery či Toyoty, koupili přes 120 UAZů Patriot.

Většina z vás nejspíše ještě pamatujete někdejší Jugoslávii, která za dob komunismu byla pomalu jediným normálním způsobem, jak se dostat k moři teplejšímu než 15°C. V 90. letech minulého století nicméně došlo na bratrovražednou válku, která vedla k rozpadu tohoto soustátí na jednotlivé republiky. Jejich osud se pak začal vyvíjet různě. Takové Chorvatsko je nyní v době koronavirové opět jednou z mála možností, jak si užít dovolenou u moře. Stejně tak je i součástí Evropské unie či NATO.

Sousední Srbsko je na tom jinak, součástí EU by se výhledově mělo stát v roce 2025. Zda souběžně s tím dojde také na vstup do NATO, zatím není jisté. Pro samotnou zemi je to podstatné z mnoha důvodů, z nichž jedním je zásobování armády. Země stále spoléhá hlavně na přísun ruské techniky, což se potvrdilo i poslední dodávkou vojenských vozidel. Srbské ministerstvo obrany převzalo 56 exemplářů SUV UAZ Patriot. Dalších 64 pak zamířilo přímo k armádě.

Nejde o dar Ruska spřátelenému lidu, naopak Srbsko za veškerá auta zaplatilo a další kusy má obdržet v říjnu letošního roku. Využití Patriotu bude různé, neboť zatímco některé exempláře poslouží vojenské policii, ty nejluxusnější varianty mají posloužit převozu důstojníků. V případě ministerstva obrany by pak za volant či možná spíše na místa spolucestujících měli usedat především úředníci z ekonomického sektoru.

Pro Srbsko nejde o první dodávku ruských off-roadů, první Patrioty, ovšem v mnohem menším počtu, dorazily do země již v roce 2006. Vůz od té doby prošel nemalou modernizací, neboť před šesti lety dostal do vínku nové nárazníky, světlomety, sedadla či v případě dieselu nové turbodmychadlo. Zlepšen byl rovněž podvozek a do příplatkové výbavy zamířil multimediální systém, jehož součástí se stala také navigace a zpětná kamera.

Po dieselu nicméně Srbové nesáhli, místo toho byla zvolena vrcholná 2,7litrová benzinová pohonná jednotka. Také tento čtyřválec se v průběhu let dočkal zlepšení, namísto původních 135 koní totiž nově produkuje koní 149. Zároveň je možné kromě benzinu natankovat i ethanol. Spárován je pak ve standardu s pětistupňovým manuálem, zákazníci však mohou připlácet i za šestistupňový. Zda je to případ Srbska, zatím není známo.

Stejně tak je otázkou, zda země sáhla po pancéřovaných variantách, které používá třeba ruská policie. Spíše se ale dá předpokládat opak, i proto, že vůz má sloužit hlavně logistickým účelům. Přidané pláty oceli by nicméně výrazně redukovaly dynamiku, která ostatně s ohledem na dvoutunovou hmotnost standardní verze není zrovna ohromující. V terénu je to ale díky redukci a uzamykatelným diferenciálům jiná káva.

Srbsko si převzalo 120 exemplářů ruského off-roadu UAZ Patriot, dalších várka zamíří do země v říjnu letošního roku. Foto: Drom.ru

Zdroj: Drom.ru

Petr Prokopec