Stále větší prodeje mohutných SUV v plné nahotě ukazují absurditu nařizování elektromobilů před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Politici a zástupci automobilek se rádi tváří, k jak světlým zítřkům míříme, nic takového se ale reálně neděje. Dokonce i papírový přínos elektrických aut je více než trojnásobně negován rostoucími prodeji SUV, o skutečnosti ani nemluvě.

Za posledních 20 let lidstvo velmi uspělo na poli miniaturizace. Však si vzpomeňte na mobil nebo laptop, pokud jste jej vůbec měli, z roku 2000. Naprosto opačný proces bohužel proběhl u aut. Narostla všechna a nejvíce z nich SUV. V Evropě je jejich podíl na celkových registracích „pouze“ poloviční, ve Státech nicméně již loni dosáhl spolu s ještě obrovitějšími pick-upy podílu na trhu 75 procent. Řada výrobců proto již tužbám zákazníků uzpůsobila svá portfolia a nic jiného pomalu ani nenabízí. Z pohledu ekonomického se jim nelze divit, zvláště když s většími, těžšími a výkonnějšími vozy mohou spojit vyšší ceny i marže. Problémem na celé věci je nicméně příklon podstatné části světových politiků k elektromobilitě.

Aktuálně se zdá, že v Evropě bude od roku 2035 prodej nových spalovacích aut zakázán, dotknout se to může i části Ameriky. Na něco takového se mnohé automobilky těší, takový Ford pak danou transformaci branže nemalou měrou podporuje. Právě nad chováním modrého oválu nicméně poněkud nechápavě kroutíme hlavou. Tato značka totiž za jediný měsíc prodává okolo 60 tisíc exemplářů pick-upu F-Series se spalovacím pohonem, velké SUV Explorer si nachází až okolo 20 tisíc kupců měsíčně. Oproti tomu na elektrický Mustang Mach-E připadá za letos průměrně méně než 3 tisíc registrací za měsíc.

Zájem o bateriový pohon je tedy v USA relativně malý, jakkoliv nelze popřít, že kvůli onomu politickému tlaku, dotacím a většímu výběru i lepším možnostem je stejně jako v Evropě na vzestupu. Do výše zmíněné dominance SUV a pick-upů mají nicméně elektromobily stále velmi daleko. A vlastně se nedá předpokládat, že jí kdy dosáhnou. Tedy pokud skutečně nedojde na další deformace trhu, kdy automobilkám nezbude než nabízet pouze elektrická auta.

Je nicméně třeba se ptát, kde na elektrickou revoluci vezmou peníze. Bateriový pohon je totiž obvykle ztrátovou záležitostí a kvůli rostoucím cenám vzácných kovů i dalších komponentů tomu v nejbližší době stěží bude jinak. Respektive pokud by výrobci skutečně do koncových cen promítli své veškeré náklady spojené s vývojem a výrobou těchto aut, stala by se prakticky neprodejnými. Proto na sebe část výdajů investovaných do jejich vývoje přebírají spalovací vozy. Tyto náklady se pak výrobcům daří pokrývat právě kvůli tomu, že vyrábí stále více SUV.

S touto karosářskou variantou je nicméně spojena daleko větší energetická náročnost, ať už vůz pohání cokoli. Ostatně právě proto se jejich směrem ozývá tak často kritika aktivistů i mnohých politiků. Dochází tak na opravdu bizarní situaci, kdy automobilky na jedné straně předstírají, že redukují svou uhlíkovou stopu, na druhé ji ale zvyšují prodejem stále větších a těžších aut. Jak zjistil web The Conservation na základě dat agentury EPA, jsou potenciální úspory emisí negovány většími prodeji SUV více než trojnásobně. Situace je tedy stále horší, nikoli lepší, jak je nám předkládáno.

Máme tu jakýsi začarovaný kruh, ze kterého bez obětí nelze uniknout. Jakmile nicméně automobilky ustoupí od SUV, klesnou jim tržby a tím pádem se poklesnou investice do elektromobility. Nebude tedy možné v dohledné době dosáhnout nějakých výraznějších pokroků. A i kdyby ona SUV dostala elektrický pohon, stále to povede k nižšímu zájmu a nic to reálně nevyřeší. Veškeré úspory v takové chvíli budou jen papírové, neboť SUV jsou nejen větší, ale také podstatně těžší. Je tedy třeba vyššího výkonu, což pro změnu vede k vyšší spotřebě, což platí pro spalovací i bateriový pohon. Jeho nevýhodou jsou pak zásadně vyšší emise spojené s výrobou. A jelikož SUV kvůli vyšší hmotnosti a výkonu potřebují větší pakety, aby nabídly alespoň ucházející dojezd, pak logicky vedou i k vyššímu znečištění v rámci výroby.

Politici by se tedy měli přestat snažit se řídit neřiditelné a trh předělávat na místo, na kterém hrají své vlastní, nedomyšlené hry. Není třeba někoho nutit dělat reálně efektivnější auta - nízká spotřeba byla je a bude podstatným prodejním argumentem. Pokud by tedy trh nebyl zdeformován, mohli bychom se k reálně lepším výsledkům dostat i bez obětí, které přinášíme dnes, aniž bychom se dočkali čehokoli jiného než lepšího pocitu či lépe působící virtuální reality. Ta skutečná je postupem času jen horší.

Zájem o spalovací SUV je enormní, ta jsou ale všechno, jen ne efektivní. Foto: Ford



Výrobci se ji snaží redukovat pomocí elektrických modelů, ty však mají zlomkové registrace a reálný přínos stejně nepředstavují. Foto: Ford

Zdroj: The Conversation

Petr Prokopec

