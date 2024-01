Stále větší slevy na elektromobily rozjíždí efekt domina. Tesla po prohře s VW sundala dalších 124 tisíc, zlevňují i Číňané včera | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Klesající zájem, obchodní nezdary a konec dotací v Německu odstartovaly další kolo slev, které jsou opravdu razantní. Zejména Tesla do toho opět šlápla poté, co v Německu ztrácí tak, až loni prohrála s beztak strádajícím Volkswagenem. Stranou ale nezůstává ani BYD.

Loňský rok se v rámci snah o rozšíření elektrických aut mohl stát jedním z těch zlomových. Ještě na jeho začátku byl jasně patrný značný optimismus, neboť prodeje jednoznačně rostly. Nicméně ve druhém pololetí se dobře promazané soukolí začalo značně zadrhávat. Stál za tím zejména vývoj v Německu, které je největším evropským trhem. V září totiž skončily dotace pro firmy, což logicky vedlo k pádu prodejů. Ovšem i kdyby se štědrá vládní ruka nestáhla, dynamika růstu měla stejně značně klesající tendenci, to vidíme třeba i v USA.

Vraťme se ale zpět do Německa, kde se obojí sešlo. V důsledku toho byl závěr roku katastrofický, prodeje elektrických aut totiž v prosinci meziročně klesly o 48 procent. Do tohoto pádu se přitom ani nestihl pořádně propsat náhlý konec dotací pro soukromníky, neboť lidé měli svá auta objednaná dlouho dopředu. Letos lze tedy očekávat ještě náročnější boj o zákazníka, na což výrobci už zareagovali. Většina z nich totiž oznámila, že vládní kasu nahradí tou svou a dotace udrží při životě. Ovšem jen dočasně, dle dosavadních oznámení maximálně do 31. března.

Ono snížení cen ovšem výrobcům zrovna neprospívá, a to hned z několika důvodů. Tím prvním je fakt, že výroba elektromobilů je velmi nákladná. Víceméně jen pár značek s nimi tedy spojuje zisk, v případě zbytku branže jsou ale tato auta ztrátová. Přičemž automobilky vše kompenzují s pomocí spalovacích vozů. Jejich cena ale v důsledku toho letí nahoru, čímž se rovněž stávají nedostupnými. To ale vede k dalšímu poklesu prodejů, dalšímu zdražování, obtížnějšímu kompenzování ztrát z elektrických anabází... A tak můžeme v začarovaném kruhu pokračovat.

Mimo to je třeba si uvědomit, že lidé si logicky lépe zvykají na zlevňování, nikoli na zdražování. Výrobci navíc nemohou počítat s jejich loajalitou, pokud z ničeho nic srazí cenu o pár set tisíc korun, pročež si váš soused pořídí stejné auto jako vy, ovšem bez toho, aniž by musel zadlužit rodinu na pár let dopředu.

Do elektrické rovnice je navíc třeba započítat ještě jednu veličinu, a to opravdu zásadní. Řeč je pochopitelně o čínských automobilkách, které se v Evropě prosazují stále víc. A i když jsou relativně levné, nemají problém být ještě levnější. Takový BYD tak aktuálně v Německu srazil ceny svých elektrických aut až o 7 tisíc Eur (cca 173 tisíc Kč). Díky tomu lze model Dolphin, tedy konkurenci Volkswagenu ID.3, pořídit od 32 990 Eur (816 tisíc Kč). Číňané navíc starý kontinent považují za svůj příští cíl, v rámci své expanze jsou tak jistě schopni zamířit ještě níž.

K tomu může dojít i kvůli Tesle, jejíž Model Y sice loni byl v Německu nejprodávanějším elektromobilem, ovšem značku v rámci celkových registrací překonal VW. Když jsme tedy psali, že VW schytal v prosinci prodejní elektrošok s hodnotou -73,3 procenta, Tesla na tom byla ještě hůř, její prodeje v Německu klesají už roky. Američanům tak nezbývá, než aby se zkusili podbízet cenou.

Proto na relativní úspěchy konkurenci zareagovali v celé dalším zlevňováním, klíčový Model Y tak v Německu nyní startuje na 42 990 Eurech (1 063 000 Kč). SUV tedy zlevnilo o masivních 5 000 Eur (124 tisíc Kč) a dostalo se dokonce pod úroveň BYDu Seal, který po zlevnění stojí 44 990 Eur (1 112 000 Kč). Jak jsme nicméně zmínili, Číňané mají Evropu v hledáčku a o dominantní postavení budou bojovat. Lze tak jen čekat, že cenová bitva bude eskalovat.

Na dané téma se přitom již zaměřila Evropská unie, která zkoumá, zda čínské elektromobily nepoužívají nefér výhod v rámci domácích i místních dotací. Problémem pro Brusel je ale skutečnost, že pokud zavelí ke zvýšení celních tarifů, může očekávat s odezvou Říše středu. Ta má dominantní postavení v rámci vzácných kovů, bez nichž se automobilky neobejdou. Pokud tedy EU nechce odpískat Zelenou dohodu, moc si vyskakovat nemůže. A problém je také v tom, že i přímo spousta aut „západních” značek se do Evropy dováží z Číny. A ta by to zdražilo též.

Můžeme se kasat, že podobný vývoj jsme předvídali roky dopředu, radostí nás to ale rozhodně nenaplňuje. Nesmyslná rozhodnutí europolitiků totiž z vlastních kapes zaplatíme všichni. Navíc zcela zbytečně, neboť boj s emisemi, které neznají hranic, nemůže být jen lokální. Jejich výše se navíc v onom Německu zvyšuje i přes stále více elektromobilů v provozu. Může tohle vůbec dopadnout dobře?

Tesla v Evropě znovu výrazně zlevnila, tentokrát klíčový Model Y. A pořádně, ceny šly dolů o 5 000 Eur, tedy 124 tisíc Kč. Foto: Tesla



Možná ještě významnější jsou ale aktivity Číňanů. Ti zejména v Německu touží po elektrické dominanci, proto zlevňují svá auta jako blázni. Za 4,8metrový Seal je tak nyní třeba zaplatit už jen 1,1 milionu korun, což je pomalu totéž, co si Volkswagen účtuje za mnohem menší ID.3. Foto: BYD

Zdroje: Focus, Jalopnik, Tesla, BYD, Volkswagen

Petr Prokopec

