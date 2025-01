Stellantis dál otáčí, motory na benzin a možná i naftu dostanou také nové Alfy Romeo Giulia a Stelvio před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Značky koncernu Stellantis měly být prakticky do jedné mezi prvními, které přejdou jen na elektrický pohon. Už loni se tento plán hroutil a po odchodu Carlose Tavarese už z něj nezbývá skoro nic. Ani Alfa Romeo s klíčovými novinkami jen na jeden pohon nepřejde.

Letos v červnu tomu bude již deset let, co Alfa Romeo odhalila sedan Giulia. O rok později na trh dorazilo i spřízněné SUV Stelvio, přičemž Italové doufali, že tato dvojice jim pomůže zpátky na výsluní. A divit se jim nelze, neboť na první pohled měly tehdejší novinky vše, co bylo možné ze zákaznického úhlu pohledu vnímat kladně. Pohledný zevnějšek byl u sedanu spojen s pohonem zadních kol, u SUV pak logicky hlavně s oběma roztáčenými nápravami. Mimo to se na vrcholu usídlily výkonné šestiválcové verze Quadrifoglio Verde.

Přes veškeré snahy ovšem na prodejní zázraky nikdy nedošlo, místo toho Giulia i Stelvio stále více paběrkují. Alfa Romeo proto již nějaký ten pátek pracuje na nových generacích - sedan by měl být odhalen příští rok, zatímco SUV bychom se měli dočkat již ve druhé polovině toho letošního. Někdejší šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares pak rozhodl, že dostanou jen elektrický pohon, stejně jako téměř všechny ostatní značky koncernu. Ale co z toho zbylo? Naposledy své smělé plány odpískal Opel, a to poté, co to udělali téměř všichni ostatní. Nyní to udělala i Alfa Romeo, jak zjistili kolegové z Auto Weeku

Trvat na původním záměru by ostatně pro automobilku byla zřejmě poslední pohroma. Nakonec se stačí podívat, jak je na tom nový Dodge Charger, který používá tutéž platformu STLA Large. I americký muscle car měl původně dorazit pouze s bateriovým pohonem, po bouřlivé kritice nejen ze strany běžných zákazníků, ale třeba i policie ovšem došlo na změny a letos se ukáže také verze osazená spalovacím pohonem. A protože Tavares se naštěstí musel s koncernem Stellantis rozloučit, půjde stejným směrem také Alfa Romeo.

Tuto skutečnost již potvrdil šéf italské automobilky Santo Ficili, který zároveň oznámil, že spalovací verze SUV dorazí až v příštím roce. Což nejspíše znamená, že na Giulii s mild-hybridním či hybridním pohonem budou muset zákazníci vyčkat dvě léta. Co přesně pak dorazí, nevíme, nakonec ale může jít i o dieselové motory - ty Alfa u svých novinek potichu prodává i dnes. Konkrétní data týkající se techniky elektrické verze momentálně halí rouška tajemna, ovšem Italové stejně jako Američané budou zkoušet zatraktivnit elektromobilitu s pomocí vyššího výkonu. I proto se u vrcholné varianty QV počítá jen s bateriovým pohonem, který má nabídnout okolo 1 000 koní.

Jakkoli jde o působivé číslo, spojeno bude s dalšími vysokými hodnotami - hmotností i cenou sahající pomalu do oblak. Nic podobně světoborného naopak nebude možné očekávat v případě dojezdu, při využití maximálního potenciálu pohonného ústrojí si budete moci zběsilé dynamiky užívat jen po vyšších pár desítek kilometrů. Poté bude čas zastavit u dobíjecích stanic, z nichž ovšem většina disponuje výkonem okolo 50 kW. Jinými slovy tedy pár minut zábavy budou následovat klidně hodiny odpočinku.

Opravdu tak nelze čekat, že elektrické verze budou bestsellery. Italové by tedy měli přilít olej pod spalovací kotel a přijít s novinkami nadále využívajícími primárně spalovací ústrojí co nejdříve. Koneckonců žába na prameni, čímž je míněn Tavares, již nějaký ten pátek na svém místě nesedí. A lidé z firmy už se nebojí říkat, že jim to přineslo dlouho nepoznanou svobodu.

Giulia a Stelvio jsou na trhu již prakticky dekádu, letos tak odstartuje jejich mezigenerační obměna. Novinky měly být pouze elektrické, což zpočátku budou, později ale dorazí i spalovací verze. Hrajte překvapené, aspoň chvíli. Foto: Alfa Romeo

Zdroje: Auto Week, Motor1

