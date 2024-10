Stellantisu se na skladech válí spousta až roky starých, neprodaných aut, nevyhnutelný výprodej bude bolet před 7 hodinami | Petr Prokopec

Dlouho se mluvilo o tom, že výrobci, kteří využívali omezené dostupnosti nových aut v koronavirových časech a spoléhali na to, že lidé koupí cokoli, co jim dodají, poznají jako první, že kdysi nedělali dost. Stellantis se nyní zdá být přesně v té pozici.

Koncern Stellantis v posledních měsících míří ke dnu a zatím nedospěl k místu, od kterého by se mohl odrazit. Nejhorší je jeho situace v USA, kde jeho prodeje za první letošní pololetí klesly o 16 %, na čemž se podílely všechny klíčové značky. V Evropě se mu ale vede lépe jen na oko - za prvních osm měsíců se s meziročním poklesem o 3,2 procenta zdá být na svém, čistě srpnová data ale hovoří o poklesu prodejů o 29,5 % z roku na rok. A znovu neexistuje jediná významná značka, která by šla nahoru.

Jak ale upozorňují kolegové z Motor1, Stellantis netrápí jen klesající registrace, ale i s tím související rostoucí skladové zásoby. Koncern nyní oznámil, že do konce letošního roku by velmi rád snížil počet aut, které na parkovištích dealerů pouze lapají špínu, na 330 tisíc kusů. Původně se přitom koncern chtěl k tomuto cíli dostat až na konci prvního kvartálu příštího roku. Jenže v té chvíli by značná část zásob byla již prakticky neprodejná, neboť nejde o vozy, jenž nedávno sjely z montážních linek. Však už teď jsou některé až dva roky staré.

Dealeři tedy mají právě auta modelového roku 2024 či ještě starší začít nabízet s výraznými slevami, což obratům ani ziskům jistě nepomůže. Souběžně s tím má také klesnout počet aut, která budou ve druhém letošním pololetí do USA vyvezena, a to o 200 tisíc kusů oproti prvnímu půlroku. Pomůže to ale něčemu? Pohled na ony skladové zásoby některých modelů naznačuje, že stěží, spojen je s nimi totiž velký nezájem nezájem. Třeba výrobu takové Alfy Romeo Giulia by koncern mohl zastavit na 617 dní, a přesto by měl co prodávat.

Podobně je na tom i Stelvio (skladové zásoby na 456 dní), což jen potvrzuje, že Alfa Romeo je ve Státech víceméně mrtvou záležitostí. Když si navíc uvědomíme, že tato značka příliš neboduje ani nikde jinde, pak zde máme jednoho z jasných kandidátů na odstřel. Šéf Stellantisu Carlos Tavares nicméně již zavelel k nahrazení dosavadních spalovacích modelů elektrickými. Náklady koncernu se tak jen zvýšily, prodeje ale téměř jistě budou ještě horší než nyní.

Alfa Romeo je nicméně poslední dekády už spíše jen stínem své někdejší slávy. Koncern nicméně „zvládl” poškodit image i řady dalších značek, které bývaly americkými trvalkami. Třeba s takovým Dodgem Hornet jsou spojené zásoby na 323 dní. Tato značka přitom kromě stárnoucího SUV Durango již nemá prakticky nic v nabídce, její populární muscle cars byly obětovány kvůli příchodu nového elektromobilu. Ani o ten se ale klientela nepere.

Co se týče Jeepu, zásoby modelu Renegade vystačí na 332 dní a modelu Grand Wagoneer L na 327 dní. První zmíněný se již přestal vyrábět, neboť díru do světa neudělal. Čím více času přitom od sjetí aut z montážních linek uplyne, tím větší slevy budou muset dealeři nabídnout. I proto ostatně experti a analytici očekávají, že Stellantis zakončí své letošní hospodaření se ztrátou pohybující se mezi 5 a 10 miliardami dolarů (cca 113,4 až 226,8 miliard korun).

Toto „manko“ jde hlavně za Tavaresem, který rozhodl a dál nesmyslně trvá na tom, že všichni musí urychleně přejít na nařizovanou elektromobilitu, i když proti ní mnohokrát brojil. Stellantis zlenivěl, vezl se na vlně koronavirového převisu poptávky na nabídkou a začal věřit tomu, že lidé koupí všechno. Zjevně to tak není.

