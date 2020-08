Studie zkoumala reálné fungování asistentů moderních aut, výsledky jsou tristní před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AAA

Máte v moderním autě plném elektronických asistentů pocit, že vás chce čas od času spíše zabít než cokoli jiného? Není nemístný, říká studie americké AAA, systém chybují nepřijatelně často.

Možná jste si v našich dřívějších článcích všimli, že nás zrovna neokouzluje metodika, kterou používá organizace Euro NCAP při hodnocení bezpečnosti současných aut. Ta v rámci svých crash testů místo výsledků samotných nárazových zkoušek stále více oceňuje přítomnost elektronických systémů, které mají nehodám zabránit. Na tom by na jedné straně nebylo nic špatného, kdyby tyto technologie skutečně měly tu moc nehodám zabránit. Podle našich zkušeností se jim to ale příliš často nedaří, naopak pravidelně zasahují do řízení ve chvíli, kdy vám problémy mohou jen přidělat.

Už v dávných testech aut rozličných značek jsme přišli na spoustu problémů s fungováním těchto systémů, jejichž následky mohou snadno být i tragické. A do dnešního dne se na tom nic nezměnilo. Například systém pre sense od Audi dokáže několikrát za den zabrzdit vaše auto v momentě, kdy po například po chodníku vedle silnice jede dítě na koloběžce (a nic se neděje), kdy couváte z parkoviště do silnice a kdesi daleko v opačném pruhu jede auto vaším směrem (ale nic se neděje), nebo se proplétáte pomalejším provozem na dálnici či okresní silnici (a znovu se nic neděje). To je nejmodernější systém prestižní značky, ty starší nebo od obyčejnějších výrobců chybují ještě mnohem více.

Není to přitom jen náš pocit, i data pojišťoven jasně říkají, že čím více takových systémů auta mají, tím více chybují. Pokud vás ovšem neuspokojují podobná „makrodata”, pak se můžeme podívat na problémy konkrétněji díky studie Americké automobilové asociace (AAA). Ta provedla provedla test elektronických asistentů různých značek v reálném provozu a zjistila, že chyby dělají v průměru každých 13 kilometrů. To je neuvěřitelně tristní bilance, neboť nápomocny jsou s mnohem menší frekvencí.

AAA při testu použila BMW X7, Ford Edge, Cadillac CT6, Kie Telluride a Subaru Outback. S každým technici asociace urazili zhruba šest a půl tisíce kilometrů v reálném provozu, načež zjistili, že nejčastěji mají auta problém s udržováním jízdy v pruhu, detekcí aut jedoucích před nimi a následnými akcemi. To ovšem velikost celého problému jen umocňuje, neboť jde o základní technologie autonomního řízení. Pokud však haprují již v této podobě, je třeba se ptát, jak někdo chce takovým systémů předat řízení jako celek.

Americká automobilová asociace stejný test uskutečnila již před dvěma roky, mimo jiné i s Teslou Model S, výsledky však byly stejné. Pomalu se tak zdá, že za onu dobu nedošlo na podstatný pokrok, což znovu koresponduje s našimi zkušenostmi. I proto AAA apeluje na výrobce, aby tato řešení nabídli ve spolehlivé podobě, nebo je nenabízeli vůbec.

Že na něco takového nedojde, si můžeme v podstatě vsadit. Zatímco totiž dříve spolu automobilky soupeřily hlavně v rámci motorového prostoru, nyní se boj přesunul právě na pole elektronických asistentů. S těmi spojují svůj marketing a část příjmů. A v případě zmíněné Tesly je to také součást marketingové strategie mámící investory - bez jejich finanční podpory by automobilka byla už dávno minulostí.

Zajímavé je, že na uzavřeném testovacím okruhu americké asociace nebyly problémy příliš patrné. Potíže se objevily až v reálných podmínkách nebo při jejich věrné simulaci. Například pokud došlo k simulovanému odstavení nepojízdného vozidla, došlo v 66 procentech případů na kolizi, a to při průměrné rychlosti 40 km/h. To je přitom ten nejprimitivnější scénář.

Tyto technologie tak sice mohou vypadat velmi dobře na papíře či v kontrolovaném prostředí, ovšem reálný svět ani zdaleka nepřipomíná hermeticky uzavřené laboratoře. Pokud se tedy nepochlapí automobilky, což se nestane, neboť k tomu není důvod, pak je třeba apelovat spíše na ty organizace, které vystupují jako veřejní strážci, aby dělaly, co mají. AAA to dělá, Euro NCAP bohužel nikoli.

Americká asociace AAA si na reálných silnicích ověřila, že elektronické berličky jsou spíše ke škod než k užitku. Nemůžeme říci, že by nás tento závěr překvapil. Foto: AAA

Zdroj: AAA

