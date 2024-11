Suzuki odpískalo snahu dát elektrický pohon ikonickému Jimny. Přišel by o své klíčové vlastnosti, říká šéf včera | Petr Prokopec

/ Foto: Suzuki

Od začátku nám to přišlo jako nesmysl, automobilka to ale myslela vážně - elektrický nebo aspoň hybridní pohon měl mnohými milovaný japonský prcek skutečně dostat. Nakonec ale podle zřejmě zůstane jen u toho spalovacího, cokoli jiného by hlavní myšlenku celého auta zabilo.

Pokud osobní automobilová doprava skutečně škodí světu tak, jak někteří dost pochybně tvrdí, pak by lékem měly být primárně malé a lehké vozy s malými motory. Právě ty zatěžují životní prostředí vůbec nejmíň, ať už jde o výrobu nebo provoz. Jenže když mají výfuk, který aktivisté berou jako pomalu největší zlo pod sluncem, rázem jsou vnímány docela jinak. Elektrický pohon pohon v jejich očích pochopitelně hojí vše, jenže cena malých aut s ním by stoupla do výšin, kterou by zákazníci neakceptovali. Proto tahle auta vymírají.

Jedním z takových je Suzuki Jimny, které v pětimístné verzi v Evropě skončilo už v roce 2020. Následně se pak vrátilo v provedení N1, tedy bez zadní řady sedadel. Už to mu ubralo na atraktivitě, zájem však zůstával nemalý. Jenže od letoška platí také nové regulace týkající se mj. kyberbezpečnosti, které již Japonci nedokázali obejít žádným možným způsobem. Jimny tak už nekoupíte ani s bezpečnostní přepážkou, ani bez ní.

Značka plánovala elektrického nástupce, prezident japonské automobilky Toshihiro Suzuki ale nově pro Autocar naznačil, že při čekání na malé SUV s bateriovým pohonem byste rozhodně neměli zadržovat dech. „Pokud jde o elektrickou verzi, myslím, že ta by zruinovala to nejlepší, co Jimny nabízí. A dle mého názoru je jeho klíčovým prvkem nízká hmotnost,“ uvedl Suzuki. A uvedl, že Japonci nepočítají ani s hybridní variantou, která by přinesla stejné problémy.

Místo toho by Jimny mělo i nadále sloužit „profesionálům“, v podstatě se tak počítá s návratem oné užitkové verze. Je však otázkou, kdy se tak stane, neboť Suzuki v této souvislosti zmiňuje „spalovací ústrojí využívající biopaliva, které by bylo způsobem, jak udržet Jimny při životě i do budoucna“. Japonci tak zjevně upouští od svých loňských plánů, dle kterých chtěli do roku 2030 nabízet v Evropě pět elektromobilů. Zatím ale byla představena jen eVitara.

Tato novinka navazuje na loňský koncept eVX, přičemž k mání bude se dvěma pakety baterií (49 a 61 kWh) a ve třech výkonnostních verzích (144, 174 a 184 koní). O dojezdu či dynamice se však značka nerozpovídala, ostatně třeba se zahájením prodeje na českém trhu se počítá až na podzim příštího roku. Pro úspěch nicméně bude klíčová cena, přičemž spalovací provedení startuje na 552 900 Kč. Za to sice dostáváte „jen“ 129 koní, s pětilitrovou spotřebou ale dojezd problémem nebude.

Spalovací Vitara navíc v základní verzi váží jen 1 180 kg, zatímco elektrické provedení se tak nízko nepodívá ani náhodou. Protože ale nemá výfuk, bude na něj mnohými pohlíženo s úsměvem na rtech. Že dotyční nebudou brát v potaz tuny vytěžených hornin kvůli jediné baterii a další špinavá tajemství těchto aut, asi nemusíme dodávat - někteří vidí jen to, co vidět chtějí.

Jimny se před pár měsíci s Evropou rozloučil edicí Horizon, která nebyla zrovna levná. Protože ale šlo o prakticky posledních 900 aut pro starý kontinent, která šlo koupit v Německu, bylo jasné, že klientela vezme showroomy útokem. Foto: Suzuki

Zdroj: Autocar

