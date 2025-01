Své auto roku 2025 už si zvolili i Američané, také v jejich případě lze mluvit o frašce a absurditě před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

U některých kontroverzně zvolených aut roku si řeknete aspoň cosi jako: „Blbost, ale třeba to lidé budou kupovat.” Tady už se dokonce ví, že tohle auto téměř nikdo nekupuje, navíc opravdu není ničím mimořádné. Přesto bylo v Americe zvolené za to nejlepší vůbec.

Evropské auto roku 2025 známe, stal se jím Renault 5. Tedy auto menší než Škoda Fabia, které ovšem stojí více než Octavia. Tu přitom nedokáže překonat naprosto ničím, přitom mladoboleslavský liftback a kombík mají základ ve třetí generaci, která byla představena již v roce 2012. Člověk se tak nevyhnutelně musí ptát, co za tímto ohýbáním reality stojí. Zvláště když na něco podobného začíná docházet také za oceánem, jakkoli je třeba dodat, že Američané zatím ještě nehlasují tak okatě dle politického zadání. Ovšem i tak jejich volba dává rozumu na frak.

Nově jsou totiž známy také výsledky Amerického auta, SUV a užitkového vozu pro rok 2025 (NACTOY neboli North American Car, Utility and Truck of the Year). Mezi osobáky zvítězila Honda Civic Hybrid, která se úspěšně vypořádala Toyotou Camry a Kiou K4. Ford Ranger pak ovládnul kategorii typických amerických pick-upů, kde převálcoval Toyotu Tacoma a Ram 1500. Kategorie užitkáčů však v USA vzbudí poněkud rozruch, neboť na první příčku se vyšvihl VW ID.Buzz, tedy elektrická dodávka či MPV, za nímž zaostal Chevrolet Equinox EV a Hyundai Santa Fe.

Stejně jako jsme se přitom ptali u Renaultu 5, tak se musíme ptát i v tomto případě - co je tak výjimečného na německém minivanu? Pokud totiž dáme stranou design, znovu tu není nic, z čeho by se měl svět posadit na zadek. V americké nabídce Volkswagenu je ID.Buzz tím nejdražším modelem, přičemž za 1,47 milionu korun v přepočtu nabízí 286 koní, maximálku 160 km/h, využitelnou kapacitu baterií 86 kWh a s nimi spojený dojezd 377 km či dobíjecí výkon až 200 kW. Něco takového ale bylo překonáno již dávno mnohou konkurencí, o okouzlující hodnoty tedy nejde.

Navíc je třeba dodat, že vůz se v USA (a ještě víc v Evropě) už nějaký čas prodává a hit to opravdu není. V Evropě si loni ID.Buzz koupilo pouhých 9 897 lidí, v USA pouhých 1 162 (byť ne za celý rok). Takže už i lidé přišli na to, že tohle není to pravé, přesto vůz novináři vyberou a auto roku? To je skoro surreální.

Jak se tedy zdá, rozum nejspíš bude spojený už pouze s anketou Světové auto roku (WCOTY neboli World Car of the Year). V tomto případě vítěz bude oznámen 16. dubna u příležitosti zahájení autosalonu v New Yorku, nyní si ovšem můžeme představit finalisty jednotlivých kategorií. Projděme si je přehledněji.

Finalisté ankety Světové auto roku 2025 (WCOTY, celkové vítězství)

Audi A5/S5

BMW X3

Ford Mustang

Hyundai Inster/Casper Electric

Kia EV3

Mini Cooper Electric

Suzuki Swift

Toyota Camry

Toyota Land Cruiser/Land Cruiser 250

Volkswagen Tiguan/Tayron

Finalisté ankety Luxusní světové auto roku 2025

Lexus GX

Porsche Macan

Porsche Panamera

ID.Buzz

Volvo EX90

Finalisté ankety Světového elektrického auta roku 2025

Hyundai Inster/Casper Electric

Kia EV3

Porsche Macan Electric

VW ID.Buzz

Volvo EX90

Finalisté ankety Světové sportovní auto roku 2025

Bentley Continental GT Speed

BMW M5

Ford Mustang

Porsche 911 Carrera GTS

Porsche Taycan Turbo GT

Finalisté ankety Světové Městské auto roku

BYD Seagull/Dolphin Mini

Huyndai Inster/Casper Electric

Mini Cooper/Mini Cooper Electric

Suzuki Swift

Poslední kategorií je designové ocenění, které vezmeme pouze telegraficky, přičemž zde stejně jako v té předchozím klání vystrkují růžky Číňané. Baojun Yunduo/Cloud/MG Windsor EV se postaví Kie EV3, Mini Cooperu, Toyotě Land Cruiser a Volkswagenu ID.Buzz.

To je vše, i v tomto případě se tedy do finále dostala řada elektromobilů. U některých z nich tu skutečně máme cosi navíc, není to tedy o tom, že bychom k bateriovému pohonu vystupovali automaticky odmítavě. Jen zkrátka od nejlepších aut očekáváme něco nejlepšího než horší a dražší auta, než jaká dávno známe. Kam řadíme ID.Buzz, jistě tušíte...

ID.Buzz se stal americkým Užitkovým vozem roku 2025, oslnit by však chtěl i v řadě kategorií Světového auta roku 2025. Proti designovému ocenění nebude možné říci ani popel, kromě vzhledu ale německý minivan opravdu absolutně nemá co nabídnout. Foto: Volkswagen

Zdroj: NACTOY, WCOTY, Volkswagen

