Švédský výrobce baterií si plánoval velké věci, teď zastavuje výrobu a propouští, zákazníci chybí před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Northvolt, tiskové materiály

A klienti nejenže nepřibývají, jednoho z těch největších firma dokonce ztratila a s ním i kontrakt za 2 miliardy euro. Ani Northvolt tak rychlé ochlazení zájmu o elektrická auta nečekal a není se schopen mu efektivně přizpůsobit.

Pokud se chystáte grilovat, je jasné, že nejprve si připravíte veškeré ingredience, nástroje a samozřejmě také gril s patřičným palivem. Jakmile ten dosáhne ideální teploty, dáte na něj maso a teprve když je skoro hotové, přihodíte třeba housku. Jiný postup není rozumně možný z důvodů, které snad nemusíme zmiňovat.

V případě elektrifikace aut ale najednou někdo uvěřil tomu, že hodí maso do vzduchu a bude z toho výborný steak se vším všudy. Nemohlo to fungovat - chybí klíčová ingredience v podobě baterie s trochu solidní energetickou hustotou, dlouhou životností a nízkou cenou. Chybí infrastruktura v podobě veřejných dobíjecích stanic, chybí dostatečně dimenzovaná elektrická síť, chybí proboha i samotná elektřina. Chybí všechno, tedy alespoň v takové podobě, ve které by to bylo schopno nahradit veškerá současná spalovací auta, což je pro strůjce „elektrické revoluce” jediný přijatelný cíl.

Přesto se někteří rozhodli, že to, co máme, prostě stačí, a to včetně oněch baterií, které se dotyční rozhodli vyrábět ve velkém bez ohledu na poptávku po samotných autech. Také v Evropě tedy začaly vznikat továrny na baterky, které ale s tím, jak rozmach elektromobilů přes veškeré subvence jejich směrem dalece zaostává za očekáváními, najednou nejsou třeba. Psali jsme třeba o zastavení výstavby dalších továren Mercedesu a Stellantisu, problémy ovšem má i švédská firma Northvolt, jak informuje Financieele Dagblad. Ani ona nemá dost zákazníků pro to, co by mohla vyrábět, a tak bude muset zastavit část výroby a rozdat výpovědi.

Firma přiznává, že za tím zhoršující se evropské prodeje elektromobilů. Kromě toho prý Švédové musí čelit konkurenci Číňanů, kteří zvládnou tytéž či ještě lepší baterie dodat levněji. Obojí je jistě pravdou, jenže ne celou pravdou. Dění z posledních měsíců naznačuje, že problémy jsou hlubší, pročež je otázkou, jestli plánované propouštění a zastavování výroby bude dostačující.

Northvolt totiž už v roce 2020 podepsal dohodu s BMW, podle které měl začít od letoška dodávat automobilce baterie o celkové hodnotě 2 miliard Eur (přes 50 miliard Kč). V červnu ale došlo na odstoupení od smlouvy ze strany BMW, neboť Švédové požadované pakety nezvládli dodat. Je jasné, proč to udělali - protože nebyli schopni baterie vyrobit za cenu, kdy by na celém obchodu neprodělali. Je ale otázkou, jestli neměli akceptovat raději to, neboť takto si odehnali jednoho ze svých největších klientů a musí se potýkat s nadbytečnými kapacitami.

Firma ovšem nemá problémy jen ekonomického rázu. Švédský podnik je totiž spojen se smrtí čtyř zaměstnanců, na které došlo letos v krátkém sledu. Zatím se nepotvrdilo, že by za tím stálo zanedbání Northvoltu, ovšem jeden z předních švédských toxikologů již volá po zavření továrny, aby se vše mohlo řádně prošetřit. Firma ovšem za těchto okolností nemůže počítat s další případnou pomocí vlády, od které v lednu získala na výhodných půjčkách rovných 5 miliard USD (skoro 114 miliard Kč).

„Musíme učinit obtížná rozhodnutí, abychom zajistili základy fungovaní Northvoltu, zlepšili naši finanční stabilitu a zvýšili odbyt,“ uvedl šéf firmy Peter Carlsson. Jak ale něco takového chce za výše popsaných okolností udělat, je otázkou. Pro Northvolt přitom pracuje 5 680 lidí, nejde tedy o nic malého. Kolik z nich dostane padáka, nevíme, jisté ale je, že letos přijde místo plánované výstavby pěti dalších fabriky jen omezení fungování té jediné stávající.

Švédský Northvolt je v problémech, ani ten není schopen v Evropě efektivně vyrábět baterie pro menší než očekávaný počet prodávaných elektrických aut. Omezování výroby a propouštění je nevyhnutelným dopadem. Foto: Northvolt, tiskové materiály

Zdroj: Financieele Dagblad

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.