Svět má možná nové nejrychlejší auto historie, padnout mohla i meta 500 km/h před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: SSC North America

Na stejné silnici, na které získal skalp Bugatti dosavadní rekordman, mohl pokořit dosud nemyslitelné mety stroj amerického SSC. Jisté to ale zatím není, značka si s oficiální zprávou dává načas.

V létě loňského roku Bugatti jako první automobilka překročilo se sériovým vozem metu 300 mil v hodině (482,7 km/h) a dostala se i za metu 490 km/h. V době stanovení rekordu sice Chiron Super Sport 300+ nebyl veřejně k dispozici, to ale později Bugatti napravilo. K zapsání vozu do Guinnessovy knihy rekordů ale nedošlo, neboť ač maximálku ověřila organizace TÜV, šestnáctiválcový hypersport navíc projel testovací dráhu Ehra-Lessien pouze v jednom směru.

Oficiálně tedy světovým rekordmanem zůstává Koenigsegg Agera RS, který v roce 2017 v americké Nevadě na uzavřené silnici State Route 160 jel oběma směry průměrnými maximy 277,9 mil v hodině, tedy 447,2 km/h. Nyní se ale zdá, že oba tyto rekordy mohly padnout.

Před uplynulým víkendem totiž úřady v Nevadě znovu uzavřely zmíněnou silnici, a to kvůli „speciálnímu dvoudennímu filmovému natáčení“. List Pahrump Valley Times pak dodal, že za vším stojí automobilka SSC North America (původně známá jako Shelby SuperCars), která se měla pokusit o „stanovení pozemního světového rychlostního rekordu pro produkční vozy“.

SSC již potvrdilo, že se skutečně o daný milník pokouší. Nicméně už neřeklo, zda byla laťka nastavená Bugatti a Koenigseggem o víkendu překonána. Dané spekulace však značka vítá a dodává, že v momentě překonání rekordu přijde s oficiální tiskovou zprávou. Zatím tak neučinilo a je otázkou, zda rekord nepadl, nebo chystá materiály dokumentující úspěch.

Americká automobilka přitom celému světu v letech 2007 až 2010 kralovala, a to s předchozím modelem Ultimate Aero, který po dvou protiběžných jízdách dosáhl průměru 256,18 mil v hodině (412,2 km/h). Vůz tehdy poháněl 6,35litrový osmiválec o výkonu 1 305 koní. Nová Tuatara pak sice zůstává u koncepce V8, objem však v jejím případě plesl na 5,9 litru. Výkon však oproti tomu zamířil nahoru, a to na 1 369 koní. Daného čísla nicméně Tuatara dosahuje při spalování běžného 91oktanového benzinu. Pokud však do jejích nádrží nalejete biopalivo E85, můžete počítat rovnou s 1 774 koňmi. Přičemž právě s tímto nastavením hodlá SSC ony historické tabulky přepsat.

Lze přitom už jen dodat, že kromě pohonné jednotky je velkým trumfem SSC také nejlepší aerodynamika v této třídě, koeficient odporu vzduchu amerického hypersportu totiž činí pouhých 0,279. Designér Jason Castriota pak zmiňuje, že Tuatara byla navržena tak, aby byla stabilní a předvídatelná i při rychlostech výrazně přesahujících 300 mil v hodině (483 km/h) a auto by mělo být schopné zdolat i hranici 500 km/h. Tak uvidíme, zda to vyjde, nebo už dokonce vyšlo.

SSC Tuatara je možná novým nejrychlejším vozem světa, oficiální potvrzení však zatím chybí. Foto: SSC North America

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec