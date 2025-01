Také Mercedes žaluje EU kvůli clům na auta Číny, ač z Číny žádná své vozy do Evropy nedováží před 6 hodinami | Petr Prokopec

Už účast BMW na tomto „spolčení” proti EU byla překvapivá, to na tom ale má jasný přímý ekonomický zájem, Mercedes ne. Stačí se ovšem podívat na jeho vlastnickou strukturu a společné podniky a víte, odkud vítr vane.

Evropská unie někdy opravdu působí dojmem, jako by zoufale usilovala o svůj vlastní konec. Se svou zelenou politikou totiž dosáhla toho, že místní automobilky jsou po globální stránce stále méně konkurenceschopné. To chtěl Brusel loni změnit, nikoli však tak, že by výrobcům skutečně podal pomocnou ruku a třeba zrušil nesmyslné mechanismy uměle zdražující energie. Místo toho přišel s vyššími cly, která uvalil na elektrická auta vyráběná v Číně. Tedy nikoli jen na produkty automobilek z Říše středu.

Číňané se rozhodli bránit soudní cestou, přičemž k žalobě značek BYD, Geely a SAIC se přidalo také BMW a Tesla. Překvapivé to nakonec není, neboť druhý zmíněná značka v Šanghaji vyrábí Model 3, který následně dováží na starý kontinent. S vyššími cly tedy musí počítat stejně jako třeba mnichovské, či s ohledem na místo vzniku vlastně čínské SUV iX3. A zatíženo je jimi i elektrické Mini Cooper, dokonce více než auta výrobců z Říše středu, přičemž EU u něj původně zvažovala nárůst o 38,1 procentního bodu, než přistoupila „jen“ k 21,3procentnímu.

Na palubu s BMW, Teslou a Číňany se nicméně nyní přidal i Mercedes-Benz, jak informují Auto News. A to což může být opravdu překvapivé. Třícípá hvězda totiž v Říši středu žádná elektrická auta nevyrábí, takže co je jí po tom? No, nakonec hodně, i když se to na první pohled nezdá.

Jednak je Čína domovinou pro elektromobily značky Smartu. Ten sice už Mercedesu nepatří a vlastně se na výrobě těchto aut ani nepodílí, firma v něm ale stále drží 50procentní podíl, stejně jako Geely, které Smart fakticky provozuje. A Geely se již pod žalobu podepsalo. Navíc největším samostatným akcionářem třícípé hvězdy je čínský miliardář Li Shufu, který Geely ovládá, nedal se od Němců očekávat jiný krok, druhým největším akcionářem je pak znovu čínská entita. Číňané tedy mají moc proti clům bojovat i touto cestou.

Dodejme, že Smart je dnes stejně jako Geely zatížen takřka 20procentním navýšením cel, které se připočítává k původní 10procentní sazbě. Podobně je na tom i Volvo EX30, které se taktéž vyrábí v Číně, přičemž švédská automobilka je tou čínskou plně vlastněna. Nepřekvapilo by nás proto, kdyby zakrátko byla na stejné palubě. A přidávat se mohou i další, neboť třeba koncern Volkswagen v Říši středu vyrábí Cupru Tavascan. Dacia Spring pak není rumunskou záležitostí, místo toho jde o jinými logy opatřený čínský Renault City K-ZE.

Ve snaze ochránit místní výrobce tak EU zavedením cel spíše evropským automobilkám začala škodit. Daným krokem navíc i popudila samotnou Čínu, která kromě zvažování různých odvetných opatřeních, jež by mimo jiné ve velké míře dopadly rovněž na evropské výrobce, hlavně pak ty prestižní, jako je právě BMW či Mercedes, již přistoupila i k legální odvetě. Brusel tak bude muset svou politiku ospravedlňovat před světovou obchodní organizací. Jak vše dopadne, zůstává otázkou. Na žalobu automobilek ale EU musí odpovědět do dvou měsíců, celý proces se ovšem může natáhnout na rok a půl.

Elektrické Smarty 1 se vyrábí v Číně, jako takové jsou tedy zatížené vyššími cly. Stejně jako Geely, které vlastní polovinu této značky a jeho majitel i desetinu Mercedesu. Další asi desetina patří znovu čínskému BAICu. Je tedy pochopitelné, že se Němci k žalobě proti Evropské unii přidali. Foto: Smart

Petr Prokopec

