I nová Ferrari podle šéfa značky „rozvíří emoce”, značka se prý spalovacích motorů nikdy nevzdá včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Kolem toho, co se bude dít s Ferrari, bylo v poslední době docela živo, šéf značky Benedetto Vigna ale uklidňuje situaci. Italové až takovou revoluci nechystají a se spalovacími motory neskončí. A i když přijdou s elektromobilem, bude prý zcela výjimečný.

Dosáhnout u sportovního elektromobilu zvuku a vibrací napodobujících projev spalovacích aut jistě není problém. Otázkou ale je, jak lidé takovou napodobeninu přijmou. Však když třeba malému dítěti místo originálního Lega nadělíte stavebnice firem Cobi, Sluban či BanBao, nebude nadšené, jakmile bude dost velké, aby to pochopilo. A zkuste své ženě nadělit „fejkovou“ kabelku od Diora či Vuittona. Poté můžete ložnici klidně na pár měsíců zaměnit za gauč v obýváku, i když jste ani nevěděli, že je falešná.

Jsme i proto přesvědčeni, že jakákoli faleš sportovně koncipovaných elektromobilů, která bude pouze simulovat projev dekády obdivovaných spalovacích sporťáků, bude přijata velmi nelibě. Pod velkým drobnohledem i proto předem ocitá bateriová prvotina Ferrari, která se má ukázat již příští rok. V případě italské automobilky jsou totiž po dekády klíčové emoce, kterými vás vůz zásobuje všemi smysly - vizuálně, dynamicky a samozřejmě i zvukově.

Šéf značky Benedetto Vigna si je nicméně jist tím, že stejně jako veškeré dosavadní spalovací modely i ten elektrický „rozvíří emoce“, neupřesňuje ale, jak toho bude docíleno. A o jaké emoce půjde, nakonec i rozhořčení je emoce. „Pokud se vyznáte v technologiích, pak víte, že s elektromobily lze provést kvantum věcí,“ říká dále poněkud tajuplně Vigna s tím, že „elektrická auta rozhodně nejsou tichá“. S tím lze souhlasit, jejich přirozený zvukový projev má také něco do sebe, zatím si ale nezískává takové zastání jako zvuk spalovacích sporťáků. Ferrari to chce očividně změnit.

„Nemáme pochyb, a to myslím upřímně, že našim klientům dokážeme zajistit opravdu unikátní zážitek, ostatně tak činíme již od počátku,“ říká dále Vigna s tím, že elektrické Ferrari je vyvíjeno trochu jinak než všechny ostatní elektromobily, které již dorazily. Co přesně to nicméně znamená, zjistíme až příští rok.

Dodat lze už jen hřejivé prohlášení, které popírá některé předchozí zvěsti - Ferrari se podle Vigny nemá nikdy vzdát spalovacích motorů. Italové sice předpokládají, že 60 procent všech prodejů se již v roce 2026 rozprostře mezi elektromobily a hybridy (hybridy ale dominují už dnes a jsou to stejně pořád hlavně spalovací aut), zbytek pak pořád zůstane na bedrech čistě benzinových vozů. Zjevně i tato značka tedy hodlá najet na syntetická paliva.

Italové se zatím dostali pouze k hybridizaci, na fotkách vidíte model 296 GTB s se spalovacím i elektrickým motorem. S ryzí elektrifikací odstartují příští rok, ovšem i tak hodlají i po roce 2035 zůstat také u čistě spalovacích aut. Foto: Ferrari

Zdroj: CNBC International

