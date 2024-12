Tavares byl skutečně žábou na prameni. Po rezignaci šéfa Stellantisu se z důchodu vrací manažer, který si nepřál konec velkých motorů před 4 hodinami | Petr Prokopec

Je to nebývalý obrat, který jen ukazuje, v jak nezdravých rukou Carlos Tavares koncern Stellantis roky držel. Mělo to být prý jen on, kdo trval na konci motorů V8 bez ohledu na zájem o ně. Až jeho náhlý konec firmě rozvázal ruce tak, že dokonce povolává bývalé manažery z důchodu.

Podnikatelské subjekty tu nejsou proto, aby dělaly charitu, jsou tu kvůli zisku. Můžete si o tom myslet cokoli, sami ale asi také nechodíte do práce jen kvůli pochvale od šéfa. Automobilky nejsou a nemohou být výjimkou, proto je třeba, aby středobodem jejich strategií byl vždy zákazník coby jediný skutečný zdroj příjmů. Zrovna tomuto pravidlu se ovšem především koncern Stellantis zpronevěřil, jakkoli jeho šéf Carlos Tavares po léta hlásal opak.

Letos se ale tento šestašedesátiletý manažer pořádně odkopal, když místo za ruce, které živily i jeho, začal až absurdními způsoby bojovat za stále přísnější regulace. Nevonělo to nejen nám, ale ani širšímu vedení firmy, a tak byl nedávno donucen s okamžitou platností rezignovat. Jak se ovšem nyní ukazuje, Tavares z nás všech - s prominutím - dělal roky blbce, neboť zatímco navenek říkal jedno, uvnitř firmy dělal něco úplně jiného už několik let.

Jak nyní informuje CNBC, měl to být prakticky jen on, kdo v rámci některých částí koncernu bojoval za zákazníky odmítané věci jako downsizing motorů a elektrifikace pohonů. A z pozice své síly takto prosazoval kroky, které nyní zdroj CNBC označuje za „arogantní přehmaty”.

Zkazky o utajeném vývoji nových osmiválcových motorů, na kterém měl Dodge začít pracovat hned poté, co se Tavaresova pozice začala hroutit, se tak ukazují být pravdivými. Znovu CNBC uvádí, že loni mělo dojít na pokyn Tavarese k ukončení Dodgů Charger a Challenger s ikonickými osmiválci HEMI, přičemž jejich nová generace měla původně dorazit jen jako elektromobil. To ale začalo působit mezi ním a Timem Kuniskis, který je považován za velkého zastánce osmiválců. Ten tedy nakonec v květnu rezignoval z pozic šéfa Dodge a Ramu s tím, že odchází do důchodu. Teď je ale zpátky.

Zatím to není zcela oficiální, na dotaz CNBC ale jeho návrat automobilka potvrdila s tím, že Ram „potřebuje šéfa zaměřeného na značku“. Zda bude mít na povel i Dodge, je zatím otázkou. Nicméně Kuniskisův návrat již nyní způsobil malá škatulata, neboť jeho nástupkyně Christine Feuell by vedle vedení Chrysleru měla mít nově pod palcem také americké aktivity Alfy Romeo, neboť její současný šéf Larry Dominique má skončit. Pokud by Kuniskis dostal zpátky i Dodge, znamenalo by to, že Matt McAlear, který na jaře povýšil z prodejního šéfa, by musel ustoupit do pozadí.

Jelikož je nicméně Kuniskis veteránem Chrysleru, neboť u tohoto výrobce strávil 32 let na různých pozicích, je vlastně překvapivé, že nebyl povolán jako Tavaresův nástupce aspoň pro USA. V tomto ohledu ale možná představenstvo chystá změny a chce jednotlivým značkám zajistit větší autonomii. To už ovšem zbytečně spekulujeme, i potvrzený vývoj je zajímavý dost a dost.

Tim Kuniskis je zpátky ve vedení Ramu, přičemž je jen otázkou, zda v rámci ozdravování koncernu Stellantis nebude pověřen ještě dalšími úkoly. Jeho odchod do předčasného důchodu měl být jen následkem neshod s Carlosem Tavaresem, který měl být v americké části Stellantisu tím jediným, kdo ji nutil k opuštění velkých spalovacích motorů. Foto: Dodge

