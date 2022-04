Tesla chce i ve své dnešní pozici po lidech přes milion za rezervaci auta, u nějž nezná cenu, parametry, nic před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Bylo to by to pochybné i u nějakého neznámého start-upu, jak si to ale vysvětlovat v případě nejhodnotnější automobilky světa, která se zdá být za vodou? Inu, peníze nikdy nesmrdí a zatvrzelým fanouškům je zjevně ani nevadí dávat.

Z elektromobility se pomalu začíná stávat ideologie postavená na víře, nikoli na technologii a konkrétních výsledcích. Politici i zástupci automobilek nás dennodenně přesvědčují o tom, že během pár let budou baterie neskutečně levné a bude se v nich skrývat energie, se kterou zvládnete překonat půlku Evropy na jedno nabití. Že něco takového je bez „velkého třesku“ nereálné, jsme si řekli již mnohokrát. I akumulátory s tuhým elektrolytem momentálně působí spíše utopicky. A i když koncem dekády mohou dorazit do sériových aut, branži poposunou jen o krok či dva, nikoli o potřebný obrovský skok.

Jelikož lidé prakticky odjakživa potřebovali v něco věřit, není zas až tak překvapivé, že elektromobilita má množství fanoušků bez ohledu na to, zda si dotyční takové vozy kupují či nikoli. Pro tuto sortu je pak Elon Musk něco jako Bůh, načež každé jeho slovo berou pomalu jako přikázání. Jakýkoli slib je pak vnímán jako pevný závazek, který dojde naplnění, i když tisíc jej předchozích nedošlo. Ostatně, nastane-li na odklad, Tesla či její šéf za to nemohou. Musí přece bojuje s nepřízní zbytku světa, a proto má jím řízená firma na zpoždění nárok. Stejně jako na další peníze, o které si řekne.

Tyto myšlenky se nám vrací při aktuálním dění okolo Tesly Roadster druhé generace, která byla ve formě konceptu blízkém produkční realitě automobilka poměrně překvapivě představila na konci roku 2017. Musk stejně jako svého času Ferdinand Piëch při prezentaci Bugatti Veyron přišel s nadmíru působivými parametry. Novinka by dle něj měla produkovat více než 1 000 koní výkonu, s nimiž zvládne sprint na stovku pod 1,9 sekundy. Její baterie by jí pak měly zajistit dojezd tisíc kilometrů, což je na sporťák úctyhodné číslo.

Aktuálně se nicméně píše rok 2022 a Roadster je stále v nedohlednu, a to přesto, že dle původního oznámení měl za prvními zákazníky vyrazit již před dvěma roky. V roce 2020 nicméně Musk oznámil, že sportovní vůz není pro automobilku prioritou, na rozdíl od pick-upu Cybertruck. To bylo poměrně kruté k držitelům rezervací, již museli zaplatit nemalých 50 tisíc dolarů (cca 1,12 milionu Kč). Ještě větší šok nicméně přišel záhy poté, neboť Tesla potichu a bez jakéhokoliv vysvětlení vyřadila Roadster a jakoukoli zmínku o něm ze svého webu. Zájemce to vylekalo a začali se Muska ptát, kde je problém. On to označil za dočasný stav, který se změní, zlí jazykové ale mají zato, že se změnil jen kvůli oněm nářkům, jinak se firma o Roadsteru II moc zmiňovat nechtěla.

Buď jak buď, nyní se o sporťáku opět mluví, přičemž dle Muska má dorazit v příštím roce. To ale nezní moc reálně, neboť zmiňovaný Cybertruck stále není hotov. A pokud ten je prioritou, pak na Roadster stěží zbude prostor. Automobilka ovšem nejspíše doufá, že selský rozum se z hlav jejích fanoušků již zcela vytratil, a proto se rozhodla sílu svého kultu využít na maximum.

Nově tak lze vůz opět objednávat, přičemž zákazníci musí opět složit zálohu 50 000 USD, jen nově rozdělenou na dvě částky - 5 tisíc dolarů zaplatí hned kreditkou, 45 tisíc musí do 10 dnů poslat převodem, jinak objednávka neplatí. Co přitom o autě ví? Nic, vůbec nic. Tesla se neobtěžuje zmínit ani konečnou cenu, jediný finální technický parametr či možný datum dodání, skutečně nic. Dát přes 1,1 milionu korun za něco takového? To snad může jen blázen a někteří snahu Tesly označují v žertu za projekt jako z GoFundMe. Tvrdé jádro fanoušků z Twitteru to ale bere smrtelně vážně. Pokud jsou to tedy fanoušci a ne roboti.

Když si navíc uvědomíme, jak moc Tesla nerada vrací peníze, které jednou dostane, pak se na tento krok nelze dívat bez rozpaků. Však je to daleko nejhodnotnější automobilka světa. Spíše než cokoli jiného se zdá, že Tesla zkrátka potřebuje - nebo přinejmenším chce - další prostředky. Proto se obrátila na tu sortu lidí, od kterých je dostane i za tak mlhavý příslib dodání čehosi.

Roadster druhé generace byl poměrně překvapivě odhalen již v roce 2017, přičemž předloni měl zamířit k prvním zákazníkům. Ti na něj čekají dodnes, značka se navíc rozhodla, že o peníze obere i další důvěřivé fanoušky, aniž by jim dala nebo aspoň slíbila cokoli hmatatelného. Foto: Tesla

One of the most valuable companies in the world running a GoFundMe



— Donkey Lips (@salutemyshortz) April 12, 2022

And yet Tesla gets deposits from people who want to be the first to own one when it becomes available. This example actually shows the strength of the companies following. — Dawood (@70Dawood) April 12, 2022

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

