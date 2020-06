Tesla nedokáže vyřešit problémy s výrobou Modelu Y, stejně jako u všech předchozích před 5 hodinami | Petr Prokopec

Stalo se to v případě modelů S, X a 3, výjimkou není ani nový Model Y. I když by člověk čekal jisté poučení z předchozích chyb, také v tomto případě má Tesla problémy s výrobou, které nedokáže rychle řešit.

Zahájení výroby nového modelu není nikdy jednoduchou záležitostí. Automobilky pro něj musí zajistit dodávky všech potřebných komponentů i uzpůsobit montážní linku. A zároveň zařídit, aby jeho produkce nechtěně neovlivnila chod zbytku firmy. Jinými slovy se tedy jedná o logistické puzzle, které ovšem často připomíná domeček z karet. Stačí, aby jedna vypadla, a rázem namísto oslav musíte řešit opravdu nemalé problémy. Zvláště pokud onou kartou je kupříkladu externí dodavatel, jenž se dostal do nesnází, nedodržel požadované kvalitativní standardy či nestihl potřebné množství dílů dodat vše.

Zavedené výrobce již tyto postupy nepřekvapují, i proto ostatně přistupují k tzv. zkušební fázi, během které jsou odlaďované poslední nedostatky, ať již na samotném voze, nebo právě na montážní lince či v dodavatelském řetězci. Tesla se nicméně již na počátku své existence rozhodla, že bude inovativní v každém ohledu. Proto v podstatě došlo na eliminaci zkušebního provozu, což automobilce umožňuje dodržovat vlastní termíny či dokonce mít náskok, jako se to stalo u Tesly Model Y. Jenže jak všichni víme, práce kvapná je málo platná.

V posledních měsících se objevilo hned několik zpráv věnujících se kvalitě nového elektrického SUV. Ta rozhodně není špičková, ba právě naopak znovu dokazuje, že se za více než dekádu své existence mnoho nenaučila. Nejde však pouze o špatně nanesenou barvu, problémů je daleko více. A co je možná překvapivé, aktuálně to uznal i Elon Musk. Ten v sobotu v interním e-mailu zaměstnancům oznámil, že jim bude pravidelně stát za zády a kontrolovat, zda vše dělají správně.

„Vedeme si docela dobře s modely S, X a 3, ovšem v případě Modelu Y jsou zde jisté výzvy v případě výroby a dodavatelského řetězce ovlivňující zvýšení objemu výroby, jak tomu u nových produktů bývá,“ uvedl šéf Tesly, přestože musí vědět, že po několika měsících sériové výroby to úplně běžné není. A dodal, že bude na pravidelné týdenní bázi procházet jednotlivá stanoviště na montážní lince. Zda a případně jak to vůbec může pomoci, když lidem bude dýchat na krk často emotivní miliardář, který i v době restrikcí neváhá napsat, že kdo nepřijde do práce, nemusí chodit již vůbec, ale není jasné.

Na druhou stranu je třeba nicméně tuto snahu ocenit. Problémy s náběhem výroby mají u nových modelů víceméně všechny automobilky, ovšem jak jsme již zmínili, většina je řeší v rámci předprodukční fáze bez větších dopadů na pozdější sériovou výrobu. Ovšem ani v takových chvílích šéfové firem neprochází továrními halami, a pokud ano, rozhodně se tak neděje každý týden. Tesla je ale zkrátka svá a jiná už asi nebude.

Zdroj: Bloomberg

