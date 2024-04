Tesla oznámila masivní propouštění. Ve firmě skončí desetina všech zaměstnanců, padáka dostali i klíčoví manažeři před 4 hodinami | Petr Prokopec

Tesla dosud jen expandovala a plánovala nové a nové fabriky, teď se ale zdá, že party skončila. Firmě jen za první letošní čtvrtletí zůstalo na skladech dalších skoro 50 tisíc aut, prodeje elektromobilů nerostou a slevy drtí marže společnosti. Je proto třeba šetřit.

Letošní první kvartál dopadl pro Teslu neslavně. Ještě na začátku března řada analytiků naznačovala, že automobilka během úvodních tří měsíců zákazníkům dodá zhruba 470 tisíc nových aut. To by ve srovnání s posledním loňským čtvrtletím, kdy dodávky vzrostly na rekordních 484 507 vozů, představovalo pokles, ovšem nikdo by jej nevnímal negativně - povánoční období totiž nikdy není dobou, kdy by automobilová branže dosahovala lepších čísel, než tomu bylo před zdobením stromečku. Navíc i oněch 470 tisíc aut by představovalo meziroční růst, za první kvartál roku 2023 totiž bylo dodáno 422 875 vozů.

Již v průběhu března nicméně analytici začali své odhady snižovat, na jeho konci však stále mluvili o 431 tisících aut a tedy o drobném růstu. Poté se ale dočkali ledové sprchy, když Tesla oznámila, že sice za první kvartál vyrobila 433 371 nových vozů, ovšem dodat jich zvládla pouze 386 810. Máme zde tedy nejen poměrně citelný propad oproti loňskému prvnímu čtvrtletí, ale opravdu razantní pád o téměř 100 tisíc registrací ve srovnání s loňským posledním kvartálem. Zároveň to znamená, že Tesle zůstalo na skladech 46 561 aut. A že je ani předtím neměla prázdné...

Není třeba doktorát z raketových věd, aby člověk pochopil, že takové výsledky nejsou dobré. Potvrzují totiž, nač poukazujeme již delší dobu. Tedy že přirozený zájem o elektromobilitu není velký, přičemž skupina tzv. průkopníků se již prakticky vyčerpala. O zbytek prodejů se pak starají do značné míry dotace, které také nejsou a nebudou věčné.

Není to tedy jen tak, že situace není dobrá, ani vyhlídky pro zachování dosavadního růstu nejsou dobré. Ke slovu tedy musí přijít škrty, a to i v oblasti, do které Tesla dosud tímto způsobem nezasahovala - do personálního zajištění jejích aktivit. Podle agentury Bloomberg, která měla možnost zprávu vidět, zaslal sám Elon Musk všem zaměstnancům interní e-mail, ve kterém zmiňuje, že automobilka se připravuje na další fázi svého rozvoje. „Je proto velmi důležité se zadívat na každý aspekt společnosti, abychom dosáhli redukce nákladů a navýšili produktivitu. Jako součást těchto snah jsme důkladně zrevidovali celou organizaci práce a dospěli k těžkému rozhodnutí, že je třeba snížit globální počet zaměstnanců o víc než 10 procent,” píše ve zprávě.

Loni v prosinci pro automobilku pracovalo 140 473 lidí, minimálně 14 tisíc z nich tedy dostane padáka. Poměrně překvapivé přitom je, že Tesla dala výpověď i dvěma důležitým manažerům, a sice Drew Baglinovi a Rohanu Patelovi, jak si všimli kolegové z Auto Evolution. První přitom pro automobilku pracoval 18 let a byl výkonným viceprezidentem pro hnací ústrojí. Druhý pak zastával funkci neoficiálního šéfa PR oddělení, byť Tesla divizi zodpovědnou pro kontakt s veřejností zrušila.

Musk tyto kroky obhajuje tím, že jednou za pět let by každá společnost měla přistoupit k reorganizaci, aby se tak mohla odpíchnout k lepším výšinám. Nicméně fakt, že tak masivní propouštění, jehož součástí jsou navíc klíčoví lidé, které přichází za současné situace, něco naznačuje. A cosi čuchat ostatně začínají i investoři, neboť hodnota akcí od začátku roku klesla o 35 procent. Tím ale špatné zprávy pro automobilku nekončí, další jsou spojené s jejími posledními novinkami.

IBD informuke, že Tesla zastavila prodeje modelu Cybertruck, neboť se ukázalo, že kovový povrch plynového pedálu není moc kvalitní a může se rozpadnout. Některé jeho úlomky ale následně mohou zapadnout mezi pedál a podlahu, což může způsobit nechtěnou akceleraci. Pokud přitom řidič pravou nohu zašlápne opravdu razantně, pak tu rázem máme více než třítunový pick-up se schopností zrychlit na stovku pod tři sekundy, kterak se neovladatelně řítí po silnici.

Cybertruck pak zatím neumožňuje autonomní řízení, což je ale nakonec možná jen dobře. Poslední aktualizace systému FSD (Full Self-Driving), které se dočkaly Model S a X, má totiž zjevně k dokonalosti daleko. Na Redditu se objevilo video, z nějž je patrné, kterak SUV v zóně s rychlostním limitem 35 mil za hodinu (56 km/h) jede 43 mph (69 km/h), ale to nechme stranou. Podstatnější je však skutečnost, že vůz v plné rychlosti mine stopku a chaoticky pokračuje v jízdě.

Pokud by přitom takto řídil člověk z masa a kostí, byl by Musk pomalu prvním, kdo by křičel cosi o bezohledné jízdě a silničním pirátství. Takto ale šéf Tesly soustavně prohlašuje, že plné autonomní řízení je již za rohem a má to být ono, které letos vytrhne automobilce trn z paty. S tímhle fungováním zcela určitě, zcela určitě...

Muskem řízená automobilka si užila opravdu dlouhou jízdu směrem vzhůru, nyní však na horské dráze přichází horší část cesty. Zda se pro Teslu zase se otočí, je otázkou, v problémech už byla nejednou. Foto: Tesla

Zdroj: Bloomberg, Auto Evolution, IBD, ModelX@Reddit

