Tesla začíná řešit zřejmě nejzávažnější problém ve své historii, nejžádanějšímu modelu se štěpí baterie před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Kvalitativní problémy americké automobilky jsou už legendární, dosavadní patálie majitelů jsou ale čajíčkem vedle toho, co někteří z nich řeší nyní. Problémy s bateriemi mohou automobilku vyjít na desítky miliard.

O kvalitě, či spíše nekvalitě Tesel si šuškají už i vrabci na střechách. Pokud nicméně pomineme opakované problémy s podvozky, které vedly i ke svolávacím akcím, pak vlastně nešlo o nic až tak dramatického, co by neznali kupci škodovek z komunistické éry. Také v jejich případě panely karoserie nelícovaly, tu a tam něco upadlo, bylo potřeba dotáhnout a podobně. Je sice pravdou, že branže se za posledních 30 let výrazně posunula, načež by i Tesla jakožto relativní nováček měla produkovat vozy na mnohem vyšší úrovni, to ale nyní ponechme stranou. Pro značku bylo podstatné hlavně to, že nedocházelo na drahé problémy, které by s odstupem času zasekávaly do finanční výkazů firmy větší sekery. Tedy hlavně ty s bateriemi.

To se ale dost nyní zřejmě mění. Na diskuzním fóru Tesla Motors Club se totiž momentálně čile rokuje o akumulátorech, jimiž je osazen Model Y. Jeden z majitelů s přezdívkou Tommy L Garage totiž od automobilky dostal avízo, aby se neprodleně dostavil se svým vozem do nejbližšího servisního centra. Jakmile přitom technici auto proklepli, dočkal se zcela nečekaného oznámení. Jeho Model Y by totiž dle identifikačního čísla „měl být součástí svolávací akce, neboť dochází ke štěpení bateriového paketu“. Automobilka jej tak musí vyměnit, což zabere dva týdny.

Podstatné je v tomto ohledu spojení „svolávací akce“. Daná slova totiž naznačují, že problémy se netýkají jen jednoho vozu, ale většího množství. V tomto ohledu nicméně můžeme jen spekulovat, neboť agenturu NHTSA, jenž hlídá bezpečnost na amerických silnicích, Tesla o ničem neinformovala. To u Tesly není až tak neobvyklé, už v minulosti se takto vyhýbala negativní publicitě. Vycházet tak stále můžeme jen z veřejně dostupných informací, třeba onoho fóra, kde diskuzní vlákno na toto téma začíná pořádně bobtnat. Se svými ne zrovna potěšujícími zážitky se přidávají další majitelé Modelu Y.

Než totiž zamíříme dále, je třeba připomenout někdejší slova Elona Muska. Ten menší elektrické SUV považuje za stěžejní, neboť jeho prodeje by měly minimálně vyrovnat, ale spíše přesáhnout kumulované registrace zbytku portfolia. To se zjevně i začíná stávat realitou, neboť v Americe dodala Tesla během třetího kvartálu 44 800 kusů tohoto vozu. Model 3 měl přitom za stejné období na kontě 36 400 registrací, Model S pak 2 700 a Model X pouhých 100. Je tedy evidentní, že novinka značky prodeje táhne.

V důsledku toho Tesla vyrábí více aut než kdy dříve a proto potřebuje i daleko více baterií. Do paketů je přitom skládá sama a právě zde nejspíše bude kámen úrazu. Jakmile totiž značka jedná pod tlakem, dělá chyby. A zde se nejspíše stávají daleko častěji. Dokládá to i další uživatel s přezdívkou FOOLSLFDRVNG, u jehož Modelu Y byly baterie vyměněny po najetí necelých 26 tisíc kilometrů. Servis přitom na danou operaci potřeboval 10 dní, ovšem vůz po ní vydává nepěkné zvuky a došlo i na snížení kapacity.

Stížností je nicméně daleko více, přičemž inkriminované vozy jsou navíc stále mladší. Jeden z majitelů totiž se svým Modelem Y stihl najet jen 1 142 km, další si ho pak užíval pouhých šest dní. Zatím se přitom nezdá, že by u nich došlo na štěpení bateriového paketu, ovšem podivné zvuky jdoucí od podlahy to naznačují. Jak totiž dodává uživatel s přezdívkou Old_Man_Speed, který si vůz převzal v září, došlo u jeho vozu na odchlípnutí krycího panelu baterií. Na opravu přitom čeká již třetí týden.

Jak se tedy říká, práce kvapná, málo platná. Jsme tedy vskutku zvědavi, jak se celá záležitost vyvrbí. Pokud by šlo o rozsáhlou svolávací akcí - ať už oficiální, nebo ne , v jejímž rámci by byla měněna kvanta bateriových paketů, rázem by pro automobilku šlo o problém, který nezažila. V tuto chvíli si ale na přesnější informace musíme počkat a od Tesly se jich nedočkáme, ta s médii nekomunikuje.

Model Y je aktuálně nejžádanějším vozem Tesly v Americe. V důsledku toho mohou být problémy s bateriemi opravdu vážnou komplikací. Foto: Tesla

Zdroje: Auto Evolution, Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.