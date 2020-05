Tesle Model 3 za jízdy upadl volant, potíže s kvalitou už nejsou jen vizuální záležitost před 4 hodinami | Petr Prokopec

Nekvalitní lak nebo špatně smontovaný interiér u auta nepotěší, na nic z toho ale vůz nejezdí a určitě vás neohrozí. Problémy Tesly s kvalitou montáže ale nekončí zde, Modelu 3 může i upadnout volant.

Tesla možná je mladou automobilkou, na druhou stranu se však výrobou aut zabývá déle než jednu dekádu. Za tu dobu by již měla vychytat veškeré porodní bolístky, to se však značce z Fremontu stále nedaří. Problém navíc umocňuje ta skutečnost, že jde stále o stejné oblasti, ve kterých dochází k pochybení. Stejně jako tedy původní Model S i nejnovější Model Y disponuje rozdílnými spárami karoserie, tragickým lakem či interiérem, který by bylo lepší přečalounit. Ač ovšem na toto téma bylo sepsáno již bezpočet článků, lidé zjevně nadále zkouší své štěstí.

Nově tu tedy máme příběh Jasona Tuatary, který je dlouholetým fanouškem Tesly a po pořízení kalifornského elektromobilu prahnul osm let. Loni v září se konečně dočkal a mohl si dovolit objednat nový Model 3. Prakticky okamžitě však přišel na to, že vstup do klubu sebou nese jisté oběti. Britské zastoupení mu totiž následně začalo na každý dotaz odpovídat, že vůz dorazí další měsíc. A poté ten další. A další. Až nakonec prodejce letos v únoru Tuatarovi řekl, že se dočká až v květnu či dokonce ještě později.

Nakonec se však stal zázrak a muž z Blackpoolu si Teslu mohl 20. března převzít. O pouhý měsíc později, konkrétně 26. dubna, však přišlo překvapení, ze kterého se dodnes nevzpamatoval. Jeho vozu totiž upadl volant za jízdy. Naštěstí se tak stalo až na konci 35kilometrové projížďky, kdy Tuatara pouze couval na příjezdovou cestu u svého domu. Ovšem i tak zhrozil, když mu v rukou zůstal volant visící pouze na několika drátech. Tesla tak na odtahovce okamžitě zamířila do servisu.

Tuatara dodává, že na rozdíl od mnoha dalších zákazníků nespokojených s kvalitou Tesly jednání s automobilkou proběhlo velmi rychle a bylo vstřícné. Servis si vůz převzal do 90 minut od zavolání, navíc mu dal k dispozici náhradní auto (od Jaguaru...). To Tuataru překvapilo, nicméně již druhý den mohl britský vůz vyměnit zase zpět za americký. Zastoupení značky přitom uvedlo, že volant nebyl upevněn šroubem ke sloupku řízení, což je dost tragické pochybení.

Momentálně probíhá vyšetřování, a to jak ze strany Tesly, tak ze strany Britů. Tuatarova důvěra ve vůz je nicméně otřesena, což je pochopitelné. Otázkou přitom je, jak automobilka zareaguje. V tomto případě je totiž zjevné, že pokud je daná záležitost obecnější hrozbou, vyřešit jí nepůjde online. Místo toho by Tesla musela přijít se svolávací akcí, která by příliš neprospěla jejímu už tak chatrnému účetnictví. Vůbec by nás tak nepřekvapila slova o tom, že k podobnému omylu může dojít maximálně jednou za 10 let...

Jason Tuatara měl velké štěstí, že jeho Tesle Model 3 upadl volant až při couvání na příjezdovou cestu, tak jako tak jde o velmi nebezpečný problém

Zdroj: Jason Tuatara@Twitter

