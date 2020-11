Autopilot Tesly propadl v testu asistenčních systémů, data ADAC ukazují důvody před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ADAC

Již zprvu odhalené, poněkud povrchní výsledky pasovaly Autopilot Tesly do role poraženého, teprve detailní německý rozbor ale ukazuje, v čem je vlastně problém.

V nedávno zveřejněných výsledcích testů asistenčních systémů organizace Euro NCAP Tesla nemohla chybět. Zastoupil ji Model 3 a fanoušci kalifornské automobilky se jistě těšili na slova plná chvály. Autopilot má mezi podobnými technologiemi největší renomé, ostatně víte, jak svým systémům říká třeba Volkswagen, Nissan či Volvo? Nejspíše nikoli, a to možná ani za předpokladu, že jste majitelem vozu té či oné značky. Tesla však i v tomto ohledu má neskutečný přesah, neboť její technologie zná naprosto každý. To však neznamená, že jsou nejlepší a test to jasně ukázal.

Tesla skončila v šedi průměru, horší výsledek už měly jen dva vozy. To už víme, Euro NCAP ale na tomto testu spolupracoval s německým autoklubem ADAC, který své závěry zveřejnil až posléze. A tak se k tomuto srovnání ještě jednou vrátíme.

Ze zprvu zveřejněného pořadí totiž nebyla jasná řada detailů, nakonec ani to, kdo dnes nabízí nejvíce. Vítězem testu se tedy stal Mercedes-Benz se svým GLE a byť se v jeho případě nedá hovořit o naprosté dominanci, Teslu převálcoval zcela. A to se dvěma dalšími německými modely, které se umístily těsně za ním - BMW řady 3 a Audi Q8.

ADAC se při zkoušce zaměřil na tři oblasti, které vždy nejdříve hodnotí separátně. Až nakonec v nich získané body sečetl a vyhlásil vítěze. Ukazuje se přitom, že Tesla dominuje pouze v oblasti technické asistence, kde získala 91 bodů ze sta možných, a v oblasti pohotovostí asistence, kde kalifornská automobilka dosáhla na 95 bodů. Konkurence byla v těsném závěsu, Mercedes v žádném ohledu nezaostal o více jak 6 bodů, BMW v tom druhém dokonce jen o 5. Podstata prohry Tesly je ale pochopitelně jinde.

Všechna auta byla osazena semi-autonomním řízením úrovně SAE2, kdy je vyžadováno, aby řidič byl umělé inteligenci vždy nadřazen. Právě z toho důvodu by dle německého autoklubu měl panovat mezi řidičem a vozem naprostý soulad, kdy de facto jeden přesně ví, co udělá ten druhý. V případě Tesly je ale nutné se smířit s nevyzpytatelností. Pokud řidič není spokojen s účinky systému, musí se s ním o nadvládu nad řízením pomalu prát. Ve chvíli, kdy ale dokáže konečně ideálně pootočit volantem, nemůže složit ruce zpět do klína, neboť systém se prakticky bez varování deaktivuje.

Právě v tomto ohledu shledává ADAC největší nebezpečí zámořské technologie, kterou tak v dané oblasti ocenil pouze 36 body. Kvůli tomu se Tesla propadla na celkové šesté místo, až za GLE, řadu 3, Audi Q8, Ford Kuga a VW Passat. Je to tedy převážně německá exhibice, neboť řidiči těchto aut si mohou kontrolu kdykoliv převzít a poté kdykoliv předat umělé inteligenci, aniž by je to stálo jakékoliv úsilí. O všem jsou navíc řádně informováni.

Trio německých prémiovek je pak jedinými vozy, které se dočkaly velmi dobrého hodnocení. Dobré je pak spojeno pouze s Fordem Kuga, který nezvládá automaticky redukovat rychlost, pokud se blíží ke křižovatce, kruhovému objezdu či výjezdu z dálnice. To modrému oválu sebralo nemalý počet bodů, stejně jako Renaultu Clio. K francouzskému mini, které společně s Peugeotem 2008 okupuje chvost žebříčku, se ovšem ještě dostaneme. Nejprve tu totiž máme ještě uspokojivé příčky.

Právě zde najdeme Teslu, která je tak celkově na úrovni Volkswagenu Passat, Nissanu Juke a Volva V60. První zmíněný přitom v některých reakcích překonává i zmíněnou Kugu, ovšem na druhou stranu tak jako švédské kombi nedisponuje aktivním monitoringem jízdních pruhů. Volvo pak selhává i v účinnosti varování vysílanému k řidiči, stejně jako francouzská dvojice, která se dočkala pouze ucházejícího hodnocení. Na druhou stranu však Renault i Peugeot komunikují s řidičem lépe než Tesla.

Suma sumárum to znamená, že opravdu dobré semi-autonomní řízení, které bude dobrým sluhou a ne zlým pánem dostanete pouze u Audi, BMW a Mercedesu, kde je třeba vše patřičně zaplatit. Čím méně peněz z kapsy vytáhnete, tím méně schopností toho dané technologie nabídnou. Jedinou výjimkou je ona Tesla, která je drahá a průměrná a výsledek si kazí nejen zavádějícím názvem, ale i neschopností udělat z Autopilotu řádně fungující asistenční systém, který se nesnaží být chytřejší, než řidič. Což by u řešení úrovně SAE2 měla být samozřejmost.

Tesla sice má po technické stránce nejlépe zasahující systém Autopilot, ovšem jeho neochota spolupracovat s řidičem poslala Model 3 v testu ADACu až na šesté místo. Vítězem se stal Mercedes-Benz GLE, lépe než kalifornský vůz pak skončil i VW Passat. Foto: ADAC

Zdroj: ADAC přes Auto Bild

Petr Prokopec