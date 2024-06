Tesly kvůli politice EU razantně zdraží, varuje sama Tesla. Může to tak být, ale může jít i o špinavý trik před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

U jakékoli tradiční automobilky bychom to brali jako dobře míněné varování, Tesla ale už proslula snahami nafukovat své prodeje ke konci kvartálu skoro za jakoukoli cenu. Může tedy i přehánět.

Evropská unie tento týden naplnila dlouho očekávanou hrozbu a avizovala uvalení cel na dovážená čínská auta počínaje 4. červencem tohoto roku. Sám o sobě je takový krok vždy kontroverzní, ještě pozoruhodnější ovšem je konkrétní způsob jeho realizace.

Než se dostaneme k detailům, je třeba říci, že zavádění cel jakéhokoli typu vede vždy k nižší ekonomické efektivitě, to je axiom. Po jejich zavedení se můžete k dotčené věci dostat ve stejném provedení dráž, získat za stejnou cenu méně kvalitní produkt, cokoli z tohoto ranku. A to se všemi sekundárními následky, které z toho plynou. Pokud jde o auta, která se rázem stanou dražšími, učiní takové opatření pochopitelně dražším vše, na čem se auta podílí - i kdyby mělo jít o obchodníka s pojištěním, také ten bude potřebovat vyšší marži, aby si mohl dovolit provozovat dražší auto. Dražší pojištění zdraží prakticky veškeré aktivity firem, které si něco pojišťují, také ty si to promítnout do svých marží atd., vždy to roztočí jednu nekonečnou spirálu.

Clo je tedy výsostně politické, anti-ekonomické rozhodnutí, v některých případech jej ale lze chápat. I když je obecně znakem nekonkurenceschopnosti země v té či oné oblasti, ve které ho zavádí, ne vždy s tím je schopna něco udělat. Můžete si říkat Pokustón anebo třeba Andrej Babiš a stejně nemáte v Česku šanci z cukrové řepy vyrábět cukr s takovou efektivitou jako země, jejichž podnebné podmínky dovolují pěstovat cukrovou třtinu. Prostě to není možné. Když si pak na svůj trh pustíte konkurenci z „třtinových zemí”, místí průmysl tohoto druhu to zdevastuje za pár měsíců. A pokud ta která země dojde k přesvědčení, že lepší bude mít cukr vlastní výroby coby strategickou surovinu, takže nechce o vlastní průmysl přijít, vysoká cla ho ochrání.

Jako liberální ekonomové máme pocit, že něco podobného je ospravedlnitelné velmi zřídka, pokud vůbec, ale určitou logiku to má. A zrovna v případě cukru si můžeme říci, že jde o relativně nevýznamnou a tak jako tak levnou surovinu, jejíž vyšší cenu ekonomika spolyká bez větších otřesů a podstatných sekundárních dopadů. Auta jsou ale úplně jiná liga.

Hlavní problém je v tom, že zatímco v Česku nikdo nikdy nebude mít ambice vyvážet cukr do celého světa, je to prostě zboží maximálně pro nás či okolní země a hotovo, takže není problém mít ho tu „pod cly” drahý, neboť je to tak dlouhodobě udržitelné, auto je globální produkt. A pokud s ním chcete být úspěšní, musíte být globálně konkurenceschopní. Takhle prosté to je - když uvalíte cla na dovážená auta do Evropy, nevyřešíte tím nic, protože Evropa dnes není bůhvíjak významný trh nejen pro výrobce mimo Evropu, ale dokonce ani pro ty evropské - prakticky všechny důležité místní automobilky prodávají podstatně víc aut jinde.

Potřebujete tedy odstranit ony příčiny nekonkurenceschopnosti, nikoli jen pro Evropu učinit dovážená auta dražšími. Něco takového akorát zdraží auta místním kupcům, neboť zahraniční konkurence bude oslabena a místní výrobci budou mít o důvod méně se snažit. A co to změní v USA, Brazílii, Indii, Austrálii? No nic, tam budou tytéž automobilky pořád stejně nekonkurenceschopné. A pokud jsou navíc cla zaměřená proti Číně, která je toho času největším trhem světa asi pro 8 automobilek z 10, pozici těch samých výrobců to znovu jen zkomplikuje.

Tohle je zkázonosné řešení, prohra pro všechny, totální nesmysl a populistické plácnutí do vody. Že teď to těm Číňanům nandáme? A jak? Budou se smát celou cestu do banky, v podstatě tím jen přimějeme místní automobilky chovat se méně efektivně a být o krok dál na všech ostatních trzích světa. Přesto je EU takovou věc ve své zabedněnosti odhodlána udělat a dokonce uvalit různá cla na různé vozy různých firem. To je ještě kontroverznější a i Číňané věří tomu, že si to ještě rozmyslí.

Nejpikantnější ale nakonec je, že tohle opatření se dotkne i „západních” automobilek. BMW, Renault, Volvo a další dnes vyrábí některá auta pro Evropu v Číně a cla se jich dotknou též. Téměř jen v Číně pak některá auta pro Evropu vyrábí i Tesla a právě ta nyní prostřednictvím svých webů pro zákazníky - mj. i toho českého - varuje kupce před razantním zdražením, jak si všimli lidé z Reuters.

Sami se můžete podívat na český web Tesly, najdete tam hlášku vonící po překladači Googlu: „Cena vozu Model 3 od 1. července 2024 pravděpodobně vzroste kvůli očekávaným dovozním clům. Převezměte dodání v červnu, abyste měli jistotu zajištění aktuální ceny,” říká Tesla a přidává odkaz na detailní informace, kde vysvětluje výše popsané a varuje kvůli tomu před razantním zdražením. Tesla neuvádí, o kolik auta zdraží, to ale proto, že specifické clo uvalené na její auta zatím není známo - EU dala (opět skandálně) najevo pouze tolik, že se Tesla dočká zvláštního zacházení.

Ani Američané ale zřejmě nečekají nulu a je jasné, že jakékoli vyšší clo budou muset do cen aut dovážených z Číny z valné většiny promítnout. Půjde-li o desítky procent, Model 3 zdraží o stovky tisíc jako nic. V tomto směru je varování Tesly fér, ale věříme automobilce proslulé snahou nafukovat prodeje před koncem každého kvartálu, že sama ani 16. června neví, co ji 4. července čeká? Máme s tím trochu problém. Neumíme říci A nebo B, nedivili bychom se ale, kdyby se počátkem července niž až tak velkého nezměnilo a Tesla se nyní jen nesnažila špinavým trikem „vyvolat paniku” a přimět lidi nakoupit dřív, než plánovali, aby její kvartální výsledky vypadaly o něco líp. Čas ukáže víc.

Je to fakt, Tesla otevřeně varuje před razantním zdražením svých aut kvůli politice EU. Otázkou ale je, zda nejde jen o špinavý trik a zrovna Tesly významná cla nakonec nestihnou. Foto: Tesla

Zdroje: Tesla, Reuters

Petr Miler

