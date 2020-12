Crash test ukazuje, jak jsou na s bezpečností levná čínská SUV mířící do Evropy před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: FAW

Stojí v základu jen 296 tisíc Kč a po zkušenostech s dřívějška je na místě se ptát, jak na tom takové auto může být s bezpečností. Odpověď nabízí crash test ruského institutu NAMI, tady žádný problém není.

Čínská auta pro řadu lidí představují oříšek, s jehož rozlousknutím stále váhají. Na jedné straně je tu nízká cena, bohatá standardní výbava a někdy i přitažlivý design, ovšem pak jsou tu předsudky. Ty mají spojitost zejména s bezpečností, která je aktuálně spíše mytizovaná, než aby věrně odrážela realitu. Všichni si totiž ještě pamatují na první velký útok čínských automobilek na evropský kontinent, ke kterému došlo v minulé dekádě. Tehdy tato auta pohořela mimo jiné kvůli opravdu mizerné ochraně posádky.

Porovnávat však tehdejší čínské vozy s těmi současnými je totéž, jako dát vedle sebe Škodu Felicia a nejnovější Octavii. Mezi takovými vozy je propast, která se pochopitelně týká i bezpečnosti. Podobný pokrok učinili i Asiaté, jak ostatně nejlépe odhaluje crash test SUV Bestune T77. Tohle auto míří do Evropy, a tak jej Rusové v institutu NAMI podrobili nárazové zkoušce v rámci homologace pro tamní trh. A i když nemáme k dispozici všechna data jako u crash testů realizovaných organizacemi jako Euro NCAP, je výpovědní hodnota této zkoušky nemalá.

Čínské SUV si nejprve střihlo čelní náraz 40 procenty přídě v rychlosti 56 km/h, následně jiný kus absolvoval náraz z boku. V prvním případě lze konstatovat uspokojení, neboť schránka pro cestující nebyla nikterak narušena. Dokonce nedošlo ani k ohnutí či prolomení čelních sloupků, což si skutečně zaslouží potlesk, stejně jako okamžitá aktivace airbagů, ať již těch čelních nebo bočních. Dá se tedy předpokládat, že posádka by od havárie v této rychlosti odešla po svých.

I přes veškerou chválu je ale třeba zasadit věci do správného kontextu. Ono 56kilometrové tempo je totiž o 8 km/h nižší, než jaké při svých simulacích volí Euro NCAP. Právě loni byl přitom Bestune T77 testován čínskou organizací C-IASI (China Insurance Automotive Safety Index), která vůz rozjela na 64 km/h a zároveň do překážky narazila pouze 25 procenty přídě. V té chvíli již bylo hodnocení pouze uspokojivé, ani to ale není nic ostudného.

Bezpečnost čínských aut se tak zjevně posunula výrazně nahoru, třebaže v některých ohledech mají tamní automobilky stále co dohánět. S fiaskem minulých let v paměti už ostatně Číňané nemohou při druhém útoku na Evropu ponechat nic náhodě, a tak se ani nic jiného nedalo rozumně čekat.

Dodejme, že v Číně stojí tento vůz od 90 800 CNY, tedy asi 296 tisíc Kč se 143koňovým motorem 1,2 turbo. A nebo od 105 800 CNY (asi 345 tisíc Kč) ve verzi PRO s motorem 1,5 turbo o 168 koních výkonu. Zatím není jasné, na kolik vůz vyjde v Rusku, čekejme ale opět příznivé ceny, ty jsou alfou a omegou čínských značek kdekoli na světě.

Bestune T77 se pyšní zajímavým designem, bohatou výbavou a evidentně i velmi slušnou bezpečností. Ceny jsou pak vskutku lidové. Foto: FAW

Zdroj: Kitajskaja Panda@YouTube

