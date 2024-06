Tohle prťavé autíčko je na okruhu o parník rychlejší než silniční F1 Mercedesu, vyvolává obdiv i rozpaky před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: McMurtry Automotive

Vypadá jako dětská hračka, ve skutečnosti je ale vším možným, jen ne tím. Jde o pozoruhodnou kreaci spojující tisíc koní s podtunovou hmotností, jenže pobere jen jednoho člověka a na silnice nesmí. To se pak rekordy sbírají snadno.

Prakticky pokaždé, když se o slovo začne hlásit nově založená automobilka jakéhokoli ražení, zaplaví mediální prostor informace o tom, kterak bude její chystaná novinka tím absolutně nejlepším v tom či onom ohledu. Povětšinou zůstane jen u tiskové zprávy pár počítačových vizualizací, úplně do konce takový projekt zvládne dotáhnout jen málokdo. A když už se tak stane, výsledek bývá jen odvarem z avizovaného.

O to víc v roce 2021 překvapila společnost McMurtry Automotive, která byla o pět let dřív založena irsko-britským miliardářem Sirem Davidem Robertsem McMurtrym. Ten začal první zkušenosti s mechanikou získávat již ve svých osmnácti letech, kdy nastoupil do společnosti Bristol vyrábějící letecké motory. Posléze ovšem brousil své ostruhy i u letecké divize Rolls-Royce a dokonce zanechal svůj otisk i na motorech pro nadzvukové Concordy. Během této doby získal i řadu patentů.

Na své automobilové prvotině, elektrickém sporťáku Spéirling, přitom v utajení pracoval tři léta. Spíš než během debutu ovšem vůz zaujal návštěvníky Festivalu rychlosti v Goodwoodu o rok později, kdy se za jeho volant posadil Max Chilton, bývalý pilot Formule 1 a testovací jezdec značky. Ten totiž zvládl 1,87kilometrový okruh zajet za 39,08 sekundy, čímž vytvořil nový rekord. Potlesk mu zjevně dělal dobře, načež nakonec nezůstalo jen u jednoho „zářezu na pažbě“.

Chilton totiž Spéirling osedlal 8. června znovu. Nikoli však v Goodwoodu, ostatně na letošní festival si musíme ještě chvíli počkat (začíná se 11. července). Místo toho vyrazil na Hockenheimring, který nakonec obkroužil za 1 minutu a 24,43 sekundy. To je rekord pro vozy se zakrytými koly, tedy s kapotáží, přičemž elektrický prcek byl dokonce o 3,907 sekundy rychlejší než nejrychlejší z vozů DTM během kvalifikace v roce 2020. Nejvíce ale září ve srovnání s jinak jasně nejlepším silničním autem v podobě Mercedesu-AMG One, dnes už slavné silniční F1 třícípé hvězdy, kterou překonal o 14,1 sekundy.

Britský startup posléze zmínil, že Chilton měl k dispozici pouze 75 procent výkonu a 75 procent dostupného přítlaku. S plným potenciálem by se tedy zjevně dostal pod 1 minutu a 20 sekund. Otázkou však je, zda máme rekord vnímat jako legitimní. Stávající verze Spéirlingu totiž nemůže na silnice, místo toho jde o čistě okruhový vůz, do jehož velmi úzké kabiny se vejde pouze jeden člověk.

Zmíněný Mercedes-AMG One pak sice také není žádná tuctovka, nicméně na silnice může a jeho kabina pobere dva cestující. V podstatě je to tedy totéž, jako srovnávat jablka s hruškami. Neberte to přehnaně kriticky, McMurtry má naše sympatie, ale tohle je prostě „navoněná motokára” a srovnání s plnohodnotnými silničními auty není fér.

Pro dnešek už jen dodáme, že Spéirling dostal do vínku dva elektromotory, které produkují 1 000 koní. Hmotnost 3,4metrového vozu s bateriemi o kapacitě 60 kWh je přitom podtunová, stovku pak zvládá za 1,5 sekundy. Asi nejvíce se však na jeho časech z okruhů projevuje unikátní ventilátor, s jehož pomocí může Spéirling počítat s přítlakem 2 000 kg již od rozjezdu. Tedy samozřejmě za předpokladu, že v jeho akumulátorech je nějaká elektřina.

Spéirling bezesporu dosáhl na Hockenheimringu pozoruhodného času. Jenže rychlý dokáže být každý účelově postavený automobil. A tohle snad ani není automobil, je to kapotovaná motokára. Foto: McMurtry Automotive

Zdroj: McMurtry Automotive

Petr Prokopec

