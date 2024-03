Toyota se blíží momentu, kdy začne lidem lidem platit za to, aby si od ní vzali její elektromobily včera | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Toyota na elektrická auta sází v jen velmi omezené míře a její vlastní zkušenost nejlépe ukazuje, proč tak činí. Ani pokus s palivovými články nedopadá dobře, a tak Mirai nabízí s bláznivou slevou, po níž lidé nezaplatí ani 20 procent původní ceny auta.

Toyotu Mirai druhé generace považuji za jeden z nejpohlednějších vozů japonské značky. A vím na sto procent, že v tomto ohledu nejsem sám. Víte nicméně, kolik lidí si loni u nás vodíkový sedan koupilo? Pouhých dvanáct, tedy jeden měsíčně. Letošní bilance je pak navíc ještě horší, za leden totiž v kolonce prodeje svítí u tohoto vozu nula. A vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby tomu stejně bylo také v únoru. Mirai totiž nepochází z levného kraje, bez 1 809 000 Kč zkrátka nemáte šanci.

S čím za takovou sumu můžete počítat? V prvé řadě s elektrickým pohonem, v tomto případě krmeným palivovými články, který posílá na kola výkon 182 koní. S nimi lze zrychlit na stovku za 9 sekund, zatímco nejvyšší rychlost činí 175 km/h. To nejsou zrovna oslňující hodnoty, v případě dojezdu 650 km je to však lepší. A nádrž na 142,2 litru vodíku, který slouží pro generování elektřiny, lze navíc naplnit v řádu minut. Jenže do zavazadlového prostoru takřka pětimetrového vozu se vejde pouze 272 litrů, tažná kapacita je pak nulová. Kromě onoho vzhledu tu tedy není mnoho lákadel.

Podobně je tomu pochopitelně i jinde na světě, tedy také ve Spojených státech. Tam se Mirai prodává pouze v Kalifornii, kde je většina z velmi malého počtu amerických vodíkových stanic. Takový Shell pak nedávno oznámil, že tragickou infrastrukturu udělá ještě horší, neboť dojde na zavření sedmi z nich. Důvodem je špatné zásobování vodíkem, bez nějž Mirai nemůže jezdit. Na rozdíl od bateriových elektromobilů u této technologie nelze počítat s domácím nebo jakýmkoli jiným přímým dobíjením.

Právě na tento krok se zřejmě japonská automobilka rozhodla zareagovat slevou, jak informují kolegové z Cars Direct. Ta je nicméně natolik enormní, že do fáze, kdy vám Japonci budou za koupi auta platit, již mnoho nezbývá. Mirai s vyšší úrovní výbavy Limited totiž v zámoří vychází na 67 115 USD (cca 1 570 000 Kč). Od této sumy si nicméně zájemci nyní mohou odečíst 40 tisíc dolarů (936 000 Kč), načež vodíkový sedan stojí stejně jako základní Corolla osazená benzinovou jedna-pětkou a šestistupňovým manuálem.

Snaha přivábit klientelu do showroomů k pohonu, jenž nemá takovou politickou podporu jako bateriová elektromobilita, tím ovšem nekončí. Lidé, kteří si koupí Mirai ve výbavě Limited, totiž dále mohou počítat s dárkovou kartou na palivo v hodnotě 15 tisíc dolarů (351 tisíc Kč). A pokud vůz pořídí na splátky, čeká je nulové navýšení. Vodíkový sedan tedy Američany nově fakticky vyjde jen na 12 115 USD (283 tisíc Kč), přičemž danou sumu mohou rozprostřít do několika let.

Dá se předpokládat, že pokud by Toyota s takovou nabídkou vyrukovala u nás, lidé ji nejspíše utrhají ruce, a to přesto, že počet vodíkových stanic se u nás blíží nule - do roku 2025 jich totiž má být celkově jen 12. Nezdá se však, že by automobilka tak šílenou slevu chystala. Aktuálně tak můžete počítat třeba se zvýhodněním ve výši 50 tisíc korun na zmiňovanou Corollu, která tak de facto startuje na 578 900 Kč. To nezní špatně, ve srovnání s USA ale Česko stále zůstává drahé.

Mirai druhé generace je o poznání pohlednější i schopnější než předchůdce. Přesto se však pětimetrový sedan příliš dobře neprodává. Automobilka proto ve Státech vyrukovala s neskutečnou slevou. Foto: Toyota

Zdroje: Cars Direct, Toyota

Petr Prokopec

