Toyota se chytila za nos, zjistila, že jen na překarosované BMW nadšence nenaláká

Na jednu stranu je třeba Japoncům zatleskat, že si v této troufli přijít na trh s novým sportovním kupé, konkrétní provedení nové Supry má ale k ohromujícímu daleko. Naštěstí nesložili zbraně, chtějí nabídnout víc než samo BMW.

Přiznejme si na rovinu a bez mučení, že nová generace Toyoty Supra má k úspěchu daleko. Lze samozřejmě jen spekulovat, jak by na tom byly registrace bez příchodu koronaviru, ovšem něco nám říká, že o poznání veseleji by nebylo. Japonské kupé je totiž od svého debutu doprovázeno nemalou kritikou, zejména proto, že čtvrtá generace byla výkladní skříní technologií Toyoty. Nástupce ale daleko více odkazuje na BMW než na značku, jejíž logo nosí.

Co je ovšem břemenem, to může být i výhrou. Nová Supra totiž zatím není k mání s manuálem, což je jen další důvod, proč auto nechává nadšence chladnými. Mnichovská automobilka ale ve skladech manuál pro šestiválce má, i když ho sama pro spřízněné BMW Z4 nenabízí. V případě modelů M3 a M4 pak šestistupňová manuální převodovka je a bude spojená také se šestiválci, a tak by pro Toyotu neměl být problém přivést manuál do hry. Ostatně, firma EAG už předvedla, že přestavbu lze zvládnout i prakticky na koleni.

Tehdy jsme konstatovali, že názorně ukazuje Toyotě, jakou chybu dělá, ta ale podle japonského magazínu Mag-X nesložila ruce v klín. Musí vědět, že zájem o nové kupé není zrovna vysoký, a tak ho chce přiživovat pravidelnými modernizacemi a rozšiřováním nabídky. Pro letošek se tak Supra ve Státech dočkala čtyřválcové verze, zároveň pak došlo i na posílení šestiválce. Nyní by přitom v plánu měla být supervýkonná varianta, stejně jako příchod manuálu.

Tyto informace Toyota ani nepotvrdila, ani nenavrátila, což lze s trochou odvahy interpretovat, jako že je na nich část pravdy. Ostatně právě Supra je tím typem vozu, v jehož případě může manuál výrazně navýšit registrace, nakonec i proto, že by s ním nejspíše byla spojena nižší cena. Zároveň by šlo o nejzábavnější provedení v nabídce.

Je ale třeba dodat, že koronavirus mohl veškeré dosavadní plány obrátit vzhůru nohama, a tak na stole mohou být všemozné odklady. Toyota nyní potřebuje hlavně vydělávat, čemuž jakákoli verze Supry příliš nepřispěje. Pokud byste tedy po Supře s manuálem toužili hned, máte pořád jedinou, již zmíněnou šanci - EAG manuál pro auto nabízí, a to skutečně nedělá nic jiného, než že si vše potřebné objedná z katalogů BMW.

Toyota Supra se již manuálu dočkala, a to dokonce v případě šestiválcové verze. Stojí za tím ovšem texaská tuningová firma EAG, jenž užila techniku BMW, Toyota prý nyní hodlá udělat totéž. Foto: EAG

