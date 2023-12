Únik nelhal, nová Lancia Ypsilon skutečně dorazí s bizarním novým vzhledem, předek bude něco jako pojízdný krucifix před 7 hodinami | Petr Miler

Stačí přidělat sošku „nejvyššího” a už to bude. Bude samozřejmě záležet na vkusu každého, s jakým nadšením tohle auto přivítá, přesto je zjevné, že se Lancia při svém znovuzrození vydává velmi kontroverzním směrem.

„Lidé budou hledat výmluvy, aby si tohle auto nekoupili. Takže jsme chtěli zajistit, aby se neměli čeho chytit,” uvedl šéfdesignér Lancie při odhalení modelu Thesis v roce 2001. Jeho slova budila pozdvižení už tehdy, dnešní optikou jsou skoro k popukání. Auto bylo designově tak bizarní, že přitahovalo snad jen jeho a do historie se zapsalo jako totální propadák. Že s tím právě jeho vzhled měl hodně co do činění, nepochybujete ani na moment.

Pro Lancii to nebyl zdaleka první - a ani zdaleka poslední - designový experiment, kterého se dopustila. Je to tradičně extravagantní značka, nakonec proč ne, a zjevně právě tohoto svého specifika hodlá využít ve své primárně elektrické éře. Elektromobily jsou nezřídka považovány za neosobité, zaměnitelné zboží, což bude platit obzvlášť v rámci koncernu Stellantis, který nebude mít problém pod svými asi tisíci značkami nabízet tisíckrát totéž v jiném hávu. Vzhled se v tu chvíli může stát ještě podstatnějším než dnes a specifičnost - ať už v dobrém či zlém - významným prodejním argumentem.

Zřejmě proto Lancia při svém návratu mezi živé s pomocí nové generace modelu Ypsilon vsadí na opravdu divoký vzhled. Nebude to taková divočina jako v případě Thesisu, to je zřejmě neopakovatelné, i když... Auto jsme už mohli dvakrát vidět neoficiálně, dříve zdálky a včera zblízka, přičemž zejména včera se někteří z vás ptali, zda je únik autentický. Teď už je jasné, že ano.

Automobilka nezávisle na uniklých fotkách zveřejnila další upoutávky, které potvrzují bizarní pojetí přídě, zádě i osobitý interiér. Předek se světly separovanými kamsi do rohů nárazníků, na kterém bude dominovat světelný kříž, vypadá opravdu poněkud pohřebně - či pobožně, chcete-li - a záď je též podivnost svého druhu. Na upoutávkách s černým či tmavě modrým autem se zastřenými detaily to až tak nepůsobí, jako potvrzení autenticity podoby mnohem výraznějšího bílo-černého provedení ale postačí.

K dispozici jsou také snímky interiéru, který ukazuje digitální obrazovku a tlačítko pro ovládání nového informačního a zábavního systému Lancia, nazvaného SALA, což je zkratka pro Sound Air Light Augmentation. Ona téměř kruhová ploška pod ním je znovu originální řešení Lancie pro odkládání mobilních zařízení. Automobilka dále uvádí, že všechny její nadcházející vozy - tedy nejen nový Ypsilon - budou standardně pracovat se dvěma digitálními displeji, přičemž alespoň jedna z nich bude obsluhovat systém založený na widgetech podobný rozhraní chytrého telefonu.

Technické detaily jsou zatím neznámé, nás jako příznivce technické pestrosti ale těší, že nová „ypsilonka” nakonec nebude jen elektrická, ale přinejmenším pro některé trhy nabídne také spalovací pohony. Kromě této novinky Lancia potvrdila plány na uvedení vlajkového modelu a moderní Delty v letech 2026 a 2028. Také v jejich případě se nyní mluví jen o elektrickém pohonu, ale to svého času o novém Ypsilonu platilo též. A realitu už známe.

Nový Ypsilon se na světlo světa dere i oficiálně, třebaže plně představit se má až v únoru. Upoutávky ale v prvé řadě potvrzují autenticitu dřívějších úniků, zejména toho posledního níže. Foto: Lancia

