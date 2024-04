Únik odhalil hezčí tvář nového VW Passat sedan, ani ten u nás nebude možné koupit před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MIIT, CC0 Public Domain

První podoba nového Passatu sedan se od nás moc hezkého hodnocení nedočkala, označili jsme ji za ošklivou jakou noc. Tohle je hezčí písnička s přídomkem Pro, ani ta ale nebude pro nás.

Volkswagen byl po dlouhá léta absolutní čínskou jedničkou. Výrazně tomu pomohla i jeho spolupráce se dvěma místními automobilkami, přičemž partnerství s firmou SAIC bylo uzavřeno již v roce 1984. O sedm let později se pak Němci rozhodli, že svůj otisk na největším trhu světa zvětší a podepsali smlouvu také se společností FAW. S její pomocí na čínský trh posílají mimo jiné sedan Magotan, což je tamní obdoba nám dobře známého Passatu. Jeho devátá generace se v Evropě vrátila už jen ve formě kombíku, zrovna tuto karosářskou variantu však Číňané příliš nemusí, a tak se dočkali sedanu.

Passat se nicméně v Číně prodává i pod svým tradičním názvem, jde nicméně o produkt vzešlý ze spolupráce s SAIC. VW se nyní chystá na premiéru nové verze, jejíž vzhled nám předčasně prozradily snímky uniklé z databáze tamního ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT), u kterého musí všechny automobilky přihlásit design svých chystaných novinek ještě před začátkem prodejů. Na nich si můžeme povšimnout označení Pro, jímž koncern v Číně označuje prodloužené varianty (ostatně se jím honosí i Škoda Octavia). Zatímco tak nám známý Passat disponuje rozvorem 2 841 milimetrů, jeho čínská verze má mezi nápravami 2 871 mm.

V tomto ohledu se přitom Passat Pro shoduje s Magotanem, který jsme mohli vidět dříve a označili ho za mimořádně ošklivý. Nový Passat Pro vypadá citelně lépe, neboť ve srovnání se svým nevlastním sourozencem sází na konvenčněji pojatou příď. Vypadá v podstatě jako evropského provedení Passatu, nárazníky jsou ale více vyboulené, což protahuje délku na 5 006 mm. Máme zde tedy jeden z největších vozů VW postavených na modulární platformě MQB. Zákazníci přitom budou moci volit mezi standardní variantou a sportovním provedením, jenž dostalo do vínku mnohem výraznější nárazníky, hlavně pak ten přední.

Bez ohledu na vzhled bude možné motorový prostor osadit pouze dvěma jednotkami TSI, z nichž ani jedna neprošla sebemenší elektrifikací. To je s ohledem na směřování automobilky překvapivé stejně jako fakt, že Passat sedan nebude mimo Čínu nabízen. Nicméně Němci jsou si nejspíše vědomi toho, že i hybridní ústrojí by cenu poslalo do sfér, které je většině klientely zapovězená. Základní jedna-pětku se 160 koňmi si ale bude moci řada lidí dovolit, stejně jako se nezdá být nedostupným dvoulitr s 220 koňmi.

Pohled do interiéru zatím chybí, na překvapení ale u VW nelze až tak sázet. Nebude proto překvapením, když se za volantem objeví digitální přístrojový štít a střed palubky ozdobí 12,9palcový volně stojící displej multimédií. Prodej pak odstartuje ve třetím letošním čtvrtletí, přičemž Magotan by měl dorazit ve stejnou dobu. V jeho případě se pak sice se sportovní verzí zatím nepočítá, i tak si ale Němci mohou mnout ruce, že publiku nabídnou hned tři provedení vycházející ze stejného základu.

Nový Passat sedan zvaný v tomto případě Pro je určen pouze čínskému trhu, přičemž s více než pětimetrovou délkou a rozvorem 2 871 milimetrů překonává evropského příbuzného. Oproti němu bude navíc k mání pouze s čistě benzinovými motory. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroje: Autohome China, Volkswagen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.