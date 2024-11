Únik odhalil první auto Rosatomu. Jaderný reaktor ho pohánět nebude, karbonu ale dostane hromadu před 8 hodinami | Petr Prokopec

Firma proslulá v oblasti jaderné energetiky je asi tou poslední, od které byste čekali nové auto, přesto je na cestě. Přijít má se značkou Voyt a takhle bude vypadat, jeho pohon je samozřejmě elektrický.

Už nejednou jsme zmínili, že Rusko je jednou z nejméně vhodných zemí pro elektrifikaci automobilové dopravy, tedy alespoň na většině svého území. Stojí za tím jak jeho rozloha, tak klimatické podmínky. Kromě toho nesmíme zapomínat ani na stále omezenou kupní sílu velké části obyvatelstva. Přesto se i Rusové na tomto poli snaží prosadit, a to dokonce i skrze státní moloch Rosatom, který ovládá společnost Umatex.

Informace o prvním „atomovém autě” jsou prozatím velmi kusé a točí se hlavně okolo baterií. Ty si Rosatom podle informací 32Cars vyvinul sám, přičemž jde o modulární paket, který tak může být nabídnut s různou kapacitou a napětím. V případě SUV, které by mělo dorazit jako první, a to pod značkou Voyt, by měl počítat s 42,6 kWh, což je ekvivalent 10,9litrové nádrže na naftu. Reálný dojezd tedy bůhvíjaký nebude, i když vůz by mohl na poměr elektromobilů pracovat s nezvykle nízkou hmotností.

Rosatom se totiž pod hlavičkou Umatexu zabývá vývojem a výrobou karbonových vláken pro vojenské účely a leteckou branži. Používat je tak nepřekvapivě bude i samotné SUV, a to nikoli jen v případě karoserie, ale také na nosné struktury. Něco takového není běžné ani na západě, natož pak v Rusku. S tím ale může korespondovat vyšší cena, pokud tedy Rusové nevykonají nějaký ten zázrak.

Navzdory nejasným vyhlídkám na úspěch nepočítají jen s jedním modelem, na specifické platformě má dorazit hned celá rodina aut čítající vedle SUV také sedan, hatchback, MPV a dodávku, se kterou se hodlají zaměřit na kurýrní služby. V jejich případě by pak kratší dojezd jistě nevadil, případná vyšší cena ale bude problémem. Na zveřejnění detailů si ale znovu budeme muset počkat.

Pokud vše půjde dle plánu, pak by Rusové měli ještě před koncem letošního roku přistoupit k testům baterií v továrním komplexu. Kdy se pak na ruských silnicích objeví prototypy samotných aut, nebylo upřesněno. Aktuálně tak už jen dodáme, že Rosatom letos odkoupil 50procentní podíl ve společnosti Parus Electro, která se zabývá výrobou dobíjecích stanic a bateriových úložišť, lehkovážně k věci tedy rozhodně nepřistupuje.

Za vzhledem oficiálně stále neodhaleného auta, které si můžeme prohlédnout díky úniku oficiálních ilustrací ruský patentový úřad, pak Roman Voyt, který čelní i zadní světla propojil LEDkovým pruhem. Nicméně zatímco na záď či boky se dá dívat se zalíbením, příď dává vzpomenout na poněkud bizarní ruské kreace z 90. let a počátku nového milénia. Zda to pro klientelu bude lákadlo či nikoli, teprve uvidíme.

Zdroj: 32Cars

