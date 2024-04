Unikla podoba nové Škody Kodiaq RS, její pohon bude dál trochu z nouze ctnost včera | Petr Miler

Škoda za uplynulé dekády přišla už s celkem slušnou řádkou modelů RS, které si dříve nebo později vydobyly jistý respekt. Kodiaq I o to problematicky bojoval s dieselem i benzinem pod kapotou, Kodiaq II na tom má být podobně. Takhle bude vypadat.

Škoda Kodiaq je jedním z těch aut, která postupně zcela zmizela z mého hledáčku. Kdysi zajímavá nabídka z pohledu hodnoty a ceny, která nabízela velké SUV až pro sedm lidí za cenu od 678 tisíc korun, kdy i špičkové dieselové provedení nestálo víc než 833 tisíc Kč, je dnes kontroverzně pojatým vozem s velmi odvážným ceníkem. Pokud první vlastně snesitelné provedení s motorem 2,0 TDI, pohonem 4x4 a lepší výbavou startuje na 1 415 000 Kč v době, kdy BMW X3 s obdobnou technikou kopíte od 1 475 500 Kč a za 1 666 600 Kč už můžete mít šestiválcovou verzi, kterou od Škody nikdy nedostanete, skoro nechápu, proč se o Kodiaq vůbec ještě někdo zajímá.

V nabídce jsou navíc pořád jen standardní provedení, drahé vrcholy teprve dorazí. Jedním z nich bude i varianta RS, která stále nebyla oficiálně odhalena, my vám ji ale můžeme ukázat už dnes. Automobilka si totiž nechala zaregistrovat její design u evropských patentových úřadů a dnes už se nachází i ve veřejné databázi EUIPO. Proč tomu tak je, když je vzhled možné do oficiální premiéry tajit, není jasné - buď jde o nedopatření, nebo už to škodovce bylo po odhalení základního provedení jedno.

A to druhé může být docela snadno pravda, neboť Kodiaq RS v podstatě nemá čím překvapit. Na záběrech vidíme černou mřížku chladiče s logy (v)RS, výrazněji pojaté nárazníky, černé kryty vnějších zpětných zrcátek nebo dvě koncovku výfuky, za nimiž se v obou případech skrývají skutečné výfuky. To jen naznačuje, že informace o technice vozu, které máme k dispozici z vlastních zdrojů, budou pravdivé.

Dosavadní Kodiaq měl totiž zpočátku k dispozici jen diesel s 2,0 Bi-TDI o výkonu 240 koní, který byl výkonově pro RS velmi nedostatečný, na zákazníky ale fungoval. Po vyřazení tohoto motoru z celého portfolia VW dostalo největší RS pro změnu jen benzinový 2,0 TSI o výkonu 245 koní. Také ten byl relativně slabý, uvážíme, že Superb 2,0 TSI 4x4 už dávno disponoval 280 koňmi a na RS to bylo málo. U většího a těžšího Kodiaqu bylo najednou 245 kobyl dost.

Novinka si tedy má alespoň trochu pomoci a dostat vylepšený motor stejného ražení, tedy 2,0 TSI, který na všechna kola přes automat DSG pošle 265 koní výkonu a 370 Nm točivého momentu. Znovu to bude trochu z nouze ctnost, znovu to bude méně než u obyčejných provedení Superbu, ale věříme, že své zákazníky si taková varianta najde. A to i když její cena nutně bude absurdní - 1,6 až 1,7 milionu korun? Nedivili bychom se.

V těchto ohledech více napoví čas, vzhled zatím posledního nového eReSa ale můžete vidět už dnes. Jak se vám zamlouvá, budete nejlépe vědět sami.

Nová Škoda Kodiaq RS už není tajemstvím, oficiální premiéru čekejme velmi brzy. Foto: EUIPO, CC0 Public Domain

