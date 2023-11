Uniklé specifikace Tesly Cybertruck přinesly několik dalších zklamání, hlavní problém jsou tažné schopnosti včera | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Elektrický pohon se pro tažení těžkých přívěsů zdá být jako stvořený, ve výsledku ale zjevně naráží na stejný limit, na který elektromobily narazí vždy - omezené možnosti baterií. Není to ale jediné další zklamání, které uniklé specifikace Cybertrucku přináší.

Někdo má rád holky a jiný zase vdolky. Zatímco třeba Japonci jsou tedy nejčastěji spojováni s titěrnými kei cars, tedy s vozy, jejichž délka se nesmí natáhnout na více než 3,4 metru, Američané si pro změnu zamilovali obří pick-upy. Právě proto Elon Musk již před deseti lety mluvil o tom, že by rád Teslu nasměroval tímto směrem. V roce 2017 pak automobilka naznačila, že chystaná novinka bude minimálně tak velká jako Ford F-150, aby mohla změnit pravidla hry. Dvě léta na to pak došlo na odhalení bizarního stroje jménem Cybertruck.

Na přepsání pravidel to nicméně v roce 2019 moc nevypadalo, tehdy představená verze totiž na délku měřila 5 885 milimetrů. Tedy na chlup přesně jako zástupce modrého oválu. Na druhou stranu však Cybertruck měl být i s elektrickým pohonem vozem dostupný širokým masám. Musk tehdy uváděl, že základní provedení bude startovat na 40 tisících dolarů (cca 918 tisíc korun), což je pouze o 5 000 USD (115 tisíc Kč) vyšší částka, než za jakou lze pořídit spalovací F-150. Elektrická varianta Lightining je pak o poznání dražší.

Přesunout se můžeme do současnosti, kdy nás od předání prvních sériových kusů vybraným zákazníkům dělí jen tři týdny. A mělo jít jen o první vlaštovku z velkého hejna, neboť už dříve se tradovalo, že počet rezervací Cybertrucku narostl na více než dva miliony kusů, pročež se zdálo, že Tesla opravdu trefila jackpot. Nyní však šéf automobilky přirovnává pick-up k hrobu, který si sama vykopala. Proč? Důvodů je víc, jedním z nich ale je, že vlastně nic z dříve oznámeného neplatí. Pravidla hry se tedy přepisovat nebudou, rozhodně ne třeba v rámci schopností v terénu - v této oblasti Cybertruck očividně strádá.

Tesla zatím oficiálně nezveřejnila ceny vozu, z neoficiálních informací ale víme, že ona základní verze za slibovaných 40 tisíc dolarů nyní nedorazí a nejspíše se tak nestane nikdy. Místo ní budou k mání jen varianty se dvěma či třemi jednotkami. Jejich cena ale leze do milionů korun, pročež již mnozí lidé svůj zájem odpískali. Jiní je pak mohou snadno následovat, neboť venku jsou další specifikace. A pro Teslu představují snad ještě větší problém než ona cena.

Lidé z kanálu TFLEV na Youtube se totiž dostali k uniklým interním datům o vlastnostech sériové verze, která přinesla několik dalších zklamání. Ukázalo se totiž, že produkční Cybertruck je citelně menší než koncept, na délku totiž měří jen 5 670 mm. To se z evropského úhlu pohledu pořád může zdát jako obří hodnota, fanoušci pick-upů ale ví, že 215 mm rozdílu oproti verzi z roku 2019 představuje velký rozdíl. Cybertruck se kvůli nim totiž přesouvá z kategorie největších do segmentu středně velkých trucků.

Tesla tedy za více, než slibovala, dodá ještě méně. S nápravou nepřichází ani v případě korby, neboť ta má na délku 1 850 mm. To je sice víc než u nejkratší verze Fordu, jenže modrý ovál nabízí F-150 s korbou ve třech velikostech, kdy ta největší je 2 438 mm dlouhá. Pro zákazníky ale nakonec tím nejdůležitějším je, že soupeř od modrého oválu dokáže utáhnout přívěs o hmotnosti až 6 350 kg, zatímco na straně Tesly je maximem 4 990 kg. Silné elektrické motory by jistě zvládly i mnohem víc, ale kam by pak auto dojelo? Už s pětitunovou „náloží” bude realita tragická.

Pokud tedy došlo na nějaké přepsání pravidel, pak snad jen v tom smyslu, že se Cybertruckem je spojeno ještě víc nesplněných slibů než s veškerou dosavadní produkcí Tesly. Je tak vlastně pochopitelné, proč má Musk obavy. Na druhou stranu bychom nikdy neměli podceňovat marketingového mága, který by zřejmě dokázal i Eskymákům prodávat ledničky a lidem na Sahaře solária.

Cybertruck jako koncept měřil 5 885 milimetrů, jeho sériová verze je však o 215 mm kratší. Za největší konkurencí v podobě Fordu F-150 ovšem nezaostává pouze v tomto ohledu, ztrácí hlavně v klíčové schopnosti tažení přívěsu. Foto: Tesla

Zdroj: TFLEV@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.