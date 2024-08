Unikly ceny prvního elektrického muscle caru Dodge, venku je i jeho falešný zvuk. O úspěchu může jen snít před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Tohle auto bude mít v pod kapotou až 679 koní, takže přes nemalou hmotnost pomalé nebude, jenže za jakou cenu? Zákazníky toužící po osmiválcovém řevu se navíc pokusí obalamutit reproduktorem místo výfuku.

Automobilka Dodge byla v posledních letech vnímána hlavně jako výrobce levných sportovních aut s velkými spalovacími motory, které se zapsaly do myslí nadšenců jako pony cars a muscle cars. Jenže tato éra skončila v loňském roce, kdy se značka rozhodla poslat přes palubu osmiválce, spolu s ním letěly také modely Charger a Challenger. První zmíněný se pak sice vrací v nové generaci, ta ale hodlá vsadit hlavně na elektrický pohon. Už to samo o sobě bylo rizikové, nyní jsou ale venku první ceny. A je zjevné, že Dodge si o vysokých prodejních číslech může nechat jen zdát.

Stávající Charger byl totiž k dispozici od 35 325 dolarů (cca 814 tisíc Kč) v případě šestiválcové verze, za tu osmiválcovou pak bylo třeba vyskládat na dřevo minimálně 45 065 USD (asi 1 040 000 Kč). Na Challenger se stejným pohonem pak stačilo dokonce o asi 80 tisíc korun míň. Elektrický nástupce ovšem v prvé fázi dorazí ve verzích R/T First Edition a Scat Pack First Edition, kdy první vyjde na 68 570 USD (1 582 000 Kč) a druhá dokonce na neskutečných 82 170 dolarů (1 896 000 Kč).

Lze říci, že za víc peníze toho na první pohled také víc dostanete. V prvním případě lze totiž počítat s 503 koňmi, ve druhém pak dokonce s 679. Pokaždé za tím stojí balíček navyšující výkon dvojice elektromotorů, jež standardně produkují o 40, respektive o 80 koní méně. U dražšího provedení pak dále nechybí ani okruhový paket, jehož součástí jsou brzdy Brembo opatřené vpředu šestipístkovými třmeny či pneumatiky o rozměru 305/35 R20 vpředu a 325/35 R20 vzadu.

Je ovšem třeba si uvědomit, že výše zmíněný výkon budou mít zákazníci k dispozici jen do té chvíle, než míry nabití baterie (o kapacitě 100,5 kWh) klesne z nejvyšších hodnot. Poté dynamika vozu poleze dolů. Ještě horší to ovšem bude s dojezdem, pokud využijete plný potenciál elektrického ústrojí. To totiž bude mít na starosti zhruba 2,7 tuny (!) hmotnosti, načež s ekvivalentem 26litrové nádrže na naftu ujedete reálně snadno méně než 100 km, to je pro náročné využití výkonných elektroaut typické.

Nejde tu ale jen o cenu či horší využitelnost. Nedílnou součástí jízdy v muscle cars je také jejich zvukový doprovod. To si uvědomuje i Dodge, proto automobilka již při premiéře konceptu vyrukovala s bizarním umělým zvukem zvaným Fratzonic. Reakce na něj ale byly velmi rozpačité, řada lidí zvuk generovaný reproduktory přirovnávala k vysavači. Automobilka proto na řešení pracovala další dva roky a nyní se pochlubila výsledkem.

„Slyšíte to?“ ptá se Dodge v přiloženém videu. Odpovědi si ovšem na nástěnku nepověsí, neboť i když lze mluvit o zlepšení, člověk se musí ptát, co vlastně Američané dva roky řešili. Auto nyní generuje v podstatě jen utlumený zvuk skutečných osmiválců, na čemž vážně není mnoho co vymýšlet. A když pod kapotou žádný V8 není, je to spíš trapné než lákavé.

Dodge pochopitelně postupem času nabídku rozšíří také o méně výkonné či méně vybavené varianty, stejně jako se příští rok rozjede také prodej šestiválcové verze. Ta by měla nabídnout 426 či 563 koní a zabodovat může. Z elektrické revoluce by ale v tu chvíli znovu nezůstalo nic, čas ukáže víc.

Elektrický Charger úspěch zaznamená jen stěží, byť v první vlně asi Američané budou reportovat zajímavá čísla. Ale co bude dál? Elektrický Charger bude podstatně dražší než rychlejší Tesla Model 3 Performance, navíc bude mít leda falešný zvuk. Foto: Dodge

Zdroj: Mopar Insiders

Petr Prokopec

